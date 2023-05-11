日本美女主播著Deep V裝倒奶報天氣 乳勢忽然超大真相震驚網民
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近日有一輯日本美女主播報天氣的照片在網上瘋傳，相中幾位女主播都身著Deep V裝，向前俯身倒奶，現出超大乳勢和深長事業線，引發眾多網民熱議，也驚訝現在電視尺度竟然這麼大，但這些相片背後的真相，卻令網民非常震驚！
日本美女主播 引近70萬人觀看
這輯日本美女主播的惹火相片，至今已吸引了近70萬人觀看，網民紛紛驚訝留言：「報天氣竟然穿成這樣」、「道德在哪？」、「如果是真的，收視率絕對會飆升」、「希望能在現實世界也看到這樣報天氣的主播」、「建議新聞台的主播也可以穿成這樣」等等。
由畫師「AI川AI子」繪製
原來這輯相片由日本一名AI畫師「AI川AI子」在Twitter上推出，全是由AI製作而成，個個都擁有甜美的天使面孔加魔鬼身形，背後更布置有世界氣象地圖，令這些主播正在報天氣的畫面更加似層層。
兩大疑點睇得出係AI
不過網民就指出兩大疑點，首先是同一張相的數位主播，雖然髮型、衣著都有所不同，但相貌卻完全一樣，細看之下其實十分詭異！其次則是主播背後的氣象地圖，地點名稱全是亂碼，並非真實存在。
仲有其他AI美女主播圖：
「暴乳」新娘最吸Views
現時「AI川AI子」有超過6.6萬名Followers，而其所繪製的AI美女亦多不勝數，除了美女主播系列外，還有美女政客系列、美女運動員系列，以及美女新娘系列等，其中以AI美女新娘的靚相最受網民歡迎，至今Views數已高達250萬。
仲有美女政客系列：
同埋美女運動員系列：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]川AI子