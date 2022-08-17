明日戰記

明日戰記｜網傳內地票房被偷 《獨行月球》稱被中傷發聲明

最新娛聞
東方新地

廣告

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》在內地票房麻麻，古天樂為谷票房，不單破天荒直播帶貨宣傳；更疑似情緒低落感觸落淚，不過尋日開始就有內地網民投訴入場買飛後，戲飛上面竟然寫咗第二套戲名，隨即引發大家不滿。

明日戰記 電影將於8月25日在香港上映。
電影將於8月25日在香港上映。（圖片來源：《明日戰記》宣傳海報）
被指將《明日戰記》戲飛改為《獨行月球》的單位
被指將《明日戰記》戲飛改為《獨行月球》的單位（圖片來源：微博截圖）
有網民騷出《明日戰記》的購買記錄。
有網民騷出《明日戰記》的購買記錄。（圖片來源：微博截圖）
明日戰記 但換票時變咗《獨行月球》
但換票時變咗《獨行月球》（圖片來源：微博截圖）

出飛變《獨行月球》惹觀眾不滿

從網友分享圖片可見，原本他在網上訂飛購買《明日戰記》，結果出票後反而變成《獨行月球》，更有網友表示自己的第一次購買《明日戰記》的票房被《獨行月球》「偷走」。事件隨即引發戲迷之間不滿。

明日戰記
（圖片來源：微博截圖）

《明日戰記》發聲明指「第三方商家行為」

得知網絡醞釀不滿後，《明日戰記》官方微博亦在昨（16日）晚發聲明指，稱某商家在未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售電影票，已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為，「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

明日戰記
（圖片來源：微博@電影明日戰記）

《獨行月球》官方指已進行法律行動

被網民指偷票的電影《獨行月球》亦宣布要交由執法單位處理，並採取法律手段對付「偷票房」的言論以維護權益。

明日戰記
（圖片來源：微博@電影獨行月球）
明日戰記 有香港網民在討論頁分享事情。
有香港網民在討論頁分享事情。（圖片來源：[email protected]文人多說話專頁）

《明日戰記》票房被同期內地科幻喜劇拋離

《明日戰記》的演員陣容華麗，包括影帝劉青雲、張家輝及影后劉嘉玲，特技製作時間更長達5年。不過，上映9日以來，票房僅收約3.2億元人民幣，比同期的國產科幻喜劇《獨行月球》少近20億人民幣，據知其製作成本達3億人民幣。而《明日戰記》將於8月25日在香港上映。

明日戰記
（圖片來源：內地紅星沈騰主演的《獨行月球》因為早一星期上畫，佔了先機，公映16日大收24億元人民幣。（圖片來源：《獨行月球》海報）

古天樂回應流淚傳聞：「戲院無開冷氣」

古天樂早前為谷高票房，破天荒直播帶貨宣傳；另一方面，他在出席電影宣傳的公開場合時不斷觀看票房情況，疑一度情緒低落感觸落淚。不過被問到相關情況時，他就否認︰「如果流眼淚就應該有段片啦！其實係因為當時戲院無開冷氣，熱到呢！」

明日戰記
（圖片來源：明日戰記@抖音 影片截圖）
明日戰記
（圖片來源：明日戰記@抖音 影片截圖）

古天樂破天荒為電影帶貨直播

古天樂身為《明日戰記》的總監製及男主角，近日積極現身內地宣傳，盡力谷票房，並聲言希望該片能創亞洲科幻片的先河。日前他罕有現身「東方甄選 」一場帶貨直播，除了賣電影門票，他亦解釋投資電影的原因，表示如果不拍這部電影，以後就只能看外國的科幻片；古天樂也提及投資拍科幻片的艱難，也表示於特效公司裏的年輕人身上，看見了堅持及不放棄的精神。

明日戰記
（圖片來源：抖音@東方甄選 影片截圖）

網民為古天樂打氣

此外《明日戰記》的官方抖音帳號昨日（13日）亦上傳一段影片，指古天樂在出席一場宣傳活動前，不斷翻看票房及觀眾的留言，情緒低落，最後上場發言時不禁感觸落淚。並表示

「不要讓我覺得自己是孤獨的一個人。」

古天樂形容拍一部科幻電影「非常困難，需要很多錢、很多時間」，不少粉絲表示看到這畫面亦替他感到心痛，更有香港網民為此撰文「古仔唔好喊！香港人撐你！」以作鼓勵。此外，這段影片也感動不少內地網民，至今獲接近一百萬個讚好，多人留言為古天樂打氣。

明日戰記 古天樂 有臉書專頁發文，呼籲支持港產製作。
有臉書專頁發文，呼籲支持港產製作。（圖片來源：[email protected] A BELL）

杜汶澤facebook出post撐古天樂

藝人杜汶澤在得知古天樂需要支持後，就在facebook出文支持撐古天樂，並暗批那些質疑支持古天樂網民的聲音。有網民在杜汶澤的留言欄表示，「所謂支持也就不過一張戲票，損失了也不可惜，失去一個願意投資冒險的人，就損失巨大。」

明日戰記
（圖片來源：杜汶澤@facebook）
明日戰記
（圖片來源：杜汶澤@facebook）

撰文：東方新地圖片來源：微博截圖、微博@《明日戰記》

讀者留言

熱門文章

 