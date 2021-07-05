明星運動會｜ViuTV派Mirror、Error落水混戰 外援鄧麗欣再任排球教練
文：東方新地｜圖：鄧麗欣IG、沈殷怡IG、陳俞希IG、李昭南IG、練美娟IG
鄧麗欣帶領Mirror、Error開波
ViuTV正密鑼緊鼓大搞明星運動會，據知早前收集藝人的運動專長，男排代表非前香港男子排球代表隊及南華排球隊甲一的 Ian陳卓賢莫屬，Ian即將與Mirror隊員，與Error成員落場打排球，有指已邀請《男排女將》女主角鄧麗欣再次擔任教練。剛為《調教你Mirror》中任嘉賓的Stephy亦已一口答應，一來Stephy是排球愛好者，二來拍攝《男》後已和Mirror及Error成員混熟，故《男排女將》陣容即將再現﹗而鄧麗欣經理人回覆傳媒查詢時表示將有合作，但詳情留待ViuTV公布﹗
Mirror和Error落水比賽
Mirror和Error除了落場打排球外，ViuTV有意安排Mirror十二子姜濤、Edan、Lokman、AK、Anson Lo、Tiger、Jeremy、阿Jer、Frankie、Stanley、Alton和Ian，以及Error四子肥仔、 193、Dee哥和保錡齊齊落埋水，玩齊水陸運動。Mirror部分成員在演唱會已騷健碩身材，在明星運動會上再有機會騷肌，兼首次「水著」look示人，相信到時定必成為焦點，大吸粉絲眼球。
ViuTV咪神落水對戰Mirror
而曾任《考有Feel》主持的阮小儀亦會參與其中做評判，有男子組，自然有女子組，ViuTV咪神沈殷怡、李昭南、一姐陳俞希及練美娟等自然被徵召入隊，聯同Mirror和Error混戰比賽﹗
ViuTV的明星運動會將於八月播放，雖然搶唔到頭啖湯，但除了可避開與無綫正面對撼，亦考慮到「東奧」後緊接的「東京殘奧運動會」，加上正值放暑假，必能吸納家庭觀眾及網民收看﹗
無綫《明星運動會》七月開鑼
無綫節目《明星運動會》於7月4日起開播，節目中有過百無綫藝人分成紅、藍、綠三隊參與競技，日前節目中的游泳項目已圓滿舉行，不過更令人關注的是女子泳賽中，個個女星都幾乎以素顏上陣，其中以被封為「女飛魚」的何泳芍被指「甩Look」最嚴重，而彭慧中就以低胸一件頭泳裝打扮成功「搶Fo」！
《明星運動會》何泳芍素顏被指似「姐姐」
無綫《明星運動會》游泳賽事分男、女子組多個項目，包括50米自由式、50米蛙式、50米蝶式、50米背泳及4 X 50米不限泳式接力賽。不過大家更關注的是女子泳賽中，個個女星都幾乎以素顏上陣，其中以被封為「女飛魚」的何泳芍被指走樣最嚴重，而彭慧中就以低胸一件頭泳裝打扮成功「搶Fo」。
擁有健康膚色的何泳芍，被網民指其素顏Look和平日的社交網相判若兩人，更指她似「融入家中的姐姐」，不過何泳芍就大方回應指如果化齊妝去游水更加不合理，因此相信觀眾會將注意力集中在她們游水的實力和努力上，而不是在外表上。
