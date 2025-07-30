日本海嘯｜龍樹諒「未日預言」再成熱搜 蘇民峰李丞責精準指出受影響國家
日本氣象廳緊急發布海嘯警告
日本氣象廳今日發出緊急警告，並預計海嘯高度將高達1至3米，影響範圍更包括北海道等東北部，沖繩以及鹿兒島等地區，呼籲當地市民儘快前往高地。而日本發出海嘯警告後，龍樹諒早前曾預言7月5日日本將就發生大地震及海嘯就再度衝上熱搜，令唔少人擔憂《我所看見的未來》中嘅語言會否成真。
蘇民峰李丞責精準指出蛇年災星位
堪輿學家蘇民峰今年初曾就預言作出分析，蘇民峰當時指日本、韓國，以及阿拉斯加等位於東北方位嘅國家位於病災難位，較容發生災難。不過蘇民峰亦指難以計算具體發生天災日子，自己亦懶理傳聞，一早已經買定4月及7月機票到訪當地。
而同為堪輿學家嘅李丞責師傅年初接受訪問時，亦曾提及「新曆9月之間、農曆8月，嗰段時間出遊就要謹慎小心」，並指蛇年災星在東北位，日本就會以北海道以上位置需要留意。
楊天命曾卜卦勸喻7、8月勿去日本
本地玄學家楊天命近日親自於YouTube頻道受訪表示，曾兩度進行卜卦並多次提醒「7至8月有得唔去就唔去住」，認為有大概率發生七級以上地震，更委婉暗示自身及家人都將避開日本。有人甚至向他求問安危，他都勸勿前往，言辭嚴肅引來不少信眾焦慮。
日本漫畫家Tatsuki曾命中311地震！11神預言已應驗多個 香港今年會點？
網上不時都會有關於預知未來的帖文，而大部分都是聲稱在某年某月某日會發生重大事件，雖然這些預知沒有科學根據，但係「寧可信其有」並多加防範亦未嘗是件壞事。日本漫畫家Tatsuki就曾表示自己夢到預知夢，並將其夢到的15個夢境均畫成了漫畫，並在1999年出版《我所看到的未來》，而書中的11個夢境中已應驗了8個，引起人們關注！
去年8月8日日本九州宮城縣於下午發生7.1級大地震，日本氣象廳於當日晚上發佈了「巨大地震注意警報」，提醒日本民眾來一週內發生8級以上巨大地震的機率比平時高出數倍，敦促市民做好地震和海嘯的應急準備。令Tatsuki的預言再度翻hit！當中香港的未來更是令人擔憂。
日本漫畫家神預言｜11個已應驗8個！
日本漫畫家Tatsuki於1999年發表了《我所看到的未來》，記錄了她夢到過的11個預知夢，截至2021年8月18日，已應驗了其中8個。
日本漫畫家神預言｜預知夢特別時間規律
Tatsuki曾表示自己所發的夢境有特別的時間規律，已應驗的夢境，基本上都發生在單位是日或年，5、10、15、25的間隔中，例如15日、25年。Tatsuki亦提到關於個人的預知夢，應驗時間會是5的倍數，而大型事件就會是15的倍數；若大事件的預知夢在15日或15年無應驗，會再分別加15日或15年。先重溫Tatsuki《我所看到的未來》中記錄的數個夢境：
夢境1：穿著淺藍色長裙女生死亡
這個預知夢發生在1989年8月27日，Tatsuki於夢中看到一個洞穴和一名光著腳、穿著淺藍色長裙的女生死亡。一年後，亦即1990年8月27日，她到了一個公園散心，竟看到與去年夢中見過的洞穴，結果新聞就報導了有一名穿著淺藍色長裙的女生伏屍在洞穴中。這是唯一一個並非發生在指定時間規律的夢，其餘的均發生在上述提及的時間規律。
夢境2. 英國皇后樂圑主唱Freddie Mercury因傳染病離世
Freddie Mercury是英國著名搖滾樂圑皇后樂圑（Queen）的主音，Tatsuki於1976年11月24日，夢見Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。最終Freddie Mercury在1991年11月24日，因感染愛滋病而離世，與夢境相隔15年。
夢境3. 日本年輕搖滾音樂家死亡
Tatsuki於1982年4月25日，夢見有一位年輕的搖滾音樂家會死亡。1992年4月25日，即夢境發生後第10年，日本歌手尾崎豐離世，年僅26歲。
