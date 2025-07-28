日本新娘租婚紗驚覺三上悠亞著過 超不滿頹爆發文引兩極討論
廣告
日本一名新婚女子近日在社交平台發文，稱自己為補拍婚照特意租下心愛嘅婚紗，不過該名新娘就表示發現自己所選嘅婚紗曾被前女優三上悠亞穿過，情緒瞬間崩潰之餘更直言早知唔簽約，引嚟網民兩極討論……
日本新娘頹呻婚姻被三上悠亞著過
該名新娘近日在社交平台發文，表示自己為補拍婚照而於某studio租借婚紗，不過後來得知原來前女優三上悠亞租借過，更稱自己為拍攝準備咗唔少配飾，因此心情十分不佳。佢更在文中頹稱：「早知有AV女優租過，我就唔簽約啦，依家要點算好」，直言對所選嘅婚紗被三上悠亞著過而感到不滿。
帖文火速引網民兩極討論
對於該名新娘嘅發文，網上瞬間引發兩極討論，雖然有人直言三上悠亞嘅形象較敏感，並鼓勵新娘退款，不過絕大部分網民都直言冇乜問題：「她老公：這件婚紗多貴都要拿下」、「我如果租到加藤鷹穿過的西裝，走路都有風我跟你講」、「妳老公喜歡三上或許比喜歡你更多好嗎」、「真是高尚，女的歧視女的…」、「為甚麼要歧視女優？」、「大家真不懂女人，因為無法駕馭穿的比三上更漂亮啦！」
三上悠亞形象轉型仍存標籤困擾
三上悠亞近年已退役並投身時尚與美妝產業，然而「AV女優」標籤依然影響到品牌或公共場合的合作形象。網民對此持續爭議，也反映社會對相關行業觀感與禮服象徵意義之間的價值衝突。
撰文：東方新地圖片來源：X截圖、ig@yua_mikaki資料或影片來源：原文刊於新假期