《早霸王》瘋傳8月5「唔做」？ 森美開咪回應節目調動：我只能講到咁多
《早霸王》無預警「唔做」引起恐慌
Facebook專頁「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」今日發文指「有傳早霸王將於8月5日執笠」，另外連登討論區亦有網友進一步表示「聽到有新節目《今朝多珍重》，我聽個promo 第二次先夠膽開po 問，初初以為自己聽錯」。對於呢個無預警安排，一向有聽開《早霸王》嘅聽眾都唔敢相信事實，直言「世界末日」！網友亦感嘆「早霸王都可以執？」實在相當可惜！
網友意見兩極：其實森美脫晒節！
不過，亦有網友認為《早霸王》告一段落係好事，其中有人覺得自從舊拍檔Marco冇做後，換上梁嘉琪頂上，節脫質素已今非昔比：「冇咗Marco冇聽好耐」「梁+k CCTVB味太重」；亦有人不滿森美「大哥mode」：「其實森美脫晒節！ 有佢講無人講！ 梁嘉琪就廢話嚟嘅！」「嚟嚟去去都係森美擺大哥款講content farm嘢」「老實講勁耐冇聽903，00年果陣真係青春活力代表，E家港台果班重後生過佢地。。」
森美開咪親自回應真相：我只能講到咁多
對於種種網上傳言，森美今日開咪亦親自回應真相「監製就話啦，到時我哋好似有半個鐘頭唔使做。」小儀聽到後「吓 」了一聲，嘉棋更笑言仲想請長假諗去個旅行，森美再講：
「至於半個鐘頭邊個做？就唔喺度講，因為其他嘢都仲係秘密，我只能將知咁多講咁多啦！因為啲人係咁問我，我又唔想唔講。」
「 我而家講嘅嘢全部都係事實嚟嘅，我係今朝先話到俾大家聽，我只能講到咁多，如果唔係我真係畀人炒㗎啦」
小儀爆有高層落order吩咐一件事
小儀事後亦補充，有一位高層拜託她做一件事：
「呢一個宣傳聲帶（我哋個節目呢個時段畀人霸咗嘅呢一個時段），之前有一個高層同我講，佢又係冇同我講咁多嘢，佢話嘅嚟緊會有一個咁樣嘅promo出街，你可唔可以幫我同森美講，話定（呢個消息）畀佢聽，因為佢啲朋友聽完跟住話俾森美聽，怕森美會驚。」
森美笑指「你話畀個高層聽，未驚過」，即時引起全場大笑！因此大家不用擔心，今次節目調動並非《早霸王》唔做，而是有半小時節目時段撥出做其他節目。
同場加映：早霸王算keep得最耐
根據資料，森美小儀呢對黃金組合合作無間超過20年，《早霸王》算keep得最耐。
|節目名稱
|播出時間
|森美小儀dot dot dot
|(1999/7/26-2003/2/28)
|森美小儀山寨王
|(2003/3/3-2005/1/14)
|架勢堂
|（2005/1/17-2009/4/24/）
|早霸王
|（2009年4月27日－現在）