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古天樂內地開直播谷《明日戰記》4.5億鉅製掀中港矛盾

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由古天樂科水兼主演的科幻電影《明日戰記》，製作費高達4.5億，打正旗號以超多CG特技鏡頭，挑戰做亞洲第一，電影在內地於5日已上映，他日前（11日）前往內地新浪參與直播。雖然電影在內地票房唔錯，但內地觀眾劣評不斷，結果更掀起一場中港網絡罵戰！

古天樂日前在內地新浪參與直播，力谷新作《明日戰記》。
古天樂日前在內地新浪參與直播，力谷新作《明日戰記》。（圖片來源：新浪視頻截圖）

古天樂被問到《明日戰記》內有幾多影帝和影后演出時，他突然發現工作人員錯誤將「影后」打作「影後」，便問道：「影后真的這個『後』啊？」工作人員解釋是「繁體字」，古天樂便沒再理會錯字問題。

古天樂發現工作人員錯誤將「影后」打作「影後」。
古天樂發現工作人員錯誤將「影后」打作「影後」。（圖片來源：新浪視頻截圖）

1998個特效鏡頭逐格畫

《明日戰記》耗資4.5億製作費，全片有1,700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最，古天樂在直播中表示：「真實應該是有1,998個鏡頭，我們剪掉了200多個。」他即場介紹如何做特效：「特效是1秒有24格，我們做特效每一格都有畫出來的，比如說有一場戲我們在天橋上，因為我想找香港的景，然後我們就香港所有的天橋都走一遍。」

古天樂 《明日戰記》耗資4.5億製作費，全片有1,700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最。
《明日戰記》耗資4.5億製作費，全片有1,700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最。（圖片來源：《明日戰記》花絮）

1秒特效鏡頭製作12天

古天樂指全片有1900多個特效鏡頭：「我們發現長度差不多的兩條天橋，一條在觀塘，一條在港島，兩條加起來才可以完成那場戲。我們真實地拿那個機器去拍了一次，那場戲最難做的一個鏡頭，是中間有一個鏡頭360度，render（滙出）1秒需要12天，總共48秒，總共576天，所以1,900多個特效鏡頭，你算算我們用了多少天。」

古天樂 《明日戰記》標榜是香港有史以來，最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影﹗
《明日戰記》標榜是香港有史以來，最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影﹗（圖片來源：《明日戰記》花絮）

豆瓣評分平均僅約6分

《明日戰記》還有劉青雲、張家輝、謝君豪等好戲之人演出，早被睇高一線，該片在內地上映四日票房達2億！有內地網民卻狠批劇情薄弱，在豆瓣評分大多只畀兩或三星星，甚至只畀一星星，平均僅約六分評分，當中有不少影評更以中國科幻電影相比：「劇本爛到千夫所指，每一場都極其套路化，看在誠意勉強給兩星星﹗」

《明日戰記》由古天樂和劉青雲主演，二人飾演戰士保衞地球。
《明日戰記》由古天樂和劉青雲主演，二人飾演戰士保衞地球。（圖片來源：《明日戰記》劇照）
古天樂 左起）劉青雲、劉嘉玲和謝君豪等好戲之人有份演出，早被睇高一線。
（左起）劉青雲、劉嘉玲和謝君豪等好戲之人有份演出，早被睇高一線。（圖片來源：《明日戰記》劇照）

內地觀眾彈劇情薄弱

有內地網民批評《明日戰記》劇情過於簡單：「看了開頭就差不多知到結局」、「兩句對白可概括全套電影」、「特效高水準，劇情、台記卻一吐槽﹗」、「劇情就是無數科幻電影的結合體吧！」、「特效做出來的機甲質感有驚艷到我，但劇情還是老樣子！」、「重心都放在特效上，文戲過於精簡！」等等﹗

古天樂 內地網民對《明日戰記》評價好壞參半。
內地網民對《明日戰記》評價好壞參半。（圖片來源：豆瓣《明日戰記》短評）
古天樂 香港網民力撐《明日戰記》為港產片開創另一戲種，亦是大成本科幻港產片，呢點就值得入場﹗」
香港網民力撐《明日戰記》為港產片開創另一戲種，亦是大成本科幻港產片，呢點就值得入場﹗」（圖片來源：《明日戰記》劇照）

香港網民：邊套科幻片有劇情㗎？

香港戲迷要等到月尾才可買飛入場，但都有留意內地網民的影評，仲狠狠反擊：「請問科幻片有邊套真係有劇情㗎？」一句KO內地網民劣評，獲不少網民認同：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」、「係咪睇唔明就話人差呀﹗」、「話晒係港產片開創另一戲種，亦可能係係最後一套大成本科幻港產，呢點就值得入場﹗」

古天樂 有香港網民表示：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」
有香港網民表示：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」（圖片來源：《明日戰記》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：新浪視頻、豆瓣《明日戰記》短評

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