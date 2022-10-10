明日戰記｜張家輝向古天樂搲撈 做「天幕」唔想再提「化骨龍」

正忙於拍攝電影《爆裂點》的張家輝，日前抽空出席電影《明日戰記》的謝票場，期間不停重複他在戲中的金句：「我就係天幕，天幕就係我！」卻被現場觀眾一再提及他「化骨龍」這個深入民心的名字，令他忍不住叮囑大家：唔好再提「化骨龍」！