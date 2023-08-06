日本限定Super遊｜曾志偉帶隊浸溫泉有余思霆超好服務 觀眾睇完大讚識撈

TVB旅遊節目《日本限定 Super 遊》節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋 （Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。最新一集四人一起去到浸溫泉，兩女穿著泳裝非常吸睛，而余思霆喺節目中十分識做，影到佢不時幫曾志偉淋溫泉水…