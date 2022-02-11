「最美星二代」沈月地位有動搖？ 盤點任晴佳等4位高潛力後浪
20歲沈月是一代性感女神邱淑貞的大女，自亮相之後一直被視為「最美星二代」！但其實除了她之後，近一兩年亦有不少優質的星二代「出爐」，她們都各有特色，當中任達華女兒任晴佳亦與沈月一樣是廣告界的新寵兒！
任達華女兒17歲任晴佳
今年17歲身高180遺傳父母任達華和琦琦優良傳統的任晴佳近年成為廣告商的新寵兒，早前更加載為國際品牌拍攝的一輯時裝照，照片中的她展現出17歲少女的早熟美，身穿超短低腰迷你裙，一舉手一投足都型格十足，甚有母親琦琦的名模風釆。
「御用變態殺手」駱達華女女20歲駱欣言
駱達華在內地發展多年，撈得風山水起，更與內地女星盧燕結婚並育有女兒駱欣言（Natalie）。轉眼女兒駱欣言已經20歲了，即使不施脂粉氣質盡現，加上識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜，有學歷又有才藝，夠晒資格入行做明星！
翁虹14歲女Crystal星味濃
53歲「美魔女」翁虹在2007年與老公劉冠廷結婚，婚後育有一女劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿。日前翁虹就趁結婚15周年，在社交網分享一家三口的全家福，不過有不少網民卻將焦點放在翁虹14歲女兒Crystal(劉蒔)身上，大讚Crystal盡得媽媽的美貌真傳，全身上下都很有明星味，是一個青春可愛美少女。而翁虹早前亦在微博透露親自擔當女兒的形象顧問，及分享一張Crystal穿上露膊晚裝的照片，似是為女兒Crystal入行造勢，有網民就指Crystal有明星媽媽穿針引線，相信入行肯定快人一步，成為人生勝利組。
吳啟華13歲愛女吳熙兒
57歲吳啟華近年主力在內地發展，與太太石洋子及13歲大嘅女女吳熙兒（小豬豬）在內地居住。而近日就有網民發現到吳熙兒嘅微博五官標緻的她有著一雙水汪汪的迷人大眼，紛紛大讚她仙氣十足，留言讚「又一仙氣星二代」！看來小豬豬成功遺傳到父母的優良基因。
撰文：東方新地圖片來源：沈月[email protected]、[email protected]、微博@吳熙兒、[email protected]翁虹、駱欣言微博
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