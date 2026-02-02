日落下彩虹｜張錦程輪椅造型曝光 甘草演員雲集 Day唐詩詠母女檔掀熱議
張錦程飾演不良於行長者 甘草演員陣容強勁
從張錦程最新分享的劇照可見，《日落下的彩虹》演員陣容相當豐富，除了官方公佈的主要演員外，更有大批經典甘草演員參與演出。張錦程在劇中飾演一名不良於行的長者角色，從劇照中可見他坐著輪椅的造型，相信會為劇集帶來不少感人情節。雖然劇照中未能清楚看到Day的劇中造型，但可見唐詩詠、周家怡等演員的拍攝花絮，眾人在彩虹邨實地取景的認真模樣令人期待。
唐詩詠Day母女檔年齡差距成話題
劇集最受關注的莫過於唐詩詠與Day的母女組合，兩人實際年齡相差21歲，令不少網民熱烈討論這個選角安排。更有網民發現，當唐詩詠在2003年初出道拍攝《當四葉草碰上劍尖時》時，Day只有1歲大，這個時間對比更添話題性。面對外界質疑，Day解釋劇中母女關係設定得很特別，「劇中我們母女關係似兩姊妹」，希望能從與潘燦良、唐詩詠等前輩合作中學習更多演技。
劉偉恒親述彩虹邨16年情緣
導演劉偉恒在社交平台長文分享他與彩虹邨的特殊淵源，原來他並非在彩虹邨出生，但在2009年人生最低潮時，因一位醫生邀請而首次踏入彩虹邨參加查經班。他透露「人生就此重新出發」，此後每個星期五晚都會到彩虹邨出席查經班，直到現在已超過16年。劉偉恒形容彩虹邨幾乎變成他另一個家，連結婚照也在那裡拍攝，對這個即將重建的地方有著深厚感情，這份真摯情感相信也會注入到劇集製作當中。
七個故事串連香港屋邨情懷
《日落下的彩虹》以七個發生在彩虹邨的細膩動人小故事，編寫各種情感與遺憾，建構香港人的屋邨情懷。故事包括理髮廳金牌夫妻檔面對難以啟齒的秘密、區家三姐弟因心結而搞出分戶風波、彩虹三姊妹淘因成長而各走各路、離開多年的男生重遇面目全非的初戀女生等。劉偉恒表示劇集主要講述不同關係，雖然主場景是彩虹邨，但真正背景是香港人熟悉的屋邨生活，「屋邨生活根本就是香港人的一部分」。
網民期待劉偉恒再創ViuTV收視佳績
劉偉恒曾為ViuTV執導《反起跑線聯盟》系列，首部於2022年播出後引發極大迴響，成為ViuTV開台以來第二高收視劇集，2023年推出的續集同樣備受好評。網民對他的新作品充滿期待，有人留言表示「期待又一部高質素港劇」、「劉導演的作品總是很有香港味道」，亦有人關注Day與唐詩詠的母女檔會擦出什麼火花。隨著彩虹邨即將重建，這部記錄屋邨情懷的溫情劇集能否再次創造收視奇蹟，令人拭目以待。