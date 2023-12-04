早霸王｜前TVB外景車長爆「一線男藝人」無品兼扮嘢 網民列3大可疑人物

由森美、阮小儀和梁嘉琪擔任主持的商台節目《早霸王》日前推出新環節「What the工」，一名自稱曾是前TVB外判司機的聽眾打電話爆料，踢爆一線男藝人的冇品行為，森美聽完之後大賣關子表示表示「同我合作過應該無呢啲人，車長我哋收咪後你再話我知係邊個」，令網民不斷留言指「好想知邊個」，最後更憑2大線索斷定出3大可疑人物！