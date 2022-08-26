明日戰記｜古天樂劉青雲拍檔21年成票房靈藥 盤點14部合作電影邊套最掂？

古天樂、劉青雲這對拍檔，不知不覺已合作了21年，由2001年《絕世好Bra》到現正上映的《明日戰記》，二人有正經有搞笑默契十足，有網民開post留言大讚：「《絕世好Bra》係青天組合第一次合作，別具意義」，「當年古佬着胸圍都咁型」，「機甲下面可能都係咁着，件裝甲三十幾磅，裏面熱到癲着唔到咁多衫」！