同樣被指素顏甩Look的郭柏妍，就指擔心化妝入水會溶眼線，加上希望專心比賽，所以才會全程素顏。此外劉溫馨亦被網民狠批「完全認唔出」，對此她表示任何人好投入地去做一件事已經好靚，因此她相信大家即使素顏也絕對能呈現出另一方面的美態。
而泳裝方面，大部分女星都穿著一件頭泳裝，相對密實，林凱恩所著的泳衣更封到上頸，被網民狠批似是「大媽泳衣」。全場最吸睛則是彭慧中，穿著低胸一件頭泳裝的她大方展露33C事業線，只有穿著Deep V背心外套、擁有33.5C上圍的麥皓兒足以與她一戰。
男子組方面「綠隊」由「飛魚王子」方力申擔任隊長，陣容最為鼎盛，隊中的葉家泓及崔錦棠是校隊代表，葉家泓更是游泳教練，賽前被看高一線，視為奪金希望。不過身形方面就以「藍隊」男子組的盛勁為最有睇頭，著三角泳褲上陣的他獲網民大讚身材Fit爆。
即睇動態《明星運動會》小花水著look：
過百藝人分三隊上陣
《明星運動會》將由7月4日起連續三個周日晚上8時30分於翡翠台播映，壓軸一集則定於7月20日（周二）晚上8時30分播映，其中過百位無綫藝人被分成三隊，陣容如下：
「紅隊」成員：
男子組：譚俊彥（隊長）、丘梓謙、吳佩隆、李偉霆、李紹堅、李鉅峰、阮政峰、周亦鵬、招浩明、周嘉全、林溥來、姚宏遠、徐文浩、海俊傑、張彥博、莫家淦、陳國麟、陳嘉俊、陳銳峰、陳諾忠、陸煥恆、焦浩軒、馮顯藝、黃子恆、黃建東、黃浩霆、廖家爵、衛志豪、鄭詠謙、蕭正楠、蕭百成、簡家麒、譚永浩、譚焯升、鄒兆霆
女子組：何泳芍、利穎怡、吳天兒、吳紫韻、李靄璣、杜穎珊、沈可欣、季蘋蘋、林可悅、林秀怡、林慧君、胡美貽、梁珈詠、梁雯蔚、梁麗翹、郭柏妍、麥皓兒、游嘉欣、黃穎君、源菲然、趙璧渝、劉嘉琪、黎康祺、謝采芝、羅雪妍
「藍隊」成員：
男子組：王浩信（隊長）、孔德賢、文竣瑋、伍富橋、朱匯林、朱樂洺、吳卓衡、周志康、林景程、邵展鵬、胡㻗、唐嘉麟、徐榮、馬俊傑、馬貫東、張振朗、張景淳、梁証嘉、盛勁為、許俊豪、陳山聰、陳永昌、陳展鵬、黃俊豪、黃庭鋒、黃祥興、黃嘉樂、葉泓聲、董敬文、翟威廉、劉頌鵬、鄧智堅、鄭衍峰、鍾煒喬、羅天宇、羅孝勇、關浩揚、關曜儁
女子組：于淼、朱智賢、李君妍、李芷晴、阮兒、梁敏巧、莊思明、陳潁熙、陳曉華、黃子桐、黃碧蓮、楊卓娜、楊家寶、劉穎鏇、鄧伊婷、鄧美欣、鞏姿希、戴祖儀、謝芷倫、鄺潔楹、羅毓儀
「綠隊」成員：
男子組：方力申（隊長）、王致狄、古天祥、司徒暉、伍禮騫、何廣沛、余富根、余應彤、吳子沖、李梓謙、李嘉晉、李顯曜、林正峰、林俊其、袁鎮業、崔錦棠、章景恆、郭浩皇、黃榮燊、黃潤成、黃耀煌、楊潮凱、葉家泓、鄔嘉駿、潘梓鋒、鄭世豪、黎文傑、魏柏豪
女子組：王虹茵、王菲、古佩玲、史穎喬、吳嘉儀、呂靜文、李思雅、阮嘉敏、林凱恩、施匡翹、容羨媛、張名雅、張盈悅、張詩欣、陳嘉慧、陳熙蕊、陳潁熙、麥詩晴、彭慧中、彭翔翎、曾琬莎、黃凱琪、黃嘉雯、葉蒨文、劉溫馨、蔡菀庭、蔡嘉欣、謝嘉怡