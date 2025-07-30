日本海嘯｜龍樹諒「未日預言」再成熱搜 蘇民峰李丞責精準指出受影響國家

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日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》中，曾預言7月5日日本將發生大地震及海嘯，而相關預言亦於網絡上廣泛流傳，令不少喜愛日本的港人及台灣人憂心忡忡。今日（30日）俄羅斯東部發生8.8級大地震，日本亦發布緊急警告，並疏散相關地區居民，消息一出更令龍樹諒嘅「未日預言」再度成為熱搜……

日本氣象廳緊急發布海嘯警告

日本氣象廳今日發出緊急警告，並預計海嘯高度將高達1至3米，影響範圍更包括北海道等東北部，沖繩以及鹿兒島等地區，呼籲當地市民儘快前往高地。而日本發出海嘯警告後，龍樹諒早前曾預言7月5日日本將就發生大地震及海嘯就再度衝上熱搜，令唔少人擔憂《我所看見的未來》中嘅語言會否成真。

日本海嘯 俄羅斯 受俄羅斯遠東地區堪察加半島8.8級大地震影響，日本北海道沿海地區亦受到波及，日本氣象廳亦發出緊急警告，呼籲當地市民儘快前往高地。（圖片來源：TVB）
受俄羅斯遠東地區堪察加半島8.8級大地震影響，日本北海道沿海地區亦受到波及，日本氣象廳亦發出緊急警告，呼籲當地市民儘快前往高地。（圖片來源：TVB）
日本海嘯 俄羅斯 截止日本時間下午6點30分，日本氣象廳指出受影響地區已經大幅減少，目前僅剩下北海道太平洋沿岸東部、中部、西部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣以及福島縣。（圖片來源：日本放送協會）
截止日本時間下午6點30分，日本氣象廳指出受影響地區已經大幅減少，目前僅剩下北海道太平洋沿岸東部、中部、西部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣以及福島縣。（圖片來源：日本放送協會）

蘇民峰李丞責精準指出蛇年災星位

堪輿學家蘇民峰今年初曾就預言作出分析，蘇民峰當時指日本、韓國，以及阿拉斯加等位於東北方位嘅國家位於病災難位，較容發生災難。不過蘇民峰亦指難以計算具體發生天災日子，自己亦懶理傳聞，一早已經買定4月及7月機票到訪當地。

而同為堪輿學家嘅李丞責師傅年初接受訪問時，亦曾提及「新曆9月之間、農曆8月，嗰段時間出遊就要謹慎小心」，並指蛇年災星在東北位，日本就會以北海道以上位置需要留意。

日本海嘯 俄羅斯 蘇民峰年初曾指日本、韓國，以及阿拉斯加等位於東北方位嘅國家位於病災難位，較容發生災難。不過佢就冇有怕，更於龍樹諒「末日預言」嘅7月5日到訪日本。（圖片來源：ig@petersomanfung）
蘇民峰年初曾指日本、韓國，以及阿拉斯加等位於東北方位嘅國家位於病災難位，較容發生災難。不過佢就冇有怕，更於龍樹諒「末日預言」嘅7月5日到訪日本。（圖片來源：ig@petersomanfung）
日本海嘯 俄羅斯 李丞責師傅表示今年「新曆9月之間、農曆8月，嗰段時間出遊就要謹慎小心」，並指災星在東北位，最直接指向韓國。（圖片來源：Viu1hk圖片）
李丞責師傅表示今年「新曆9月之間、農曆8月，嗰段時間出遊就要謹慎小心」，並指災星在東北位，最直接指向韓國。（圖片來源：Viu1hk圖片）

楊天命曾卜卦勸喻7、8月勿去日本

本地玄學家楊天命近日親自於YouTube頻道受訪表示，曾兩度進行卜卦並多次提醒「7至8月有得唔去就唔去住」，認為有大概率發生七級以上地震，更委婉暗示自身及家人都將避開日本。有人甚至向他求問安危，他都勸勿前往，言辭嚴肅引來不少信眾焦慮。

