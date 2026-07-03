東張西望｜港人遊日摸列車手掣惹眾怒 兩夫婦親解事件始末 網民：完全冇反省
Toby夫婦上東張還原駕駛室拍攝全過程
Toby接受《東張西望》主持俞可程訪問時表示，當時一家三口被帶入駕駛室後感到非常新奇，於是拿出相機拍攝。他聲稱觀察到車務員的表情「似允許拍攝」，而車長亦「似不反對」，全程沒有任何人出聲阻止或以動作制止。Toby強調：「全段片是有錄影有錄音的，由始至終車長是沒有說no。」他又指到站時車長用日文說「這裡就是奈良公園」，並無提及「no photo」等字眼，夫婦二人事後找了一位居住大阪逾20年的朋友翻譯確認。
Toby向全港全亞洲公眾鄭重道歉
Toby承認在駕駛室內觸碰駕駛裝置的行為確實不妥，他在訪問中表示：「我首先向全香港的人，甚至全亞洲的人道歉，我的確動作是有不對的，這個我首先真心向大家道歉。」太太Sasa亦特別向涉事車長致歉，指本來只是一趟開心旅程，沒想到會演變成如此複雜的風波。與此同時，日本國土交通省近畿運輸局回覆傳媒查詢時指出，讓乘客進入駕駛室並沒有違反法例，但認為此做法並不理想，因為駕駛室內設有各種控制開關。Toby透露已收到日本電視台邀請進行視像訪問，他已答應並正在安排中。
夫婦遊日回港後遭瘋狂電話滋擾
影片在網上瘋傳後，Toby為免事件繼續發酵而立即刪除帖文，但事件已一發不可收拾。夫婦二人表示回港後收到大量惡意留言，各社交平台湧入攻擊性言論，內容涉及其子女及家人，令他們精神受到嚴重困擾。Toby更透露每日凌晨兩三點都會收到二、三十個滋擾電話，兩夫婦輪流被騷擾，通話紀錄全部有據可查，心理壓力已達到創傷程度。
網民狠批死不認錯質疑道歉誠意
事件在網上持續發酵，大批網民對Toby夫婦的解釋並不買帳。有網民直斥：「痴線，自己唔啱仲講到人地唔出聲就話自己無錯」，亦有人諷刺：「千錯萬錯都係人地既錯。」不少留言指車長當時曾以日式英語說出「Photo No」，質疑Toby刻意曲解。有網民更一針見血留言：「作為一個成年人，有咩應該做，有咩唔應該做，自己用下腦諗下啦。人地比你入駕駛室係等待安排，極其量影下相，點會又摸手掣又周圍掂？」另有網民擔憂涉事車長會因此受到處分，留言：「好心幫你，你唔感恩，仲賴晒落人地度，個車長真係比你害死。」