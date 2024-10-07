日本女優小宵虎南浸溫泉有走光「疑暈」 火速吸3.8萬網民朝聖！
廣告
日本25歲AV女優小宵虎南2021年出道後備受關注，小宵虎南除咗樣靚之外，身材一樣正！擁有H級上圍嘅小宵虎南被譽為「神之乳」外，更被睇好係「三上悠亞接班人」！日前小宵虎南於社交平台晒出2張浸溫泉時嘅福利相，仲迅速吸引超過3.8萬like，不過就被指意外露出……
小宵虎南浸溫泉火辣照獲激讚
小宵虎南日前於社交平台晒出浸溫泉時嘅新相，相中小宵虎南靠喺溫泉池邊出鏡，並配文道「一年之中，泡溫泉最適合的天氣來了」。獲逾3.8萬網民like爆表示：「身材真好…」、「忍不住放大了」、「太漂亮了」、「世界上最適合露天溫泉的女人」、「想跟妳一起泡」、「拜託不要太早引退，妳是我的最愛！」
小宵虎南福浴巾包唔住疑走光
雖然小宵虎南嘅新相引來唔少網民激讚，不過亦有人留言指出小宵虎南身上嘅浴巾似乎包唔住震撼級身材，照片中更有疑似走光嘅畫面：「豐滿的Nice Body有點溢出來了」、「第2張，有點外露喔」、「左胸好像有陰影」。雖然有唔少網民指出有走光嘅憂慮，但小宵虎南就並未刪除照片，因此更引來網民熱議！
撰文：東方新地圖片來源：Ig@konankoyoiii