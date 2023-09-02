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星光熠熠耀保良︱直擊7個必睇位！羅志祥壓軸登場 JW同王馨平撞衫好尷尬

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無綫一年一度的《星光熠熠耀保良》於今晚在亞博舉行，今年更請嚟過江龍舞王羅志祥（小豬）、炎明熹（Gigi）和鍾柔美（Yumi）等人載歌熱舞做善事。雖然出席卡士夠曬厲害，不過就有網民嫌今晚節目被台灣歌手們騎劫。究竟今晚仲有咩特別奇怪事？就等我哋一齊回顧今年《星光熠熠耀保良》7大必睇位！

星光熠熠耀保良︱1. 羅志祥壓軸登場 又唱又跳超精彩

7月底才剛剛來港擔任姜濤演唱會嘉賓的羅志祥，今晚再以「保良局愛心大使」身份壓軸登場，又唱又跳《夠了》、《TRAP GAME》和《鬧翻天》等三首唱跳歌。羅志祥唱到一半更賣口乖，用廣東話向現場觀眾喊話：「好耐冇見，我係羅志祥！我好掛住你哋！」網民都紛紛留言大讚羅志祥有王者風範：「唔怪得知姜B都迷佢」、「成個場咁滿啲人都係為咗睇佢」、「痴線唱跳幾穩下喎」等。

星光熠熠耀保良 羅志祥一出場即刻獲全場尖叫。
羅志祥一出場即刻獲全場尖叫。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 羅志祥賣口乖用廣東話大呼：「好耐冇見，我係羅志祥！我好掛住你哋！」
羅志祥賣口乖用廣東話大呼：「好耐冇見，我係羅志祥！我好掛住你哋！」（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱2. 炎明熹超短裙大曬靚腿 被指完勝鍾柔美

今年剛成年嘅炎明熹越大越成熟又性感，今晚在《星光熠熠耀保良》中以一身貼身超短白裙上陣，大騷白滑美腿，將同台表演的鍾柔美完全比下去：「大個女啦著得sexy啲」、「炎愈黎愈正」、「今晚Gigi完勝Yumi」等。

星光熠熠耀保良 炎明熹以超短裙登場。
炎明熹以超短裙登場。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 短到打底褲約隱約現。
短到打底褲約隱約現。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 Yumi就以新歌Y2k造型登場，唔少網民都指Yumi今晚造型畀炎明熹比下去。
Yumi就以新歌Y2k造型登場，唔少網民都指Yumi今晚造型畀炎明熹比下去。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 兩人一起合唱。
兩人一起合唱。（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱3.《聲夢2》‎任暟晴表現大炒車

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴入行年幾一直少有露面，今晚終於有機會出鏡，同和胡鴻鈞合作獻唱籌款。‎任暟晴一出場就唱Gin Lee《和明天說再見》，不過一上台就不停較耳機，又頻頻走音；接著同胡鴻鈞合唱《我的回憶不是我的》時又唱到無曬氣，搞到網民都紛紛留言狠批：「落台啦好難聽」、「每一句都唔夠氣咁」、「聽到我好辛苦」、「戴到耳機未，唱得屎就屎啦，唔好借啲意想賴耳機喎」等。

星光熠熠耀保良 任暟晴一出場就不停搞嗰耳機。
任暟晴一出場就不停搞嗰耳機。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 唱唱吓仲搞到皺曬眉頭。
唱唱吓仲搞到皺曬眉頭。（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱4. 33歲JW與 55歲王馨平撞衫

今晚嘉賓之一的王馨平在2017年曾於《博愛歡樂傳萬家》中「中門大開」露胸獻唱，令觀眾們事前都非常期待王馨平今晚的打扮。不過今年王馨平就「收埋半球」，仲同JW撞衫，以同款Deep V黑色西裝登場。雖然王馨平今年已經55歲，但依然保養得宜，比後生過自己22年嘅JW略勝一籌。

星光熠熠耀保良 兩人以同款Deep V西裝登場。
兩人以同款Deep V西裝登場。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 合家歡時間的籌款節目著到咁，當年觀眾都睇到呆咗⋯⋯
2017年曾於《博愛歡樂傳萬家》中「中門大開」露胸獻唱，合家歡時間的籌款節目著到咁，當年觀眾都睇到呆咗⋯⋯（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 51歲王馨平留家抗疫晒靚屋夜景 plt 2017年於《博愛歡樂傳萬家》為籌款做騷，當時有意回歸樂壇出唱片的王馨平，穿上超性感衣服現身，令觀眾將目光都放在她身上。
當時王馨平有意回歸樂壇出唱片的王馨平，穿上超性感衣服現身，令觀眾將目光都放在她身上。（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱5. 台灣歌手騎劫節目 網民：我睇緊中天定東森？

今晚除了邀請到台灣舞王羅志祥壓軸表演，同時亦邀請到冉肖玲、Crispy 脆樂團、溫妮、魏嘉瑩、派偉俊、恐龍的皮等多位台灣歌手到場演出。不過有網民就指今年《星光熠熠耀保良》被台灣歌手騎劫，事關全場16組歌手入面，有三分一都是台灣歌手，令網民們都紛紛留言指：「我睇緊中天定東森？」、「想問係咪變咗台灣藝人籌款節目」等。

星光熠熠耀保良 周杰倫師弟派偉俊都有份表演。
周杰倫師弟派偉俊都有份表演。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 溫妮獲網民大讚夠可愛。
溫妮獲網民大讚夠可愛。（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱6. 「風少」陳浚霆表現有驚喜

臨近節目尾聲，張馳豪、何晉樂和陳浚霆三位小鮮肉齊齊演唱《隱形遊樂場》、《記憶棉》和《經過一些秋與冬》三首Hit爆K歌。有網民指憑《愛回家》「風少」一角入屋的陳浚霆表現有驚喜，拍埋其餘兩位《聲夢》出身的張馳豪和何晉樂一齊表演亦毫不遜色。

星光熠熠耀保良 網民都大讚「風少」陳浚霆表現有驚喜
網民都大讚「風少」陳浚霆表現有驚喜（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 不過一唱完就講錯捐款熱線。
不過一唱完就講錯捐款熱線。（圖片來源：TVB）

星光熠熠耀保良︱7. 5位司儀表現滿分宋宛穎低胸晚裝最搶鏡

上星期舉行的《香港小姐競選2023》「三陳一蕭」四位主持被網民狠批生硬兼尷尬，不過今晚《星光熠熠耀保良》的司儀團隊包括森美、陸浩明、宋宛穎、麥美恩、黃庭鋒就獲網民大讚表現滿分，主持得順暢又夠曬專業。其中司儀之一的2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）身穿白色長裙低胸晚裝現身，大曬3吋事業線，獲網民留言激讚：「咁先係港姐啊嘛」、「夠曬靚」、「至少好過港姐嗰四個主持。」

星光熠熠耀保良 大曬性感事業線。
大曬性感事業線。（圖片來源：TVB）
星光熠熠耀保良 五位主持都好專業。
五位主持都好專業。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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