《明明沙漠乜都冇》尼羅河遊船河！兩日一夜行程同床共枕少少尷

ViuTV旅遊節目《明明沙漠乜都冇》播出以來話題不斷，第11至13集娟姐與Chris的非洲大陸之旅更迎來連番衝擊！在最新集數中，二人勇闖納米比亞及埃及，不但要帶過百隻狒狒散步，娟姐更慘被「反捕獵神犬」直接攻擊，場面驚險萬分！