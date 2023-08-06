日本限定Super遊｜曾志偉帶隊浸溫泉有余思霆超好服務 觀眾睇完大讚識撈
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TVB旅遊節目《日本限定 Super 遊》節目由「獎門人」曾志偉、周奕瑋 （Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆和鄺潔楹（Judy）主持。最新一集四人一起去到浸溫泉，兩女穿著泳裝非常吸睛，而余思霆喺節目中十分識做，影到佢不時幫曾志偉淋溫泉水…
曾志偉帶隊浸溫泉
昨天（5日）播出一集由獎門人曾志偉帶領 Jarvis、Judy 和余思霆去到被指能醫百病的草津體驗溫泉之旅。獎門人分享草津溫泉的神奇傳聞，他說：「話說廣島爆 原子彈時，有個日本人路過中咗輻射，全身爛晒冇得醫，政府送咗佢去草津，日 日浸溫泉，浸足三個月結果好番，聽講佢走時 99 歲。」相當驚人。
余思霆 泳裝上陣 勁識撈幫曾志偉淋溫泉水
在浸溫泉中余思霆同 Judy都以泳裝上陣，身材 Fit到漏，加上一高一矮更形成最萌身高差。而節目中余思霆有不少同總經理曾志偉互動的場面，不停有幫他淋溫泉水，難怪觀眾都話佢識撈！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供