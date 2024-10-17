球星易建聯被爆嫖妓醜聞 網上瘋傳對象係19歲跨性別網紅
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已退役的NBA中國籍球星易建聯近日爆出嫖妓醜聞，疑似其裸照和身份證件等相片都被公開，引發網民熱議，連其性交易對象身份都被曝光，網傳為一位曾涉入刑事案的19歲跨性別網紅。
19歲李金金疑為易建聯嫖妓對象 曾涉刑事案
現年19歲的網紅李金金，又名李雨喬，有「京城喬姐」之稱，貌似宋慧喬，是一位愛易服的男兒身，曾涉嫌用假身份證，又曾男扮女裝進入酒店浴場的女更衣室自拍，並發布至社交網，而被警方行政拘留。李金金被指為易建聯的嫖妓對象，但他在小紅書出po否認，並表示：「該圖片模糊聊天記錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像！」不過其後他就刪除了這個小紅書帳號。
前NBA球星易建聯捲性醜聞
近日內地社交媒體上瘋傳一張懷疑是已退役NBA球星易建聯光顧性服務的照片，該照片顯示有名男子在酒店房間全裸，烏低身再袋中取出現金。相中人的側面及身高比例與易建聯相似；同時傳出附有「易建聯」姓名的身份證照片，而這張照片的背景與全裸男子照片的背景吻合，包括木桌、枱面上的茶具和手袋等。
此外，網絡上也流出微信聊天記錄，顯示相中人支付了1,500美元（約11,700港元）給一名跨性別人士，而這位跨性別人士亦確認相中人為易建聯；據該跨性別人士的室友透露，他曾與易建聯有過多次親密關係，並提供多張照片作為證據。不過有網民就質疑相片是「P圖」。
易建聯曾效力NBA
易建聯今年36歲，身高達2米13，已婚並育有兩名兒子。他是中國籃球界CBA的重要人物，僅次於姚明。他曾在2007年參加NBA選秀，效力過多支NBA球隊，包括公鹿、籃網、巫師和獨行俠，並多次代表中國男籃參賽，其後於去年8日宣布退役。
易建聯暫時未對事件有任何回應。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書、微博、網上圖片、Getty Images