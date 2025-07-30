日本海嘯｜龍樹諒「未日預言」再成熱搜 蘇民峰李丞責精準指出受影響國家

日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》中，曾預言7月5日日本將發生大地震及海嘯，而相關預言亦於網絡上廣泛流傳，令不少喜愛日本的港人及台灣人憂心忡忡。今日（30日）俄羅斯東部發生8.8級大地震，日本亦發布緊急警告，並疏散相關地區居民，消息一出更令龍樹諒嘅「未日預言」再度成為熱搜……