明星運動會｜ViuTV派Mirror、Error落水混戰 外援鄧麗欣再任排球教練

無綫大搞《明星運動會》以迎接23日開鑼的東京奧運會，ViuTV亦食住「東奧」大搞明星運動會，ViuTV當然派出金牌組合Mirror和Error出賽，據知Mirror和Error十六子玩勻水陸比賽，加埋Viu咪神沈殷怡、李昭南、一姐陳俞希（Hailey）、練美娟等，勢必有睇頭﹗

文：東方新地｜圖：鄧麗欣IG、沈殷怡IG、陳俞希IG、李昭南IG、練美娟IG