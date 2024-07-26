《早霸王》瘋傳8月5「唔做」？ 森美開咪回應節目調動：我只能講到咁多

由森美、阮小儀主持嘅商台叱咤903電台節目《早霸王》由2009年起陪住唔少聽眾度過每個早上，內容多元化又有趣，廣受觀眾歡迎！上年3月更加入梁嘉琪主持，不過今日（26日）社交平台瘋傳《早霸王》即將「唔做」！引起網友瘋狂揣測背後原因，森美今日開咪亦親自回應真相！

