明日戰記｜古天樂內地宣傳疑流淚 4.5億製作費票房輸畀低成本作品20億

由古天樂的「天下一電影」電影公司，製作的科幻鉅片《明日戰記》投資逾4.5億港元，並於內地優先上映，上映9日以來票房未如理想。古天樂為谷高票房，破天荒直播帶貨宣傳；另一方面，他在出席電影宣傳的公開場合時不斷觀看票房情況，疑一度情緒低落感觸落淚。