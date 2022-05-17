日日媽媽聲｜林盛斌讚大女高EQ面對抨擊 體驗經痛之苦：阿囡有咩都包容﹗

《日日媽媽聲》第二輯近日播出，再次請來林盛斌Bob分享育兒心得，一家六口好溫馨的Bob不時獲網民負評，連今年14歲的大女霏霏（林霏兒）都會受牽連，阿Bob大讚女兒面對網民抨擊時，往往都能展現高EQ﹗節目中準備了各式「刑具」讓身為爸爸的Bob體驗女人之苦﹗