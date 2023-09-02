星光熠熠耀保良︱直擊7個必睇位！羅志祥壓軸登場 JW同王馨平撞衫好尷尬
星光熠熠耀保良︱1. 羅志祥壓軸登場 又唱又跳超精彩
7月底才剛剛來港擔任姜濤演唱會嘉賓的羅志祥，今晚再以「保良局愛心大使」身份壓軸登場，又唱又跳《夠了》、《TRAP GAME》和《鬧翻天》等三首唱跳歌。羅志祥唱到一半更賣口乖，用廣東話向現場觀眾喊話：「好耐冇見，我係羅志祥！我好掛住你哋！」網民都紛紛留言大讚羅志祥有王者風範：「唔怪得知姜B都迷佢」、「成個場咁滿啲人都係為咗睇佢」、「痴線唱跳幾穩下喎」等。
星光熠熠耀保良︱2. 炎明熹超短裙大曬靚腿 被指完勝鍾柔美
今年剛成年嘅炎明熹越大越成熟又性感，今晚在《星光熠熠耀保良》中以一身貼身超短白裙上陣，大騷白滑美腿，將同台表演的鍾柔美完全比下去：「大個女啦著得sexy啲」、「炎愈黎愈正」、「今晚Gigi完勝Yumi」等。
星光熠熠耀保良︱3.《聲夢2》任暟晴表現大炒車
《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴入行年幾一直少有露面，今晚終於有機會出鏡，同和胡鴻鈞合作獻唱籌款。任暟晴一出場就唱Gin Lee《和明天說再見》，不過一上台就不停較耳機，又頻頻走音；接著同胡鴻鈞合唱《我的回憶不是我的》時又唱到無曬氣，搞到網民都紛紛留言狠批：「落台啦好難聽」、「每一句都唔夠氣咁」、「聽到我好辛苦」、「戴到耳機未，唱得屎就屎啦，唔好借啲意想賴耳機喎」等。
星光熠熠耀保良︱4. 33歲JW與 55歲王馨平撞衫
今晚嘉賓之一的王馨平在2017年曾於《博愛歡樂傳萬家》中「中門大開」露胸獻唱，令觀眾們事前都非常期待王馨平今晚的打扮。不過今年王馨平就「收埋半球」，仲同JW撞衫，以同款Deep V黑色西裝登場。雖然王馨平今年已經55歲，但依然保養得宜，比後生過自己22年嘅JW略勝一籌。
星光熠熠耀保良︱5. 台灣歌手騎劫節目 網民：我睇緊中天定東森？
今晚除了邀請到台灣舞王羅志祥壓軸表演，同時亦邀請到冉肖玲、Crispy 脆樂團、溫妮、魏嘉瑩、派偉俊、恐龍的皮等多位台灣歌手到場演出。不過有網民就指今年《星光熠熠耀保良》被台灣歌手騎劫，事關全場16組歌手入面，有三分一都是台灣歌手，令網民們都紛紛留言指：「我睇緊中天定東森？」、「想問係咪變咗台灣藝人籌款節目」等。
星光熠熠耀保良︱6. 「風少」陳浚霆表現有驚喜
臨近節目尾聲，張馳豪、何晉樂和陳浚霆三位小鮮肉齊齊演唱《隱形遊樂場》、《記憶棉》和《經過一些秋與冬》三首Hit爆K歌。有網民指憑《愛回家》「風少」一角入屋的陳浚霆表現有驚喜，拍埋其餘兩位《聲夢》出身的張馳豪和何晉樂一齊表演亦毫不遜色。
星光熠熠耀保良︱7. 5位司儀表現滿分宋宛穎低胸晚裝最搶鏡
上星期舉行的《香港小姐競選2023》「三陳一蕭」四位主持被網民狠批生硬兼尷尬，不過今晚《星光熠熠耀保良》的司儀團隊包括森美、陸浩明、宋宛穎、麥美恩、黃庭鋒就獲網民大讚表現滿分，主持得順暢又夠曬專業。其中司儀之一的2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）身穿白色長裙低胸晚裝現身，大曬3吋事業線，獲網民留言激讚：「咁先係港姐啊嘛」、「夠曬靚」、「至少好過港姐嗰四個主持。」
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