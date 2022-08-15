明日戰記｜古天樂內地宣傳疑流淚 4.5億製作費票房輸畀低成本作品20億
古天樂破天荒為電影帶貨直播
古天樂身為《明日戰記》的總監製及男主角，近日積極現身內地宣傳，盡力谷票房，並聲言希望該片能創亞洲科幻片的先河。日前他罕有現身「東方甄選 」一場帶貨直播，除了賣電影門票，他亦解釋投資電影的原因，表示如果不拍這部電影，以後就只能看外國的科幻片；古天樂也提及投資拍科幻片的艱難，也表示於特效公司裏的年輕人身上，看見了堅持及不放棄的精神。
網民為古天樂打氣
此外《明日戰記》的官方抖音帳號昨日（13日）亦上傳一段影片，指古天樂在出席一場宣傳活動前，不斷翻看票房及觀眾的留言，情緒低落，最後上場發言時不禁感觸落淚。並表示
「不要讓我覺得自己是孤獨的一個人」。
古天樂形容拍一部科幻電影「非常困難，需要很多錢、很多時間」，不少粉絲表示看到這畫面亦替他感到心痛，更有香港網民為此撰文「古仔唔好喊！香港人撐你！」以作鼓勵。此外，這段影片也感動不少內地網民，至今獲接近一百萬個讚好，多人留言為古天樂打氣。
票房被同期內地科幻喜劇拋離
《明日戰記》的演員陣容華麗，包括影帝劉青雲、張家輝及影后劉嘉玲，特技製作時間更長達5年。不過，上映9日以來，票房僅收約3.2億元人民幣，比同期的國產科幻喜劇《獨行月球》少近20億人民幣，據知其製作成本達3億人民幣。而《明日戰記》將於8月25日在香港上映。
《明日戰記》1998個特效鏡頭逐格畫
《明日戰記》耗資4.5億製作費，全片有1,700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最，古天樂在直播中表示：「真實應該是有1,998個鏡頭，我們剪掉了200多個。」他即場介紹如何做特效：「特效是1秒有24格，我們做特效每一格都有畫出來的，比如說有一場戲我們在天橋上，因為我想找香港的景，然後我們就香港所有的天橋都走一遍。」
《明日戰記》1秒特效鏡頭製作12天
古天樂指全片有1900多個特效鏡頭：「我們發現長度差不多的兩條天橋，一條在觀塘，一條在港島，兩條加起來才可以完成那場戲。我們真實地拿那個機器去拍了一次，那場戲最難做的一個鏡頭，是中間有一個鏡頭360度，render（滙出）1秒需要12天，總共48秒，總共576天，所以1,900多個特效鏡頭，你算算我們用了多少天。」
《明日戰記》豆瓣評分平均僅約6分
《明日戰記》還有劉青雲、張家輝、謝君豪等好戲之人演出，早被睇高一線，該片在內地上映四日票房達2億！有內地網民卻狠批劇情薄弱，在豆瓣評分大多只畀兩或三星星，甚至只畀一星星，平均僅約六分評分，當中有不少影評更以中國科幻電影相比：「劇本爛到千夫所指，每一場都極其套路化，看在誠意勉強給兩星星﹗」
內地觀眾彈劇情薄弱
有內地網民批評《明日戰記》劇情過於簡單：「看了開頭就差不多知到結局」、「兩句對白可概括全套電影」、「特效高水準，劇情、台記卻一吐槽﹗」、「劇情就是無數科幻電影的結合體吧！」、「特效做出來的機甲質感有驚艷到我，但劇情還是老樣子！」、「重心都放在特效上，文戲過於精簡！」等等﹗
香港網民：邊套科幻片有劇情㗎？
香港戲迷要等到月尾才可買飛入場，但都有留意內地網民的影評，仲狠狠反擊：「請問科幻片有邊套真係有劇情㗎？」一句KO內地網民劣評，獲不少網民認同：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」、「係咪睇唔明就話人差呀﹗」、「話晒係港產片開創另一戲種，亦可能係係最後一套大成本科幻港產，呢點就值得入場﹗」