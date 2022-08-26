明日戰記｜古天樂劉青雲拍檔21年成票房靈藥 盤點14部合作電影邊套最掂？
1）《絕世好Bra》（2001年）
劉青雲和古天樂在胸圍公司擔任首席設計師，為設計「絕世好Bra」，二人試戴胸圍一幕成為全戲爆笑之最！古天樂爆料指第一日在公司見到劉青雲其實好擔心，雖然自覺都算cool，但竟然有人比他更cool，因為他跟劉青雲打招呼時，完全被無視，好彩到後來真正拍攝時，才發現劉青雲幽默搞笑之處。
票房：1,850萬
2）《絕世好B》 （2002年）
《絕世好Bra》於2001年叫好叫座，原班人馬加埋關之琳和張栢芝拍成《絕世好B》。劉青雲、古天樂和梁詠琪在開發「絕世好Bra」大受好評後，今次要開發一套名為「絕世好B」的嬰兒產品，兩位大男人被迫與BB相處，加上當時得令的張栢芝扮演嬰兒專家有親切喜劇感，演得生動。
票房：1,902萬
3）《嚦咕嚦咕新年財》（2002年）
「牌品好，人品自然好！」每年農曆新年例必重播的賀歲片，古天樂飾演「麻將大俠」劉德華細佬，被劉青雲一伙人詐騙輸光，劉德華為古天樂出頭找劉青雲出氣，劉青雲牌技不如劉德華，最後大敗。劉青雲扮裙腳仔向老父王天林撒嬌一幕，非常頂癮！
票房：1,922萬
4）《戀上你的床》 （2003年）
以性為題材的愛情小品，劉青雲飾演的大法官與鄭秀文飾演的女記者，二人開始時因性格不合分手，各自發展新戀情。劉青雲新歡是浪蕩少女蔡卓妍，大法官被迫面對年紀差異的道德審判；鄭秀文則邂逅性無能的古天樂，順理成章墮愛河，但古天樂性無能的事被周刊揭發，震驚警界，古天樂以為被鄭秀文出賣！
票房：2,000萬
5）《忘不了》（2003年）
古天樂和劉青雲沒有同場，因為古天樂飾演張栢芝的未婚夫，一出場更撞車逝世，遺下張栢芝與前妻所生的兒子原島大地，劉青雲飾演小巴司機，同情張栢芝孤兒寡婦，由憐生愛，可惜張栢芝始終忘不了古天樂，劇情浪漫感人。
票房：1,550萬
6）《鬼馬狂想曲》（2004年）
取材自1976年經典喜劇《半斤八両》，同時是向許冠文電影致敬的作品。古天樂模仿許冠傑，劉青雲模仿許冠文。講述1969年的香港，私家偵探社調查一宗通姦案與傑和雞泡跟蹤目標來到摩洛囉街，三人無意中找到一隻斷了柄的神燈，從而爆出不少笑料。奸人堅、筷子姊妹花、林亞珍統統出場。
票房：2,509萬
7、8、9）《竊聽風雲》系列（2009年、2011年、2014年）
劉青雲、古天樂演技大激鬥，以竊聽為題材的劇情片，三個不同的暗黑故事，劉青雲憑《竊聽風雲3》橫掃多個影帝殊榮，包括香港電影導演會年度大獎最佳男主角、香港電影金像獎最佳男主角、香港電影評論學會大獎最佳男演員及亞洲電影大獎最佳男主角。
《竊聽1》中港票房達1.1億，《竊聽2》香港票房1,746萬，《竊聽3》中港票房3.13億。
10）《撲克王》（2009年）
以德州撲克為主題，劉青雲演技佳不在話下，古天樂也不錯，飾演儍仔賭場太子，與賭場管理人劉青雲，在賭王過世後的撲克王之爭，專門介紹撲克賭法，拋開過去港片的賭王、賭神、賭聖、賭霸系列路線，增添幾分搞笑愛情故事。
票房：逾300萬
11）《逃出生天》（2013年）
火警災難片，古天樂和劉青雲扮演兩兄弟，二人均是消防員，古天樂卻因父親的死而離職從商，一次意外身陷火海，面對前來營救的哥哥劉青雲，兩兄弟展開漫長逃生之旅，大玩兄弟情。
票房：1,957萬
12）《掃毒》 （2013年）
古天樂、劉青雲和張家輝扮演由細玩到大的好兄弟，三人長大後都在毒品調查科駐守。其中古天樂在販毒集團裏做卧底，三兄弟為捉泰國大鱷盧海鵬而陷生死存亡，三人一齊唱《誓要入刀山》更電影更加淒美感人。
票房：3,194萬
13）《毒。誡》（2017）
《毒。誡》六、七十年代的香港，警察貪污，黑道橫行，正是陳華（劉青雲飾）與喇叭（林家棟飾）、貓仔（張晉飾）及一班兄弟最風光的日子。 陳華被視為「慈雲山十三太保」之首，氣焰高漲；還結識了一生至愛可柔（江一燕飾），共度人生最甜蜜的時光。可惜好景不常，陳華因私下販毒而被幫會追殺，幸好在亦敵亦友的掃毒組組長哈雷（古天樂飾）幫助下，逃出生天，但卻終究法網難逃。
14）《明日戰記》（2022年）
古天樂投資兼演出，當然預埋老拍檔劉青雲。講述2055年的未來世界，地球因環境污染而千瘡百孔，一顆隕石突然撞擊地球，並帶來殺傷力極強的外星生物，以古天樂為首的精英部隊，與擔任指揮官的劉青雲拯救家園！
15、16）仲有兩部未上映，分別係《掃毒3》以及由麥浚龍執導的《風林火山》！
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