日本海嘯 俄羅斯 楊天命師傅曾在訪問中提及港人旅遊勝地日本今年會否有大地震危機。（圖片來源：youtube@毛記電視）
楊天命師傅曾在訪問中提及港人旅遊勝地日本今年會否有大地震危機。（圖片來源：youtube@毛記電視）
日本海嘯 俄羅斯 楊天命師傅直言今年7、8月日本會有7級以上大地震，而且嚴重程度更係「都多人有事」！（圖片來源：youtube@毛記電視）
楊天命師傅直言今年7、8月日本會有7級以上大地震，而且嚴重程度更係「都多人有事」！（圖片來源：youtube@毛記電視）

日本漫畫家Tatsuki曾命中311地震！11神預言已應驗多個 香港今年會點？

網上不時都會有關於預知未來的帖文，而大部分都是聲稱在某年某月某日會發生重大事件，雖然這些預知沒有科學根據，但係「寧可信其有」並多加防範亦未嘗是件壞事。日本漫畫家Tatsuki就曾表示自己夢到預知夢，並將其夢到的15個夢境均畫成了漫畫，並在1999年出版《我所看到的未來》，而書中的11個夢境中已應驗了8個，引起人們關注！

去年8月8日日本九州宮城縣於下午發生7.1級大地震，日本氣象廳於當日晚上發佈了「巨大地震注意警報」，提醒日本民眾來一週內發生8級以上巨大地震的機率比平時高出數倍，敦促市民做好地震和海嘯的應急準備。令Tatsuki的預言再度翻hit！當中香港的未來更是令人擔憂。

日本海嘯 俄羅斯 （圖片來源：MBS）
（圖片來源：MBS）

日本漫畫家神預言｜11個已應驗8個！

日本漫畫家Tatsuki於1999年發表了《我所看到的未來》，記錄了她夢到過的11個預知夢，截至2021年8月18日，已應驗了其中8個。

日本海嘯 俄羅斯 漫畫《我所看到的未來》（圖片來源：Amazon）
漫畫《我所看到的未來》（圖片來源：Amazon）

日本漫畫家神預言｜預知夢特別時間規律

Tatsuki曾表示自己所發的夢境有特別的時間規律，已應驗的夢境，基本上都發生在單位是日或年，5、10、15、25的間隔中，例如15日、25年。Tatsuki亦提到關於個人的預知夢，應驗時間會是5的倍數，而大型事件就會是15的倍數；若大事件的預知夢在15日或15年無應驗，會再分別加15日或15年。先重溫Tatsuki《我所看到的未來》中記錄的數個夢境：

日本海嘯 俄羅斯 漫畫《我所看到的未來》（圖片來源：Amazon）
漫畫《我所看到的未來》（圖片來源：Amazon）

夢境1：穿著淺藍色長裙女生死亡

這個預知夢發生在1989年8月27日，Tatsuki於夢中看到一個洞穴和一名光著腳、穿著淺藍色長裙的女生死亡。一年後，亦即1990年8月27日，她到了一個公園散心，竟看到與去年夢中見過的洞穴，結果新聞就報導了有一名穿著淺藍色長裙的女生伏屍在洞穴中。這是唯一一個並非發生在指定時間規律的夢，其餘的均發生在上述提及的時間規律。

夢境2. 英國皇后樂圑主唱Freddie Mercury因傳染病離世

Freddie Mercury是英國著名搖滾樂圑皇后樂圑（Queen）的主音，Tatsuki於1976年11月24日，夢見Freddie Mercury因感染傳染病而離世的新聞。最終Freddie Mercury在1991年11月24日，因感染愛滋病而離世，與夢境相隔15年。

日本海嘯 俄羅斯 （圖片來源：Archie Fantom on Unsplash）
（圖片來源：Archie Fantom on Unsplash）

夢境3. 日本年輕搖滾音樂家死亡

Tatsuki於1982年4月25日，夢見有一位年輕的搖滾音樂家會死亡。1992年4月25日，即夢境發生後第10年，日本歌手尾崎豐離世，年僅26歲。

夢境4. 不知名地方發生大地震海嘯

這個夢境發生在1996年3月11日，當時Tatsuki只夢到有一個不知名地方發生了大地震海嘯。因為不確定發生在甚麼地方，所以Tatsuki只在漫畫封面記錄了「2011年3月發生大災難」。2011年3月11日，亦即預知夢15年後，日本就發生了9級的311大地震。

