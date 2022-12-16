綾瀨遙驚傳年尾閃婚佐藤健　雙方事務所無否認

日本女星綾瀨遙出道至今，除了擁有漂亮臉蛋，另外因為擁有豐滿上圍而深受男士喜愛。早前綾瀨遙現身《VOGUE JAPAN》雜誌舉辦的「WOMEN OF THE YEAR 2019」頒獎典禮，罕有豪爽露出F級北半球已經引起觀眾哄動，她推出寫真旅遊書《綾瀨遙的異世界》（ハルカノイセカイ 02），更加進行大解放，以比堅尼拍攝多張靚相，水著造型認真吸睛！