《中年好聲音3》趙浚承獲明星足球隊列隊歡迎 劉洋李金凱加盟 首落場即被讚！
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《中年好聲音3》的熱潮剛落幕，趙浚承因身為「明星足球隊」成員而被傳為「內定冠軍」，但他在總決賽首輪就遭到淘汰。賽事結束後，趙浚承於14日重返足球隊，並帶來了《中3》7強戰友劉洋和李金凱作為新隊員。
劉洋李金凱驚喜加盟
明星足球隊在社交網站上發布了歡迎趙浚承回歸的影片，隊伍成員熱情地列隊歡迎，大喊：「浚承、浚承，無論場內場外，我哋明星足球隊都會支持你，歡迎歸隊。」趙浚承表示，他帶來了劉洋和李金凱加入球隊。
劉洋和李金凱首次表現獲黃日華大讚
劉洋在《中3》的決賽中獲得季軍，而李金凱也表現出色。兩人加入後不久，就接受了首次的足球比賽考驗。黃日華對李金凱的技術大加讚賞，認為他的控球、傳球和射門都相當不錯。譚詠麟也對劉洋的表現表示肯定，並說：「因為今天天氣太熱了，頂不住，第一次來。」
最終，譚詠麟宣布劉洋和李金凱正式成為明星足球隊的一員，並開玩笑地說：「金凱、劉洋和Gary（趙浚承）都是《中年好聲音》第三季決賽，要不要送一些禮物給我們？」隨後，眾人一起唱起《朋友》，場面熱鬧非凡。
圖片來源：香港明星足球隊@小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期