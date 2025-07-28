日本新娘租婚紗驚覺三上悠亞著過 超不滿頹爆發文引兩極討論

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日本一名新婚女子近日在社交平台發文，稱自己為補拍婚照特意租下心愛嘅婚紗，不過該名新娘就表示發現自己所選嘅婚紗曾被前女優三上悠亞穿過，情緒瞬間崩潰之餘更直言早知唔簽約，引嚟網民兩極討論……

日本新娘頹呻婚姻被三上悠亞著過

該名新娘近日在社交平台發文，表示自己為補拍婚照而於某studio租借婚紗，不過後來得知原來前女優三上悠亞租借過，更稱自己為拍攝準備咗唔少配飾，因此心情十分不佳。佢更在文中頹稱：「早知有AV女優租過，我就唔簽約啦，依家要點算好」，直言對所選嘅婚紗被三上悠亞著過而感到不滿。

日本 新娘 近日有一名來自日本嘅新娘發文稱發現自己所租借嘅婚紗被前女優三上悠亞著過。（圖片來源：X截圖）
近日有一名來自日本嘅新娘發文稱發現自己所租借嘅婚紗被前女優三上悠亞著過。（圖片來源：X截圖）
日本 新娘 該新娘更貼出三上悠亞穿著上述婚紗嘅照片，兼直言早知有女優著過的話，自己就唔會簽約租借。（圖片來源：ig@yua_mikami）
該新娘更貼出三上悠亞穿著上述婚紗嘅照片，兼直言早知有女優著過的話，自己就唔會簽約租借。（圖片來源：ig@yua_mikami）
日本 新娘 （圖片來源：ig@yua_mikami）
（圖片來源：ig@yua_mikami）

帖文火速引網民兩極討論

對於該名新娘嘅發文，網上瞬間引發兩極討論，雖然有人直言三上悠亞嘅形象較敏感，並鼓勵新娘退款，不過絕大部分網民都直言冇乜問題：「她老公：這件婚紗多貴都要拿下」、「我如果租到加藤鷹穿過的西裝，走路都有風我跟你講」、「妳老公喜歡三上或許比喜歡你更多好嗎」、「真是高尚，女的歧視女的…」、「為甚麼要歧視女優？」、「大家真不懂女人，因為無法駕馭穿的比三上更漂亮啦！」

日本 新娘 有網民直言三上悠亞嘅職業比較敏感，因此支持該名新娘申請退款處理。（圖片來源：ig@yua_mikami）
有網民直言三上悠亞嘅職業比較敏感，因此支持該名新娘申請退款處理。（圖片來源：ig@yua_mikami）
日本 新娘 不過亦有唔少網民直言冇乜問題，認為事主不應歧視女優。（圖片來源：ig@yua_mikami）
不過亦有唔少網民直言冇乜問題，認為事主不應歧視女優。（圖片來源：ig@yua_mikami）
日本 新娘 （圖片來源：ig@yua_mikami）
（圖片來源：ig@yua_mikami）

三上悠亞形象轉型仍存標籤困擾

三上悠亞近年已退役並投身時尚與美妝產業，然而「AV女優」標籤依然影響到品牌或公共場合的合作形象。網民對此持續爭議，也反映社會對相關行業觀感與禮服象徵意義之間的價值衝突。

撰文：東方新地圖片來源：X截圖、ig@yua_mikaki資料或影片來源：原文刊於新假期

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