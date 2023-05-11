日本美女主播著Deep V裝倒奶報天氣 乳勢忽然超大真相震驚網民

近日有一輯日本美女主播報天氣的照片在網上瘋傳，相中幾位女主播都身著Deep V裝，向前俯身倒奶，現出超大乳勢和深長事業線，引發眾多網民熱議，也驚訝現在電視尺度竟然這麼大，但這些相片背後的真相，卻令網民非常震驚！