「明登戀」林明禎不避嫌PO台灣工作照 1舉動疑默認同Edan拍拖遊夜市
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日前有網民發現疑似MIRROR成員Edan和林明禎甜蜜逛台灣夜市，兩人一直未有對傳聞作出回應。不過今日林明禎就突然上載在花蓮工作的照片，其中一句更疑似默認現正蜜運中…
林明禎發文Po愛心 疑默認拍拖遊夜市
日前有網民發現疑似MIRROR成員Edan和林明禎甜蜜逛台灣夜市，兩人一直未有對傳聞作出回應。直至今天（23日），林明禎在社交平台上傳參加「2024花蓮太平洋縱穀馬拉松」活動的照片，並發文Po愛心道：「花蓮真美」，令網民都紛紛猜測林明禎是否想借意高調認愛：「Edan沒一起跑嗎？」、「@edanlui is the camera man 😂」、「E夫人」等。
再次周到「明登戀」拍拖斷正遊夜市？
男團MIRROR的27歲成員呂爵安（Edan）與34歲大馬女神林明禎，自8月以來因爆出2人食飯的照片而傳出姊弟戀緋聞。雖然女神林明禎強調與Edan只是朋友，Edan也全力投入工作電影《法迷藏》以及ViuTV新劇《光明大押》，但疑似再被網民影到2人「拍拖」的照片！在Threads在，有網民拍了幾張疑似是Edan與林明禎背影的照片，2人位置台灣的夜市，有張男方更搭住女方的膊頭，女方更為男方撐傘。雖然有網民質疑並不是「明登戀」但有網民卻找出Edan與林明禎食飯的照片作對比，發現男方身上似乎就是當日被爆食飯的相機。
網民祝福2人 粉絲反而嬲爆掛住媾女：自甘墮落
不少網民都祝福2人希望大方認愛「一陣有人唔認，又話唔係佢」「祝福佢哋喎～ 幾好呀，郎才女貌，難得搵到喜歡嘅人 我覺得佢哋唔承認應該都係礙於公司要求佢哋咁講啫」不過有Edan粉絲似乎唔多滿意，並指Edan掛住媾女Fansclub的事又唔理，仲tagEdan問幾時退會費「好忙 掛住搵女 Fansclub又唔理 班假人照出活動坐靚位 食晒公司啲飛 幾時退返會費？」「可憐「粉絲」呢邊幫你捱更抵夜又挨凍 上街幫你拉票 而你呢邊風流快活」「X女最要緊」有網民仍不相信是Edan，仲話睇身高似193「呢個著衫style我覺得男嗰個似係193，大佬得背面」
圖片來源：IG@minchen333、Threads@lokjai0829、網上圖片、網民留言截圖