日落下彩虹｜劇組花絮 唐詩詠周家怡造型首現身 獨欠阿Day

ViuTV重點劇集《日落下的彩虹》拍攝進度曝光！張錦程最新在Instagram分享劇組花絮照片，首次公開多位年輕演員劇中造型，包括唐詩詠、周家怡、葛綽瑤等主要演員齊齊現身，不過網民最期待的許軼（阿Day）造型卻神秘缺席，引發粉絲熱烈討論！這部以即將重建的彩虹邨為背景的溫情劇集，原來採用「以舊帶新」的演員組合策略，讓資深甘草演員與新生代同台飆戲。