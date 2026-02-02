日落下彩虹｜劇組花絮 唐詩詠周家怡造型首現身 獨欠阿Day
張錦程曝光劇組花絮 許軼造型神秘缺席
張錦程在Instagram分享的劇組照片中，可以清楚看到唐詩詠、周家怡等演員的劇中造型，但網民最關注的許軼（阿Day）卻未有在照片中現身。有網民留言表示「好想睇阿Day喺劇入面點樣做唐詩詠個女」、「點解冇阿Day嘅造型呀」，對這位年僅23歲的新生代演員充滿期待。張錦程在劇中飾演一位不良於行的長者角色，從照片可見他的造型相當貼近角色設定。
資深演員雲集 以舊帶新組合引關注
從張錦程分享的照片可以看到，《日落下的彩虹》集結了大量資深演員，包括潘燦良、夏雨、郭峰、吳浣儀、周家怡、唐詩詠及強尼等實力派演員。這個陣容採用「以舊帶新」的策略，讓資深演員與許軼、栢天男、黃奕晨、陳欣妍、葛綽瑤等年輕演員合作。網民對這個組合相當期待，認為可以看到不同世代演員的化學反應，特別是唐詩詠與許軼的母女檔會如何演繹。
唐詩詠許軼母女檔年齡差距成話題
早前已經曝光唐詩詠與許軼在劇中飾演母女，兩人實際年齡相差21歲，這個設定引起網民熱烈討論。許軼接受訪問時坦言得知要飾演唐詩詠女兒時感到震驚，但她解釋劇中母女關係設定得很特別，形容「劇中我們母女關係似兩姊妹」。面對外界質疑唐詩詠年紀太輕演她媽媽，許軼表示已觀看過唐詩詠主演的劇集作準備，希望能從合作中學習更多演技。
導演劉偉恒與彩虹邨16年深厚情緣
導演劉偉恒早前在Instagram長文分享他與彩虹邨的特殊關係，原來他在2009年人生最低潮時，因一位醫生邀請而首次踏入彩虹邨參加查經班，從此「人生重新出發」。他透露此後每個星期五晚都會到彩虹邨出席查經班，直到今天已持續16年，彩虹邨幾乎變成他另一個家，連結婚照也在那裡拍攝。劉偉恒曾執導《反起跑線聯盟》系列，成為ViuTV開台以來第二高收視劇集，網民對他的新作品充滿期待。
網民期待劇集記錄彩虹邨人情味
《日落下的彩虹》以即將重建的彩虹邨為背景，透過七個發生在彩虹之下的小故事，編寫各種情感與遺憾，建構香港人的屋邨情懷。劇集涵蓋親情、友情、愛情等不同主題，包括彩虹邨理髮廳夫妻檔的秘密、區家三姐弟的分戶風波、彩虹三姊妹淘的成長變化等。網民對劇集充滿期待，留言表示「期待又一部高質素港劇」、「劉導演的作品總是很有香港味道」，希望能透過劇集記錄彩虹邨的人情味道及情懷。