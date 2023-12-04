早霸王｜前TVB外景車長爆「一線男藝人」無品兼扮嘢 網民列3大可疑人物
前TVB外判司機爆「一線男藝人」極無品 呼喝車長又孤寒
這位前司機姓黃，他打上《早霸王》與森美和嘉琪大爆料，指自己曾接載一位現時算是一線男藝人的明星，但他對該藝人的印象並不太好。森美聽到「一線男藝人」時，隨即笑住表示「你咩意思啊，我咪一線囉」，司機即大讚「你同嘉琪我都車過，你哋very good 」，隨後到大數該名男藝人不滿。黃先生指，有一次外景拍攝飲食節目，當時只有他一部「腳車」，到達目的地後，全車人下車拍攝，中途只有這名男藝人提早返回車上睡覺。「佢拍完嘢上車瞓覺，成個人打橫瞓喺後座，腳就晾喺腳踏位，車門又唔閂」。不關門都算數，稍後時間其他幕後人員回到車上，車長要「郁車」方便工作人員擺放器材於車尾箱，豈料這名男藝人隨即大叫「你做乜嘢啊」。
「一線男藝人」新人時期已經態度惡劣
車長即解釋指「有人返嚟我要幫佢哋上嘢」，森美即幫口：「可能佢細膽啫」。隨後車長車大家到荃灣繼續拍攝，幕後人員要求在馬路中心「快落車」，其他人落車後，車長眼見該名男藝人仍「施施然」打開雙腿坐在中間，車門一關便開車駛走。但當他一開車時，該名男藝人又再次大叫「喂，你做咩啊」。聽到對方語氣太惡劣，車長本人也不甘示弱，指「咩事啊，呢度馬路中心嚟㗎，落晒嘢緊係走啦」，男藝人即指「我都未落車」，但由於當時車停在馬路中心，車長必要快速開走以免阻礙他人，心想：「我點知呢Part有無你份啊，你又唔落車」，認為其他一線藝人都不會用這種態度對待車長，當時這名男藝人只屬新人。而森美即指：「咁當時邊個閂門？佢應該要鬧閂門嗰個喎」。
一線男藝人「假萬歲」：呢6個人唔係TVB，我做咩要請
另外，他又指該名「一線男藝人」好孤寒，有一次大家去餐廳用餐，該名男藝人心情似乎好好，於是表示「今日我包底」。即扣除了TVB提供外景每人$30的飯錢外，其餘費用由該名男藝人自願支付全部費用。但之後卻向劇務表示：「呢6個（車長）唔係直屬TVB，我點解要請」。聽罷，森美和嘉琪即有超大反應：「吓，咁唔得喎，我（嘉琪）呢啲下線都會請啦」，然後森美即揶諭：「咪做壞規矩囉，你呢啲下線都請，我二線咪都要請囉」。然後劇務指該名男藝人以為「我呃佢錢」，向車長稱「唔怪之得啦，（你哋無畀錢），佢話你哋唔係TVB人」，車長聽完都即時付錢，指「我哋6個$120，多咗你同佢講我請佢飲茶，唔好咁小氣」。
突提「陳豪」、「馬明」2個名 森美：出名好人
而森美和嘉琪聽罷，隨即表示「咁奇怪」，森美即指「同我合作過都唔係呢啲人，收咪後你話我知係邊個，多謝你先，唔該晒，好有禮貌」。而最突然的是，突然有人提陳豪的名字，森美即指「陳豪好好人㗎」，嘉琪再指「陳豪同馬明都係出名好人，不在名單上」，而森美再笑指：「你無啦啦又提馬明做咩，你講咁多人，咁仲剩幾多個一線男藝人先得㗎」。
網民列3大可疑人物：好想知係咪佢哋！
網民聽完這集爆料後，紛紛表示大好奇，指「好想知到底係邊個啊，講埋啦」。而其後旋即有網民列出2大線索，令其他人歸納出3大可疑人物。網民指第一個線索為「某前夫」；第二個線索為「去唱卡啦OK但唔唱」，於是令網民一陣轟動，指「王浩信」、「吳卓羲」、「陳山聰」都極有可疑……
網民批評單憑片面之詞難以信服
不過，亦有網民認為單憑司機片面之詞難以令人信服，同時認為「萬歲唔係必然，人哋鍾意請就請，唔鍾意請都係應該，咁都要畀你話孤寒？唔見車長你話請返全Crew人」、「貪得無厭！人哋係咪一線都好，都係血汗錢，係咪奉旨要萬歲！你啲錢就係錢人哋嗰啲就要豪畀你！係咪做娛樂事業也好，任何一行也好，唔係老馮的！」、「請人食飯仲要畀人話，陰公」。
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