夢境4. 不知名地方發生大地震海嘯
這個夢境發生在1996年3月11日，當時Tatsuki只夢到有一個不知名地方發生了大地震海嘯。因為不確定發生在甚麼地方，所以Tatsuki只在漫畫封面記錄了「2011年3月發生大災難」。2011年3月11日，亦即預知夢15年後，日本就發生了9級的311大地震。
夢境5. 英國戴安娜王妃之死
1992年8月31日，Tatsuki夢到了英國戴安娜王妃抱著小朋友的照片，而在5年後，即1997年8月31日，戴安娜王妃在巴黎因車禍逝世。
夢境6. 神戶地區發生重大災難
Tatsuki於1995年1月2日，夢到了在日本神戶地區會發生重大災難，遭受到極嚴重破壞。只在15日後，神戶就發生了7.3級的阪神淡路大地震。這個現實只發生在預知夢15天後，是夢境與現實距離最近的一個。
夢境7. Tatsuki將會封筆退出漫畫界
同為1995年1月2日，Tatsuki夢到自己會封筆，退出漫畫界，而事實在2000年，亦即漫畫《我所看到的未來》發行下一年，她就封筆了，事隔5年。
夢境8. 2020年會出現一種病毒 10年後捲土重來
這個預知夢亦發生在1995年1月2日（與神戶大地震、Tatsuki封筆兩個夢境為同一日），Tatsuki夢到2020年會出現一種病毒，同年4月會達至高峰，新冠肺炎的出現已應驗了夢境的一半，事隔了25年。另外一半就要留待9年後的2030年才可知是否應驗，若應驗就會是新規律：35年。
夢境9. 富士山大爆發
Tatsuki在1991年8月20日，夢到了富士山山頂冒出黑色的煙，一會兒後突然一陣巨響，岩漿就噴發了，亦即富士山大爆發。預知夢後的第15年（2006年）都無發生富士山爆發，再15年後，就會是2021年8月20日。富士山上一次爆發是在1707年，去年2020年4月日本政府亦曾發出預警，7月亦指富士山熔岩異變，幸好沒有發生。
夢境10. 神奈川橫濱地區海嘯
1981年6-9月期間，Tatsuki曾夢到日本神奈川縣橫濱地區會發生大海嘯。15年後的1996年、再15年後的2011年，都未有應驗夢境，若預知夢會應驗，下一個可能應驗的時期將會是2026年。
夢境11. 2025年日、台、港、菲律賓海底大地震！
隨著Tatsuki漫畫的熱度不斷上升，出現了許多人冒充她，甚至有人假冒她接受雜誌採訪。 然而，Tatsuki決定不再保持沉默，於2021年10月份出版了《我看見的未來 完全版》，這本書補充了之前一冊的內容。
在1999年7月1日，Tatsuki發表了她最後一版的《我看見的未來》，然而，在7月5日，她做了一個可怕的夢。 Tatsuki夢見自己漂浮在空中，看到日本和菲律賓之間的海面發生了巨大的爆炸，這次爆炸導致海底斷裂，岩漿湧出，引發了巨大的海嘯，海嘯的巨浪高達上百米。 由於夢中的日本人穿著短袖，她推測這事件發生在夏天。
直至2021年7月5日，Tatsuki再次夢到了相同的場景。 在這個夢中，她看到日本外海持續冒泡，同時右側太平洋海面出現了兩條巨龍向泡泡靠近，接著發生了劇烈地震，掀起高達40公尺的海嘯湧向各個陸地。 在超大海嘯襲擊之後，Tatsuki驚訝地看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起，這一場景難以置信，甚至讓她自己都難以相信。 然而，如果她的預言成真，這場災難的發生時間將精確到2025年7月5日早上5點。 同時，Tatsuki也隱約感到自己的葬禮也會在這段時間內舉行，這意味著她可能會在這場大災難中喪生。
漫畫《我所看到未來》 二手價錢達16萬円！
接連的預知夢應驗，令這本漫畫的二手價錢曾飆高到16萬円一本（港幣約$11,000），高峰時更要28萬円（港幣約$20,000）。但其實Tatsuki的預知夢並無科學根據，究竟是純屬巧合或是真有其事，視乎大家如何解讀了。今次未能為大家概括所有夢境，重印版的《我所看到的未來》已於2021年10月2日推出，讀者如有興趣，可瀏覽此網站。