《明明沙漠乜都冇》尼羅河遊船河！兩日一夜行程同床共枕少少尷
ViuTV旅遊節目《明明沙漠乜都冇》播出以來話題不斷，第11至13集娟姐與Chris的非洲大陸之旅更迎來連番衝擊！在最新集數中，二人勇闖納米比亞及埃及，不但要帶過百隻狒狒散步，娟姐更慘被「反捕獵神犬」直接攻擊，場面驚險萬分！
轉戰埃及 尼羅河船河之旅驚喜不斷
結束納米比亞的行程後，娟姐與Chris馬不停蹄轉戰埃及，來到尼羅河上游的阿斯旺。當地努比亞小村酒店的五彩繽紛設計與尼羅河全景讓他們心情豁然開朗。在逛市集時，過分主動的店主讓二人哭笑不得。入夜後，他們更應剛認識的努比亞人邀請回家共進晚餐，從地道家常菜到小屋裝潢都充滿驚喜。翌日，二人登上埃及傳統小船Felucca，展開為期兩日一夜的尼羅河之旅，船上奇特的設計更讓他們面臨可能要同床共枕的尷尬情況。
紅海觀海豚驚見心碎畫面 水中騎馬超刺激
離開尼羅河後，二人繼續前行，參觀了供奉雙神的康翁波神廟及保存完好的大型鷹神廟，廟內莊嚴的氣勢與精緻的鱷魚木乃伊讓他們大為震撼。隨後，他們向氣氛截然不同的紅海度假區進發，滿心歡喜出海觀賞海豚，卻意外目睹了令人不快的畫面。為了轉換心情，他們登上紅海小島，在水中酒吧享受悠閒時光，更體驗了一次獨特的水中騎馬，在清澈海水與顛簸馬背上獲得無限的感官刺激。
最終挑戰 黑白沙漠遇突發意外
旅程的尾聲， 娟姐與Chris展開一趟長達9 小時的車程，向埃及著名的「黑白沙漠」進發。正當他們準備迎接日落黃金時刻的壯麗景色時，座駕竟發生突發狀況，為這趟旅程增添了未知之數。最終，他們總算順利抵達白沙漠並在星空下露營過夜，隔天更到附近的沙丘體驗滑沙的樂趣。然而，真正等待著他們的終極挑戰，究竟會是甚麼？
圖片來源：ViuTV