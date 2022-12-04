《明日戰記》登Netflix反遭網民狠批！究竟發生咩事？
《明日戰記》登Netflix反遭網民狠批
票房突破8100萬的《明日戰記》在上映超過三個多月後，近日終於正式登陸Netflix上映。在登陸Netflix後，該片再次引起網民熱烈討論。上映後一直好評不斷的《明日戰記》竟然遭網民狠批，被評為「不折不扣嘅爛片」，與在戲院上映當時的反應大相徑庭：「橫睇掂睇都係套不折不扣嘅爛片」、「唔知點解佢地既廣東話我聽唔明同唔入戲， 所有人講野仲衰過遊戲配音，完全唔傳神」、「真係睇都浪費時間」等。
網民：喺Netflix上時咁多人彈，咩心理？
對於《明日戰記》登Netflix後突然遭狠批一事，不少網民都為《明日戰記》抱不平：「真係唔明：同一套戲戲院上影時都算正面好評刷刷刷，但係Netflix 上時咁多人彈彈彈嘅！！！咩心理！？？」
網民分析：因為唔洗俾錢
有網民認為給予負面評論的大多都是免費在Netflix睇戲的人，所以才會突然有一大班人批評該戲：「因為唔洗俾錢，明明唔鐘意睇開人都會開嚟睇下，自然多負評啦！」、「因為Fans係入戲院睇，等Netflix出咗先睇嘅係hater」等。
古天樂為Netflix拍片宣傳 網民竟然失望
此外，古天樂早前亦有為《明日戰記》拍片向台灣觀眾推介，但竟然有網民大感失望，原來是以為古天樂冇以佢最出名嘅「港式普通話」介紹《明日戰記》，難怪網民覺得失望嘅！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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