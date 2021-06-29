明星運動會｜過百藝人參戰 女星泳賽露「真面目」 何泳芍最甩Look 彭慧中晒33C成功搶Fo

作為東京奧運預熱項目的無綫節目《明星運動會》，將於本周日（7月4日）起開播，節目中有過百無綫藝人分成紅、藍、綠三隊參與競技，日前節目中的游泳項目已圓滿舉行，不過更令人關注的是女子泳賽中，個個女星都幾乎以素顏上陣，其中以被封為「女飛魚」的何泳芍被指走樣最嚴重，而彭慧中就以低胸一件頭泳裝打扮成功「搶Fo」！

文：東方新地｜圖：TVB圖片