明星運動會｜另一機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照

《明星運動會》齊集眾多無綫藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，繼早前娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在日前最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！

文：東方新地｜圖：TVB圖片、吳紫韻IG