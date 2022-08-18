明日戰記｜ 古天樂人人力撐 重溫9件洋蔥級善舉 曾贈盧海鵬20萬醫藥費
1.出錢助「如花」李健仁
李健仁於19年在深圳與朋友焗桑拿期間暈倒，送院搶救後證實中風，右邊身癱瘓、不能言語，最後選擇回香港就醫。一年後他在微博開腔交代事件，要多謝劉鑾雄太太同演藝人協會會長古天樂，兩位大善人出錢出力幫自己。
2.贈盧海鵬20萬醫藥費
資深娛樂記者汪曼玲就在微博上透露，盧海鵬心臟有事唔肯做手術，古天樂與杜琪峰得知後，不斷勸他做手術，古天樂更幫盧海鵬埋單出醫藥費。
3.曾為曾偉權等醫藥費
無綫（TVB）藝員曾偉權於2020年因病逝世，終年59歲，曾偉權生前一直單身亦無兒女，契妹SaSa經常陪伴他，Sasa在其死後，於曾偉權好友鄭敬基的YouTube channel上公開感謝眾人時，其中一個對象就是古天樂，更傳古天樂曾經幫曾偉權籌措醫藥費。
4. 主動要求為藍潔瑛處理身後事
藍潔瑛於18年11月3日凌晨被發現倒斃於赤柱馬坑邨良馬樓寓所，終年55歲，當時香港演藝人協會主席古天樂就表示：「我會盡一切幫助藍潔瑛家人處理喪事。」不過後來被藍潔瑛家人婉拒。
5. 助李兆基抗癌
在電影中專門飾演黑社會的李兆基19年因財政困難無法醫治肝癌，其好友兼昔日「大佬」陳慎芝提到古天樂親自問「有冇幫到手」其後李兆基在親友鼓勵下切除腫瘤，陳慎芝就在手術後透過傳媒多謝古天樂與他的助手，還有慈雲山的街坊。
6. 親自落手為鄧一君宣傳度低潮
前藝人鄧一君在19年投資開舖做老闆，先後在油麻地及尖沙咀開車仔麵店，不過碰上社會事件及新冠肺炎，無奈結業，在開店初期，古天樂親臨店面幫手宣傳，鄧一君曾經這樣形容：「喺我事業最低潮嘅時候，佢鼓勵我、請我食飯、生活上幫我，又介紹機會、人際網絡畀我，你講得出嘅都有，好有義氣！」
7. 為林子博提供工作機會
林子博的太太董燕君早前因患上極罕有的癌症「平滑肌肉瘤」而逝世，當時董燕君體內癌細胞已擴散到多個器官，與此同時，林子博又不獲TVB續約。除了要應付太太的治療費用外，林子博既要找工作，又要照顧兩個兒女。幸得友人引薦到 ViuTV拍攝《地產仔》才能暫時解決生計上的問題，他提到古天樂一下飛機便即刻打電話關心他，問他ViuTV劇組有沒有找他，其後他得到劇集《地產仔》的拍攝機會﹐令他非常感動。
8.出錢援助退休藝人
早兩年新冠肺炎疫情全球肆虐，香港電影業界開到的戲只是寥寥可數，身為演藝人協會會長古天樂就以「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，籌錢幫藝人渡過難關，而當中退休藝人就獲9000元港幣援助。
9.內地捐建過百間希望小學
古天樂在四川大地震後成立「古天樂慈善基金會」，接著開始在內地捐建學校，從2008年開始到2021年，古天樂共捐建135所學校；粗略估計古仔多年來捐贈金額直迫五千萬人民幣，不過2021年有人追訪這些小學，發覺部份已經荒廢。
同場加映：古天樂集齊人拍《尋秦記》電影版
堪稱為TVB神劇嘅《尋秦記》由首播至今雖然相隔19年，但人氣依然好勁，就算TVB重播2次都仲係咁受大家歡迎。藝人兼電影公司老闆的古天樂（古仔）開拍電影版《尋秦記》時，更親自集齊當年電視劇演員上陣，包括宣萱、林峯、雪兒、郭羨妮和滕麗名等人，可謂十分念舊情。
同場加映2：飛機上捱杯麵被野生捕獲
內地有網民和古天樂乘坐同一班機飛到上海，網民偷偷拍下古天樂在機艙內吃杯麵並上傳到網上。雖然古天樂唔需要為錢煩惱，但為人仍然低調同貼地，每年收入億元計但仍捱杯麵。事後因為引起瘋傳更要出面解釋。
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