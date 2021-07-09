明星運動會｜另一機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照
《明星運動會》齊集眾多無綫藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，繼早前娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在日前最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！
文：東方新地｜圖：TVB圖片、吳紫韻IG
《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉
《明星運動會》日前進行最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！
重溫女主播鞏姿希射箭後主動向曾志偉派心心
無綫《明星運動會》其中一個最大亮點就係女藝員射箭項目，連大台高層曾志偉都有現身打氣！當日參加射箭嘅有鞏姿希、李芷晴、羅毓儀、郭柏妍等女藝人，而無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希就最搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！
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29歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展
現年29歲的吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。
吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。
吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」