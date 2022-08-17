明日戰記｜網傳內地票房被偷 《獨行月球》稱被中傷發聲明

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》在內地票房麻麻，古天樂為谷票房，不單破天荒直播帶貨宣傳；更疑似情緒低落感觸落淚，不過尋日開始就有內地網民投訴入場買飛後，戲飛上面竟然寫咗第二套戲名，隨即引發大家不滿。