明日花綺羅親身上陣放蛇男路人認唔出 新宿街頭捕獲違規成人片星探

日本近年開始設有禁止在街頭招攬客人的法例，其中招攬的定義包括星探在街頭發掘新人，及招攬女性進入風俗場所工作或拍攝成人影片等，由於近日有消息指有人在新宿歌舞伎町一帶進行違規的招攬行為，日前女優明日花綺羅就親身上陣「放蛇」，親自拍下這些招攬實況並放上其個人YouTube頻道，希望能令一眾違法的星探有所收斂！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_bunny、[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-