日日媽媽聲

日日媽媽聲｜林盛斌讚大女高EQ面對抨擊 體驗經痛之苦：阿囡有咩都包容﹗

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《日日媽媽聲》第二輯近日播出，再次請來林盛斌Bob分享育兒心得，一家六口好溫馨的Bob不時獲網民負評，連今年14歲的大女霏霏（林霏兒）都會受牽連，阿Bob大讚女兒面對網民抨擊時，往往都能展現高EQ﹗節目中準備了各式「刑具」讓身為爸爸的Bob體驗女人之苦﹗

日日媽媽聲 有見去年上一輯《日日媽媽聲》節目贏盡話題，無綫16日起推出一共十二集的《補益坊產後進補廿八方特約：日日媽媽聲》第二輯，逢星期一至三晚 10 點半翡翠台播映，由余安安、羅敏莊、陳凱琳冧莊擔任主持。
有見去年上一輯《日日媽媽聲》節目贏盡話題，無綫16日起推出一共十二集的《補益坊產後進補廿八方特約：日日媽媽聲》第二輯，逢星期一至三晚 10 點半翡翠台播映，由余安安、羅敏莊、陳凱琳冧莊擔任主持。 （圖片來源：TVB）

林盛斌後知後覺大女有社交平台 分享大女如何處理網民抨擊

《日日媽媽聲》第二輯第一集嘉賓為劉小慧、林盛斌(Bob)及陳柏宇(Jason)。Bob被主持封為「時間管理大師」，被問到對四名子女如何分配時間，他坦言必定不平均，「好似大家姐（霏霏）依家13、 14歲，要管佢嘅時間真係唔需要太多嘅﹗大家姐想有自己時間多啲嘅，佢唔想你跟住佢太耐﹗」羅敏莊指兒女正值反叛期，會有自己生活圈子，甚至父母都未必知子女自己開了社交平台及網上頻道，Bob就話：「我真係比較差勁嘅﹗係好後期先知，咁我入去睇吓，原來佢都寫幾多﹗」陳凱琳就話：「囡囡寫關於你㗎喎，為你護航﹗」
Bob就話：「有時關於我嘅報道，有啲網民又或者人哋轉發畀大女睇到會話『你爸爸點樣點樣唔好，你爸爸點解生得咁醜樣？』會有一啲唔太好聽嘅說話，有攻擊性嘅，以及負面嘅留言，估唔到佢嘅EQ幾好，佢會回覆：『我覺得我爸爸喺我心中係好英俊﹗唔知你又係點嘅樣嘅呢？』。」

Bob大女遺傳父母發放正能量

各主持都大讚Bob大女貼心為父母護航，羅敏莊大讚Bob懂事的大女似足Bob嫂，Bob就話：「多少係因為我或太太喺屋企發放正能量﹗」Bob又話最近睇到大女霏霏IG即時動態，同大家玩你問我答，有一個網民留言指自己因身材肥胖而經常被人笑﹗Bob大讚女兒回答得好好：「個女答佢『其實一個靚嘅女仔係唔會因為身材而影響本來嘅自信，我哋最靚係內心嘅美』，佢諗嘢好正面﹗又有一日佢同我講每一日起身落床前都會同自己講”Today is a beautuful day”，佢學到呢樣我好感恩﹗」

日日媽媽聲 育有三女一子嘅 Bob 亦有現身分享育兒心得，更體驗「經痛」之苦。
育有三女一子嘅 Bob 亦有現身分享育兒心得，更體驗「經痛」之苦。（圖片來源：TVB）

Bob感受「經痛」有悟：阿囡有咩唔開心都會包容

上一輯體驗過陣痛機的林盛斌Bob，今輯「冧莊」繼續受刑體驗「經痛之苦」，阿 Bob「受刑」時痛到面容扭曲兼企唔穩，更要出手推開主持，場面爆笑，阿Bob事後講述「刑後感」謂：「女性真係辛苦嘅，知道囡囡遲啲都要經歷呢件事，我會話總之每個月嗰幾日，有咩唔開心就攞出嚟講，爸爸都會包容。」

去片﹗Bob感受「經痛」之苦

《日日媽媽聲》另類媽媽劉小慧 秘訣令兩女無反叛期

育有兩女的劉小慧分享自己同2個女兒嘅相處心得，劉小慧話同2個女兒關係極好，所以佢哋從小到大竟然冇經歷過反叛期﹗小慧仲話同子女建立良好關係嘅秘訣，一切要從嬰兒時期開始， 與一般家長觀念有點不同，認為追夢比學業更重要，並全力支持熱愛整甜品的大女中六畢業後到日本學藝。

日日媽媽聲 劉小慧大方分享育兒心得。
劉小慧大方分享育兒心得。（圖片來源：TVB）
日日媽媽聲 劉小慧日前貼出大女日本學成歸來，終於可以一家四口齊人慶祝母親節「一家人，最緊要齊齊整整，大囡Yumi終於返嚟香港，之前喺日本讀書兩年幾冇見，兒女在身邊的感覺真好。」
劉小慧日前貼出大女日本學成歸來，終於可以一家四口齊人慶祝母親節「一家人，最緊要齊齊整整，大囡Yumi終於返嚟香港，之前喺日本讀書兩年幾冇見，兒女在身邊的感覺真好。」（圖片來源：[email protected]劉小慧）

《日日媽媽聲》陳柏宇被婆婆赴洋爆「黑歷史」

陳柏宇Jason小時候因家庭問題，一度入住兒童之家，後來獲婆婆接往加拿大照顧，兩婆孫感情相當要好，製作組遂安排 Jason 與婆婆赴洋隔空話當年，婆婆更大爆 Jason奀皮史，婆婆話Jason有一次喺地牢玩火勁危險，因為當時佢哋住木屋，發現得遲後果真係不堪設想，婆婆話果次仲嬲到咬Jason「 籮柚 」㖭！

日日媽媽聲 陳柏宇同婆婆感情要好，今次佢哋隔空話當年，場面溫馨。
陳柏宇同婆婆感情要好，今次佢哋隔空話當年，場面溫馨。（圖片來源：TVB）

常見問題

林盛斌女兒如何為爸爸回應網民的抨擊？

林盛斌分享自己好後期才發現女兒有在社交平台回應網民的抨擊⋯⋯詳情請看

林盛斌感受經痛有何覺悟？

林盛斌在節目中感受到經痛之苦，及後有幾句話要告訴女兒⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]_lamshingbun資料或影片來源：TVB

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