明日戰記｜ 古天樂人人力撐 重溫9件洋蔥級善舉 曾贈盧海鵬20萬醫藥費

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》在內地票房麻麻，古天樂為谷票房，不單破天荒直播帶貨宣傳；更疑似情緒低落感觸落淚後被本人否認，不過為何古天樂受傷會一呼百應人人力撐，事關他的確助人無數，下列有9件洋蔥故事，全部同古天樂有關！