星光熠熠耀保良︱直擊7個必睇位！羅志祥壓軸登場 JW同王馨平撞衫好尷尬

無綫一年一度的《星光熠熠耀保良》於今晚在亞博舉行，今年更請嚟過江龍舞王羅志祥（小豬）、炎明熹（Gigi）和鍾柔美（Yumi）等人載歌熱舞做善事。雖然出席卡士夠曬厲害，不過就有網民嫌今晚節目被台灣歌手們騎劫。究竟今晚仲有咩特別奇怪事？就等我哋一齊回顧今年《星光熠熠耀保良》7大必睇位！