古天樂內地開直播谷《明日戰記》4.5億鉅製掀中港矛盾

由古天樂科水兼主演的科幻電影《明日戰記》，製作費高達4.5億，打正旗號以超多CG特技鏡頭，挑戰做亞洲第一，電影在內地於5日已上映，他日前（11日）前往內地新浪參與直播。雖然電影在內地票房唔錯，但內地觀眾劣評不斷，結果更掀起一場中港網絡罵戰！