日本海嘯 俄羅斯 （圖片來源：《救命大數據》、台灣公視）
（圖片來源：《救命大數據》、台灣公視）

夢境5. 英國戴安娜王妃之死

1992年8月31日，Tatsuki夢到了英國戴安娜王妃抱著小朋友的照片，而在5年後，即1997年8月31日，戴安娜王妃在巴黎因車禍逝世。

夢境6. 神戶地區發生重大災難

Tatsuki於1995年1月2日，夢到了在日本神戶地區會發生重大災難，遭受到極嚴重破壞。只在15日後，神戶就發生了7.3級的阪神淡路大地震。這個現實只發生在預知夢15天後，是夢境與現實距離最近的一個。

日本海嘯 俄羅斯 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

夢境7. Tatsuki將會封筆退出漫畫界

同為1995年1月2日，Tatsuki夢到自己會封筆，退出漫畫界，而事實在2000年，亦即漫畫《我所看到的未來》發行下一年，她就封筆了，事隔5年。

夢境8. 2020年會出現一種病毒 10年後捲土重來

這個預知夢亦發生在1995年1月2日（與神戶大地震、Tatsuki封筆兩個夢境為同一日），Tatsuki夢到2020年會出現一種病毒，同年4月會達至高峰，新冠肺炎的出現已應驗了夢境的一半，事隔了25年。另外一半就要留待9年後的2030年才可知是否應驗，若應驗就會是新規律：35年。

夢境9. 富士山大爆發

Tatsuki在1991年8月20日，夢到了富士山山頂冒出黑色的煙，一會兒後突然一陣巨響，岩漿就噴發了，亦即富士山大爆發。預知夢後的第15年（2006年）都無發生富士山爆發，再15年後，就會是2021年8月20日。富士山上一次爆發是在1707年，去年2020年4月日本政府亦曾發出預警，7月亦指富士山熔岩異變，幸好沒有發生。

日本海嘯 俄羅斯 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）

夢境10. 神奈川橫濱地區海嘯

1981年6-9月期間，Tatsuki曾夢到日本神奈川縣橫濱地區會發生大海嘯。15年後的1996年、再15年後的2011年，都未有應驗夢境，若預知夢會應驗，下一個可能應驗的時期將會是2026年。

日本海嘯 俄羅斯 劇照示意圖（圖片來源：2012）
劇照示意圖（圖片來源：2012）

夢境11. 2025年日、台、港、菲律賓海底大地震！

隨著Tatsuki漫畫的熱度不斷上升，出現了許多人冒充她，甚至有人假冒她接受雜誌採訪。 然而，Tatsuki決定不再保持沉默，於2021年10月份出版了《我看見的未來 完全版》，這本書補充了之前一冊的內容。

在1999年7月1日，Tatsuki發表了她最後一版的《我看見的未來》，然而，在7月5日，她做了一個可怕的夢。 Tatsuki夢見自己漂浮在空中，看到日本和菲律賓之間的海面發生了巨大的爆炸，這次爆炸導致海底斷裂，岩漿湧出，引發了巨大的海嘯，海嘯的巨浪高達上百米。 由於夢中的日本人穿著短袖，她推測這事件發生在夏天。

直至2021年7月5日，Tatsuki再次夢到了相同的場景。 在這個夢中，她看到日本外海持續冒泡，同時右側太平洋海面出現了兩條巨龍向泡泡靠近，接著發生了劇烈地震，掀起高達40公尺的海嘯湧向各個陸地。 在超大海嘯襲擊之後，Tatsuki驚訝地看到一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓等地區的陸地連接在一起，這一場景難以置信，甚至讓她自己都難以相信。 然而，如果她的預言成真，這場災難的發生時間將精確到2025年7月5日早上5點。 同時，Tatsuki也隱約感到自己的葬禮也會在這段時間內舉行，這意味著她可能會在這場大災難中喪生。

漫畫《我所看到未來》 二手價錢達16萬円！

接連的預知夢應驗，令這本漫畫的二手價錢曾飆高到16萬円一本（港幣約$11,000），高峰時更要28萬円（港幣約$20,000）。但其實Tatsuki的預知夢並無科學根據，究竟是純屬巧合或是真有其事，視乎大家如何解讀了。今次未能為大家概括所有夢境，重印版的《我所看到的未來》已於2021年10月2日推出，讀者如有興趣，可瀏覽此網站

撰文：東方新地圖片來源：ig@petersomanfung、TVB、Viu1hk圖片、youtube@毛記電視資料或影片來源：原文刊於新假期

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