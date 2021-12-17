明日戰記｜古天樂劉青雲攜手打外星人拯救地球 耗資4億製作4年終於有得睇
耗資4.5億港元，由拍攝多年古天樂、劉青雲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、羅浩銘及張文傑等主演的電影《明日戰記》一直都冇乜聲氣，終於在今日（17/12）於全港廣告屏幕，晚上8時播放另一新影片，當中會見到隨隕石襲擊地球的外太空植物真身，而且確定電影在2022年上映
文：東方新地｜圖：天下一電影IG、古天樂IG
經歷4年終於有聲氣
其實《明日戰記》早於2017年2月開拍，同年6月殺青，但卻隨即進入漫長的後期製作工作，直至2019年曾經傳出過上映日期兼宣傳片，然而一直未有落實，等了又等。而早於今年3月的香港國際影視展上已經有《明日戰記》的足跡，可惜等咗大半年亦冇聲冇氣。終於，日前「天下一電影」的突然發布了一段由伍家謙主持的「新聞報道」更言之鑿鑿寫道「突發新聞！12月17號晚上8點，大家記住留意身邊嘅大型TV wall，同埋港鐵、巴士站嘅數碼屏幕！」
睇返2019年嘅預告片：
古天樂拯救地球
電影《明日戰記》由古天樂、劉嘉玲、姜皓文、胡子彤、朱鑑然、羅浩銘及張文傑等主演，故事設定在2055年，地球經過一夥隕石襲地球之後，受依附在隕石上具攻擊性的外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，空氣及水源受到污染，。這生物雖然能淨化地球，但同時能殺死一切生命，而拯救地球的生命就落在一支精英隊伍身上。另外在日前的由古天樂、姜皓文、胡子彤及朱鑑然分享的兩段宣傳片中可以看到機械人及一個神秘符號，而疑似是戲中古仔帶領的軍隊以及疑似外星異種的樣子。雖然片段只有短短幾秒，但已令影迷大感興奮，據知《明日戰記》評為IIB級，片長112分鐘。