《日落下彩虹》細佬蘇文濤爆金句安慰家姐 髮型屋復仇大快人心
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ViuTV劇集《日落下的彩虹》第6集許軼飾演家姐Windy面對未婚懷孕兼被狠撇雙重打擊，幸得18歲細佬腎仔以連環金句暖心開解。
蘇文濤演細佬腎仔連環爆金句化解許軼危機
面對Windy懷孕兼失戀雙重困境，飾演細佬腎仔的蘇文濤展現出超越年齡的成熟，化身金句王神助攻開解家姐。劇中Windy苦惱詢問自己能否勝任母親一職時，腎仔直接指出姐姐性格麻煩兼有公主病，但隨即以溫暖言辭安撫稱「有時你又會帶我去食好嘢，又有人蝦我，你又會幫我出頭，做人媽咪都可以」。他更以AI拯救世界作比喻，坦言未來事情無人知曉，成功令一直獨自承受壓力的Windy稍微釋懷。
何洛瑤聯同葛綽瑤為許軼大報復展現姊妹情深
得知Windy不幸遭遇後，飾演好姊妹Sunnie的何洛瑤與Moon葛綽瑤火速將之前激烈爭吵拋諸腦後。兩人展現出極強行動力，毅然放下本身恩怨，聯手闖入前男友Eddie髮型屋討回公道。這場充滿黑色幽默找晦氣戲份成為該集一大亮點，三人由互不理睬瞬間變回同仇敵愾陣線，完美詮釋出即使平日吵得面紅耳赤，關鍵時刻依然會為摯友挺身而出的深厚閨蜜情誼。
回顧《日落下的彩虹》第5集工廈水浸引爆閨蜜決裂
早前劇情交代這三位從小立志衝出屋邨的女孩，因為成長步伐不一致而產生嚴重分歧。當時Sunnie獨自為工廈工作室傾注心血，卻發現Windy只視該處為與男友拍拖勝地，而Moon亦私下計劃儲錢出國遊學。一場突如其來的水浸意外徹底引爆三人壓抑多時不滿，在互相激烈指責下，Sunnie憤而退出群組斷絕聯絡。這段由期待變成徹底失望情節，為今日播出的和好如初埋下極具張力伏線。
網民激讚《全民造星4》女星演技突破極具共鳴
劇集播出後迅速在各大討論區引發熱烈迴響，大批觀眾對三位出身自《全民造星4》的女星演技給予高度評價。網民對於她們細膩演繹友情轉變表示讚賞，紛紛留言指出「睇到好心噏，出嚟做嘢之後好朋友真係會因為價值觀唔同而慢慢疏遠」。同時亦有觀眾被細佬腎仔戲份打動，直指其金句對白非常真實貼地。
資料或影片來源：原文刊於新假期