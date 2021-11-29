明日花綺羅親身上陣放蛇男路人認唔出 新宿街頭捕獲違規成人片星探
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_bunny、[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-
明日花綺羅 放蛇連引4星探
現年33歲的前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）去年宣布引退後，除了開設自家服裝品牌外，又轉型做YouTuber，開設了一個名為「Kiraland」的個人YouTube頻道，分享她的化妝心得、唱歌和日常生活等影片，日前她在頻道中上載了一段影片，紀錄她親自到新宿歌舞伎町「放蛇」，一連引出了4名在街頭搭訕招攬女子進入色情（風俗）場所工作或拍攝成人影片的人士。
明日花綺羅在片中表示收到消息，指有人在新宿歌舞伎町一帶進行違法的招攬行為（スカウト），她透露在星探招攬的行為仍未被禁止時，她試過一次在新宿站前被星探搭訕，即使被她拒絕了後，對方仍窮追不捨，甚至追到她家附近才肯罷休。因此明日花綺羅打算藉著今次拍攝影片的機會，找出進行這種違法行為的人，親自向他們說教。
明日花綺羅在影片中先戴上Cap帽和口罩扮成素人，然後站在新宿歌舞伎町的街頭扮等人，每次有人來招攬她時，她再把口罩和Cap帽脫下，表明自己是明日花綺羅的身份，來看看對方的反應，再勸導他們不要再做違法的行為，包括和他們說「你這樣是不對的」、「請你從事別的工作」等等。
影片中明日花綺羅在短短一晚就遇上了4名違法的招攬者，其中有人在被她勸告後表示不會再做這樣的工作，也有人在知道她的身份後便變本加厲，繼續對她死纏爛打的行為。她表示這些行為對途人來說十分困擾，因此希望今次影片能夠令那些違法星探在以後都有所收斂。
重溫明日花綺羅去年宣布引退
以35F火辣身材聞名的明日花綺羅，由2007年出道開始就人氣不斷，早在2018年4月，她就退出「惠比壽麝香葡萄」兼卸任隊長，之後又於9月在其個人 Twitter 帳號簡介寫上「目前不拍AV了」（現在AVやってません ），令一眾粉絲及AV界大感驚訝。
去年2月，明日花正式宣布從AV業界引退，表明不會再推出任何AV相關的作品，並從原先的事務所移藉到演藝的事務所，發展演藝事務。目前她除了做模特兒和開設自家服裝品牌外，又經營了一個名為「Kiraland」的個人YouTube頻道，轉型做YouTuber。