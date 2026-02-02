日落下彩虹｜張錦程輪椅造型曝光 甘草演員雲集 Day唐詩詠母女檔掀熱議

ViuTV重點劇集《日落下的彩虹》演員陣容曝光，除了唐詩詠、潘燦良等主角外，更雲集大批經典甘草演員！最新劇照顯示張錦程在劇中飾演不良於行長者，與一眾實力派演員同場飆戲。這部以即將重建的彩虹邨為背景的溫情劇集，透過七個動人小故事記錄香港屋邨情懷，導演劉偉恒更親述與彩虹邨16年深厚淵源，令人期待這部充滿香港味道的作品能否再創ViuTV收視佳績。