日本女子舞團Avantgardey急刪跳「科目三」影片 改跳許冠傑呢首廣東歌
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日本女子舞團Avantgardey於新春完成花車巡遊表演後，不停出席唔同在港活動，亦因模仿內地抖音神曲「科目三」被鬧爆最終要刪片，之後她們再發一條新片，大跳港味十足歌神許冠傑嘅《打雀英雄傳》！
人氣急升 新春花車巡遊亮相
日本人氣舞團Avantgardey在新春期間蒞臨香港，除了參與盛大的新春花車巡遊外，還在商場、海傍等多個地點進行了一系列精彩的表演。這支來自大阪的全女子舞蹈團體，以其獨特的齊蔭髮型和制服，以及原創而中毒性高的舞步，迅速在全球範圍內吸引了大量粉絲，目前在Instagram上的追蹤人數已達到127.8萬。
麥玲玲師傅教跳「科目三」引粉絲不滿
Avantgardey日前更與著名玄學家麥玲玲師傅拍攝宣傳片，麥玲玲師傅對Avantgardey讚不絕口，更為她們開運，表示Avantgardey欲進軍內地市場，提議用上近期爆紅人氣內地洗腦神曲「 科目三」做背景音樂。 昨日（14日）Avantgardey在社交平台上發布她們在香港開運，在海旁大跳「 科目三」，引起網民熱烈討論，有網民更表示失望：「很Low」「成件事cheap晒」，亦有網民為大讚她們跳得好好。事後Avantgardey都將影片刪走。
回歸港式風味挽回粉絲心
在經歷了這場爭議之後，Avantgardey迅速作出回應，貼出了成員跳許冠傑的廣東歌《打雀英雄傳》的影片。這一舉動獲得了不少網民的讚賞，他們紛紛表示「呢d咪先係香港味道囉」，認為舞團這樣的表演更貼近香港本土文化，成功挽回了香港粉絲的支持。
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圖片來源：ig＠avantgardey_資料或影片來源：原文刊於NewMonday