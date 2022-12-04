《明日戰記》登Netflix反遭網民狠批！究竟發生咩事？

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》香港票房已經突破8100萬，成為香港影史上亞洲電影票房冠軍，近日更終於正式登陸Netflix上映。可是一向好評不斷的《明日戰記》竟然在登陸Netflix後遭網民狠批，究竟係發生咩事呢？