古天樂內地開直播谷《明日戰記》4.5億鉅製掀中港矛盾
古天樂被問到《明日戰記》內有幾多影帝和影后演出時，他突然發現工作人員錯誤將「影后」打作「影後」，便問道：「影后真的這個『後』啊？」工作人員解釋是「繁體字」，古天樂便沒再理會錯字問題。
1998個特效鏡頭逐格畫
《明日戰記》耗資4.5億製作費，全片有1,700多個特效鏡頭，堪稱亞洲之最，古天樂在直播中表示：「真實應該是有1,998個鏡頭，我們剪掉了200多個。」他即場介紹如何做特效：「特效是1秒有24格，我們做特效每一格都有畫出來的，比如說有一場戲我們在天橋上，因為我想找香港的景，然後我們就香港所有的天橋都走一遍。」
1秒特效鏡頭製作12天
古天樂指全片有1900多個特效鏡頭：「我們發現長度差不多的兩條天橋，一條在觀塘，一條在港島，兩條加起來才可以完成那場戲。我們真實地拿那個機器去拍了一次，那場戲最難做的一個鏡頭，是中間有一個鏡頭360度，render（滙出）1秒需要12天，總共48秒，總共576天，所以1,900多個特效鏡頭，你算算我們用了多少天。」
豆瓣評分平均僅約6分
《明日戰記》還有劉青雲、張家輝、謝君豪等好戲之人演出，早被睇高一線，該片在內地上映四日票房達2億！有內地網民卻狠批劇情薄弱，在豆瓣評分大多只畀兩或三星星，甚至只畀一星星，平均僅約六分評分，當中有不少影評更以中國科幻電影相比：「劇本爛到千夫所指，每一場都極其套路化，看在誠意勉強給兩星星﹗」
內地觀眾彈劇情薄弱
有內地網民批評《明日戰記》劇情過於簡單：「看了開頭就差不多知到結局」、「兩句對白可概括全套電影」、「特效高水準，劇情、台記卻一吐槽﹗」、「劇情就是無數科幻電影的結合體吧！」、「特效做出來的機甲質感有驚艷到我，但劇情還是老樣子！」、「重心都放在特效上，文戲過於精簡！」等等﹗
香港網民：邊套科幻片有劇情㗎？
香港戲迷要等到月尾才可買飛入場，但都有留意內地網民的影評，仲狠狠反擊：「請問科幻片有邊套真係有劇情㗎？」一句KO內地網民劣評，獲不少網民認同：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」、「係咪睇唔明就話人差呀﹗」、「話晒係港產片開創另一戲種，亦可能係係最後一套大成本科幻港產，呢點就值得入場﹗」