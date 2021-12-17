明日戰記｜古天樂劉青雲攜手打外星人拯救地球 耗資4億製作4年終於有得睇

耗資4.5億港元，由拍攝多年古天樂、劉青雲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、羅浩銘及張文傑等主演的電影《明日戰記》一直都冇乜聲氣，終於在今日（17/12）於全港廣告屏幕，晚上8時播放另一新影片，當中會見到隨隕石襲擊地球的外太空植物真身，而且確定電影在2022年上映