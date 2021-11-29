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明日花綺羅親身上陣放蛇男路人認唔出 新宿街頭捕獲違規成人片星探

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撰文：東方新地

日本近年開始設有禁止在街頭招攬客人的法例，其中招攬的定義包括星探在街頭發掘新人，及招攬女性進入風俗場所工作或拍攝成人影片等，由於近日有消息指有人在新宿歌舞伎町一帶進行違規的招攬行為，日前女優明日花綺羅就親身上陣「放蛇」，親自拍下這些招攬實況並放上其個人YouTube頻道，希望能令一眾違法的星探有所收斂！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_bunny、[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-

明日花綺羅 放蛇連引4星探

現年33歲的前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）去年宣布引退後，除了開設自家服裝品牌外，又轉型做YouTuber，開設了一個名為「Kiraland」的個人YouTube頻道，分享她的化妝心得、唱歌和日常生活等影片，日前她在頻道中上載了一段影片，紀錄她親自到新宿歌舞伎町「放蛇」，一連引出了4名在街頭搭訕招攬女子進入色情（風俗）場所工作或拍攝成人影片的人士。

明日花綺羅推出的自家服裝品牌中，有她親自設計的各式泳裝和內衣。（圖片來源：IG@whip_bunny）
明日花綺羅推出的自家服裝品牌中，有她親自設計的各式泳裝和內衣。（圖片來源：[email protected]_bunny）
明日花綺羅在社交網不時親身上陣做生招牌，示範各種內衣穿搭，吸金力驚人。（圖片來源：）IG@whip_bunny）
明日花綺羅在社交網不時親身上陣做生招牌，示範各種內衣穿搭，吸金力驚人。（圖片來源：[email protected]_bunny）

明日花綺羅在片中表示收到消息，指有人在新宿歌舞伎町一帶進行違法的招攬行為（スカウト），她透露在星探招攬的行為仍未被禁止時，她試過一次在新宿站前被星探搭訕，即使被她拒絕了後，對方仍窮追不捨，甚至追到她家附近才肯罷休。因此明日花綺羅打算藉著今次拍攝影片的機會，找出進行這種違法行為的人，親自向他們說教。

明日花綺羅今次拍片有兩位男士幫手，包括外號青汁王子的YouTuber三崎優太。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
明日花綺羅今次拍片有兩位男士幫手，包括外號青汁王子的YouTuber三崎優太。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）
戴上Cap帽和口罩隱身扮素人的明日花綺羅，照樣吸引了多名色情行業的星探前來搭訕。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
戴上Cap帽和口罩隱身扮素人的明日花綺羅，照樣吸引了多名色情行業的星探前來搭訕。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）

明日花綺羅在影片中先戴上Cap帽和口罩扮成素人，然後站在新宿歌舞伎町的街頭扮等人，每次有人來招攬她時，她再把口罩和Cap帽脫下，表明自己是明日花綺羅的身份，來看看對方的反應，再勸導他們不要再做違法的行為，包括和他們說「你這樣是不對的」、「請你從事別的工作」等等。

在一輪對話後，明日花綺羅自揭身份，阻止對方的招攬。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
在一輪對話後，明日花綺羅自揭身份，阻止對方的招攬。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）
自爆身份後，有部分招攬者立刻打退堂鼓。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
自爆身份後，有部分招攬者立刻打退堂鼓。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）

影片中明日花綺羅在短短一晚就遇上了4名違法的招攬者，其中有人在被她勸告後表示不會再做這樣的工作，也有人在知道她的身份後便變本加厲，繼續對她死纏爛打的行為。她表示這些行為對途人來說十分困擾，因此希望今次影片能夠令那些違法星探在以後都有所收斂。

亦有部分招攬者在得知明日花綺羅的身份後，繼續向她死纏爛打。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
亦有部分招攬者在得知明日花綺羅的身份後，繼續向她死纏爛打。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）
明日花綺羅在短短一晚就遇上了4名違法的招攬者，她希望經過她的勸告後，他們不會再從事這樣的違法行為。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
明日花綺羅在短短一晚就遇上了4名違法的招攬者，她希望經過她的勸告後，他們不會再從事這樣的違法工作。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）

重溫明日花綺羅去年宣布引退

以35F火辣身材聞名的明日花綺羅，由2007年出道開始就人氣不斷，早在2018年4月，她就退出「惠比壽麝香葡萄」兼卸任隊長，之後又於9月在其個人 Twitter 帳號簡介寫上「目前不拍AV了」（現在AVやってません ），令一眾粉絲及AV界大感驚訝。

明日花綺羅入行十多年，除了拍AV外，又客串過不少電視劇、電影和綜藝節目。（圖片來源：IG@asukakiraran）
明日花綺羅入行十多年，除了拍AV外，又客串過不少電視劇、電影和綜藝節目。（圖片來源：[email protected]

去年2月，明日花正式宣布從AV業界引退，表明不會再推出任何AV相關的作品，並從原先的事務所移藉到演藝的事務所，發展演藝事務。目前她除了做模特兒和開設自家服裝品牌外，又經營了一個名為「Kiraland」的個人YouTube頻道，轉型做YouTuber。

現時明日花綺羅在其YouTube頻道「Kiraland」中，介紹自己為日本模特兒。（圖片來源：YouTube@Asuka Kirara's official channel -Kiraland-）
現時明日花綺羅在其YouTube頻道「Kiraland」中，介紹自己為日本模特兒。（圖片來源：[email protected] Kirara’s official channel -Kiraland-）
近日明日花綺羅亦有趁《魷魚遊戲》熱，著上劇中運動服拍了一輯性感內衣照，大騷其35F魔鬼身材。（圖片來源：IG@asukakiraran）
近日明日花綺羅亦有趁《魷魚遊戲》熱，著上劇中運動服拍了一輯性感內衣照，大騷其35F魔鬼身材。（圖片來源：[email protected]
又僅著運動上衫，大晒Fit爆長腿！（圖片來源：IG@asukakiraran）
又僅著運動上衫，大晒Fit爆長腿！（圖片來源：[email protected]

即睇明日花綺羅新宿歌舞伎町「放蛇」經過：

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