綾瀨遙驚傳年尾閃婚佐藤健 雙方事務所無否認
撰文：東方新地 ｜ 圖片：Instagram、講談社
日本傳媒驚傳綾瀨遙同佐藤健閃婚
最近有件令人震驚的消息，日本傳媒傳出綾瀨遙和人氣男星佐藤健驚傳將於年尾閃婚，雙方事務所沒有否認，但也沒有承認這消息，令事件真確性大增。
去年露北半球做預告！
20109年11月，綾瀨遙獲頒「WOMEN OF THE YEAR 2019」的獎項，得此殊榮，難得穿上低胸長裙現身，罕有豪爽露出F級北半球，當時已經引起媒體哄動！
綾瀨遙2020夏威夷寫真大解放！
綾瀨遙剛剛1月底在日本出版的全新寫真《綾瀨遙的異世界》（ハルカノイセカイ 02）以夏威夷為主題，有齊陽光與海灘，當然唔會著樽領衫，她難得在當地大解放，罕有以久未露面的比堅尼示人，單是封面已經不得了，宣傳期間更率先公開多張靚相吸引大家胃口！
《綾瀨遙的異世界》（ハルカノイセカイ ０２）
出版社: 講談社
攝影：ＮＤ ＣＨＯＷ
出版日期：2020年01月31日
定價：1,900円
ISBN：978-4-06-517172-1
重溫：
重溫！綾瀨遙倒34F奶玩空中瑜珈 擘腿、一字馬試齊晒！
綾瀨遙，每逢宣傳新片新劇都會搏到盡，數年前為了宣傳《海街女孩日記》，曾於日本TBS節目中跟教練學玩空中瑜伽，除了試玩擘腿、一字馬等動作外，期間玩空中倒吊時激凸上圍盡現，十分誘人！
日本女生票選理想臉蛋Top10 綾瀨遙只得第十位？！
日本人出名鍾意咩都票選，成日整堆排行榜出嚟。但係小編每年都必定留意嘅就係「日本女生理想臉蛋排行榜」喇，Mark番低時下嘅日本女生究竟想擁有啲咩魅力特徵啊嘛！依家快啲睇睇新鮮出爐嘅結果，唔知又有冇大家嘅心水呢？
第十位：綾瀨遙
點解啊！！！連女神級嘅綾瀨遙都只得第十位？！女神以天然呆、好相處嘅正面形象深入民心，靚樣被日本女生形容做「光看著就覺得療癒」嘅臉孔。咁先係第十？
女神除咗有靚樣，還曾被稱為水著女神，有著G Cup嘅驕人身材，好正啊～～～不過近年都好少出寫真作品，唯有回味吓靚靚舊相。
綾瀨遙都係國民級演員之一，小編最深印象就係日劇《螢之光》嘅魚乾女形象，都引起唔少女生嘅共鳴～
第九位：石田百合子
姐姐級嘅石田百合子喺日劇《逃避雖可恥但有用》入面飾演新垣結衣嘅阿姨，受到唔少觀眾嘅歡迎。唔講唔覺佢原來年近50歲，但保養得宜，氣質依然，散發優雅熟女嘅韻味，成為唔少日本女生嚮往嘅前輩～
睇佢嘅日常照都唔難發現佢真係Keep得好好！
年輕時當然都係個氣質美人～
第八位：有村架純
有村架純一雙無辜大眼睛真係幾煞食㗎～雖然緋聞不斷令佢清純少女嘅形象受到啲影響，但喺男生眼中仍然別具小惡魔魅力。之前佢仲挑戰素顏影寫真，真係唔係個個女星都咁夠膽！
有村架純愈嚟愈有女人味！
第七位：井川遙
井川遙早年同木村拓哉合演愛情劇《從天而降的一億顆星星》，為代表作之一。現年42歲，都係知性輕熟女嘅代表，但因為外貌討好，身材又保持得好，氣質獨特嘅井川遙成為唔少女生嘅榜樣～
第六位：柴崎幸
身兼演員同歌手嘅柴崎幸有唔少代表作，電影《在世界中心呼喚愛》、《日本沉沒》，電視劇《神探伽利略》、《夢想飛行Good Luck》等，真係未睇過都一定聽過！唔單止事業得意，清秀嘅樣貌、隨性帥氣嘅穿搭都受到日本女生嘅喜愛！
第五位：深田恭子
睇到深田恭子嘅近照，小編都好驚訝歲月幾乎冇喺佢度留下痕跡。佢除咗Keep住個可愛靚樣，仲比以前多咗啲成熟女人味，真係男女通殺啊！
著和服嘅日本女仔真係特別吸引人！
好有母愛咁喎～不過BB就唔係佢嘅～
第四位：佐佐木希
佐佐木希未必為大部分港人熟悉，但佢都有啲料到㗎！呢位現年30歲、17歲時做模特兒出身嘅女星曾被美媒評選為「全球最美的100張面孔」第33位、名列日本藝人之首，更被譽為「美國人最喜歡的日本第一純情美少女」」，又被曾日媒選為最美日本女星，仲有個好響嘅封號叫「日本美少女」！
真係好靚女～清純笑容十分煞食，好得！
第三位：石原里美
果然唔可以冇佢！石原里美近年喺影視界表現亮眼，唔少作品都極為火紅。人氣高到東京地鐵都搵佢做代言人！石原幾乎可以駕馭任何造型，擁有各種魅力，而佢喺日劇《校對女王》中嘅穿搭幾乎可以集結成女生都喜愛嘅Look Book！真係好靚，睇相！
第二位：北川景子
「小顏美人」北川景子以人妻之姿，連續三年穩坐亞軍寶座！由出道嗰陣行甜美風，到依家慢慢轉型做成熟知性美人，佢都一直被稱為「正統派美女」，即係點睇都係零死角美女啊！
第一位：新垣結衣
大熱奪冠！新垣結衣透過日劇《逃避雖可恥但有用》再次登上人氣高峰，更獲得人稱日劇奧斯卡嘅「第91屆日劇學院獎」嘅最佳女主角，被封為「國民老婆」、「治癒系女神」，又一眾網民稱作結衣BB。結衣BB有著清純甜美嘅形象、透明感美肌、睇唔出年紀嘅娃娃臉，絕對係男女通殺嘅代表，實至名歸啊！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
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