日日媽媽聲｜林盛斌讚大女高EQ面對抨擊 體驗經痛之苦：阿囡有咩都包容﹗
林盛斌後知後覺大女有社交平台 分享大女如何處理網民抨擊
《日日媽媽聲》第二輯第一集嘉賓為劉小慧、林盛斌(Bob)及陳柏宇(Jason)。Bob被主持封為「時間管理大師」，被問到對四名子女如何分配時間，他坦言必定不平均，「好似大家姐（霏霏）依家13、 14歲，要管佢嘅時間真係唔需要太多嘅﹗大家姐想有自己時間多啲嘅，佢唔想你跟住佢太耐﹗」羅敏莊指兒女正值反叛期，會有自己生活圈子，甚至父母都未必知子女自己開了社交平台及網上頻道，Bob就話：「我真係比較差勁嘅﹗係好後期先知，咁我入去睇吓，原來佢都寫幾多﹗」陳凱琳就話：「囡囡寫關於你㗎喎，為你護航﹗」
Bob就話：「有時關於我嘅報道，有啲網民又或者人哋轉發畀大女睇到會話『你爸爸點樣點樣唔好，你爸爸點解生得咁醜樣？』會有一啲唔太好聽嘅說話，有攻擊性嘅，以及負面嘅留言，估唔到佢嘅EQ幾好，佢會回覆：『我覺得我爸爸喺我心中係好英俊﹗唔知你又係點嘅樣嘅呢？』。」
Bob大女遺傳父母發放正能量
各主持都大讚Bob大女貼心為父母護航，羅敏莊大讚Bob懂事的大女似足Bob嫂，Bob就話：「多少係因為我或太太喺屋企發放正能量﹗」Bob又話最近睇到大女霏霏IG即時動態，同大家玩你問我答，有一個網民留言指自己因身材肥胖而經常被人笑﹗Bob大讚女兒回答得好好：「個女答佢『其實一個靚嘅女仔係唔會因為身材而影響本來嘅自信，我哋最靚係內心嘅美』，佢諗嘢好正面﹗又有一日佢同我講每一日起身落床前都會同自己講”Today is a beautuful day”，佢學到呢樣我好感恩﹗」
Bob感受「經痛」有悟：阿囡有咩唔開心都會包容
上一輯體驗過陣痛機的林盛斌Bob，今輯「冧莊」繼續受刑體驗「經痛之苦」，阿 Bob「受刑」時痛到面容扭曲兼企唔穩，更要出手推開主持，場面爆笑，阿Bob事後講述「刑後感」謂：「女性真係辛苦嘅，知道囡囡遲啲都要經歷呢件事，我會話總之每個月嗰幾日，有咩唔開心就攞出嚟講，爸爸都會包容。」
去片﹗Bob感受「經痛」之苦
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育有兩女的劉小慧分享自己同2個女兒嘅相處心得，劉小慧話同2個女兒關係極好，所以佢哋從小到大竟然冇經歷過反叛期﹗小慧仲話同子女建立良好關係嘅秘訣，一切要從嬰兒時期開始， 與一般家長觀念有點不同，認為追夢比學業更重要，並全力支持熱愛整甜品的大女中六畢業後到日本學藝。
《日日媽媽聲》陳柏宇被婆婆赴洋爆「黑歷史」
陳柏宇Jason小時候因家庭問題，一度入住兒童之家，後來獲婆婆接往加拿大照顧，兩婆孫感情相當要好，製作組遂安排 Jason 與婆婆赴洋隔空話當年，婆婆更大爆 Jason奀皮史，婆婆話Jason有一次喺地牢玩火勁危險，因為當時佢哋住木屋，發現得遲後果真係不堪設想，婆婆話果次仲嬲到咬Jason「 籮柚 」㖭！
常見問題
林盛斌女兒如何為爸爸回應網民的抨擊？
林盛斌分享自己好後期才發現女兒有在社交平台回應網民的抨擊⋯⋯詳情請看
林盛斌感受經痛有何覺悟？
林盛斌在節目中感受到經痛之苦，及後有幾句話要告訴女兒⋯⋯詳情請看
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