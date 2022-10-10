明日戰記｜張家輝向古天樂搲撈 做「天幕」唔想再提「化骨龍」
《明日戰記》票房衝破6,801萬
《明日戰記》票房衝破6,801萬，超越韓片《屍殺列車》成為香港電影史上最高票房亞洲電影，張家輝日前就與胡子彤、吳肇軒和羅浩銘現身電影謝票場答謝觀眾，在活動上張家輝問現場觀眾：「你知唔知我係邊個？」觀眾即答：「你係化骨龍呀嘛！」
張家輝被叫「化骨龍」：以後唔好再提
被叫「化骨龍」，張家輝回應：「我係天幕呀！問多你一次，我係邊個？」今次觀眾答：「我知，你係天幕！」張家輝就搞笑回應：「梗係唔係！我係張家輝！」令全場捧腹大笑。該位現場觀眾最後也獲得限量版的《明日戰記》puzzle作禮物。
在另一場謝票場中，再有觀眾提到「化骨龍」這個名字，張家輝就話：「天幕就係我，其實無張家輝呢樣嘢㗎啦，化骨龍大家就最好以後唔好再提啦！」最後他又號召觀眾們一齊大叫「我係天幕，天幕就係我」這句口號，仲要做埋手勢。
笑指同「化骨龍」唔係好熟
活動後張家輝接受傳媒訪問，直言要在「化骨龍」與「天幕」中間二選一的話，會選擇「化骨龍」。他笑指「化骨龍」的確係好乞人憎，但他始終都係鍾意「化骨龍」多些，成日都掛住佢，不過又唔係好想見到佢，而且同佢唔係好熟。
若開續集一叫即到
身在外地的古天樂亦有打視像電話給張家輝，關心現場情況，張家輝即搞笑問古天樂幾時回來香港開幾部戲給他拍？古天樂聞言即大笑答好。張家輝又指若古天樂叫他拍《明日戰記》的續集，他會一叫即到，仲會去登報去搵佢，又認為續集仍有好多創作空間，可以唔只講機甲。
食止痛藥拍《爆裂點》
張家輝又講到即將為新戲《爆裂點》出發到馬來西亞開工，不過他直言腳傷未癒，之前和梁洛施拍長跑戲前，都要食定兩粒強力止痛藥頂硬上，又指監製林超賢扮錫他但其實糟質他，笑言可能前世得罪了對方。
張家輝謝票古天樂越洋FaceTime：
重溫張家輝經典「化骨龍」造型：
1.《賭俠1999》化骨龍
2.《賭俠大戰拉斯維加斯》化骨龍
3.《化骨龍與千年蟲》化骨龍
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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