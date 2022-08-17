明日戰記｜網傳內地票房被偷 《獨行月球》稱被中傷發聲明
出飛變《獨行月球》惹觀眾不滿
從網友分享圖片可見，原本他在網上訂飛購買《明日戰記》，結果出票後反而變成《獨行月球》，更有網友表示自己的第一次購買《明日戰記》的票房被《獨行月球》「偷走」。事件隨即引發戲迷之間不滿。
《明日戰記》發聲明指「第三方商家行為」
得知網絡醞釀不滿後，《明日戰記》官方微博亦在昨（16日）晚發聲明指，稱某商家在未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售電影票，已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為，「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」
《獨行月球》官方指已進行法律行動
被網民指偷票的電影《獨行月球》亦宣布要交由執法單位處理，並採取法律手段對付「偷票房」的言論以維護權益。
《明日戰記》票房被同期內地科幻喜劇拋離
《明日戰記》的演員陣容華麗，包括影帝劉青雲、張家輝及影后劉嘉玲，特技製作時間更長達5年。不過，上映9日以來，票房僅收約3.2億元人民幣，比同期的國產科幻喜劇《獨行月球》少近20億人民幣，據知其製作成本達3億人民幣。而《明日戰記》將於8月25日在香港上映。
古天樂回應流淚傳聞：「戲院無開冷氣」
古天樂早前為谷高票房，破天荒直播帶貨宣傳；另一方面，他在出席電影宣傳的公開場合時不斷觀看票房情況，疑一度情緒低落感觸落淚。不過被問到相關情況時，他就否認︰「如果流眼淚就應該有段片啦！其實係因為當時戲院無開冷氣，熱到呢！」
古天樂破天荒為電影帶貨直播
古天樂身為《明日戰記》的總監製及男主角，近日積極現身內地宣傳，盡力谷票房，並聲言希望該片能創亞洲科幻片的先河。日前他罕有現身「東方甄選 」一場帶貨直播，除了賣電影門票，他亦解釋投資電影的原因，表示如果不拍這部電影，以後就只能看外國的科幻片；古天樂也提及投資拍科幻片的艱難，也表示於特效公司裏的年輕人身上，看見了堅持及不放棄的精神。
網民為古天樂打氣
此外《明日戰記》的官方抖音帳號昨日（13日）亦上傳一段影片，指古天樂在出席一場宣傳活動前，不斷翻看票房及觀眾的留言，情緒低落，最後上場發言時不禁感觸落淚。並表示
「不要讓我覺得自己是孤獨的一個人。」
古天樂形容拍一部科幻電影「非常困難，需要很多錢、很多時間」，不少粉絲表示看到這畫面亦替他感到心痛，更有香港網民為此撰文「古仔唔好喊！香港人撐你！」以作鼓勵。此外，這段影片也感動不少內地網民，至今獲接近一百萬個讚好，多人留言為古天樂打氣。
杜汶澤facebook出post撐古天樂
藝人杜汶澤在得知古天樂需要支持後，就在facebook出文支持撐古天樂，並暗批那些質疑支持古天樂網民的聲音。有網民在杜汶澤的留言欄表示，「所謂支持也就不過一張戲票，損失了也不可惜，失去一個願意投資冒險的人，就損失巨大。」