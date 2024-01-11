37歲「星夢一姐」菊梓喬被冷待多時 終宣布離巢兼且句句有骨
菊梓喬IG宣布離巢
菊梓喬曾經為TVB多部人氣電視劇如《溏心風暴3》、《宮心計2深宮計》等演唱主題曲，攀上事業高峰，宣布離開她亦非常感觸，在IG以黑背景寫出心聲：「感謝這2555天，終於來到這一天，這段時間，一直回憶著過去，很不舍（捨），有喜有悲，百感交集。」隨後她又表示：「還是需要時間來消化……」
菊梓喬人氣不及當年 擬成立工作室再出發
2016年入行的菊梓喬，翌年加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊、何哲圖離巢後，菊梓喬人氣不及當年！
在「舊老細」離任前，她的歌星約被要求加簽2年，並將於本年底正式屆滿。消息指，年初無綫已跟她傾談續約安排，不過有樣有實力的Hana仍未動筆，反而希望轉做自由身，成立工作室再發展音樂事業。
菊梓喬IG移除所屬的唱片公司資料
2016年入行的Hana，翌年加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊、何哲圖離巢後，Hana人氣不及當年！當被問是否跟TVB快約滿，她只謂仍有約，不過網民留意到其社交平台移除所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人資料，種種跡象疑已低調離巢。
TVB寧願捧谷婭溦唱劇集歌
要數風光時期，Hana曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續3度蟬聯「最受歡迎女歌星」，風頭一時無兩，更將她打造成「劇集歌天后」，不過現時已難以再聽到她唱劇集歌，最近《長風渡》，《破毒強人》同《你好，我的大夫》片尾曲都交由谷婭溦，Hana失勢，連「劇集歌天后」之位都被谷婭溦奪走！
炎明熹、《中年好聲音》唱將氣勢凌厲
Hana被打入冷宮後，聲勢更被「後浪」蓋過！先有《聲夢傳奇》歌手炎明熹、姚焯菲年輕唱將，之後又被《中年好聲音》實力老唱將狙擊，TVB又再添食開第二季，明顯將重心放在這兩大節目上。
Hana出道7年由「最受歡迎」慘成「過氣一姐」，近兩年即使TVB自家製的音樂節目或大型綜藝騷，也甚少見到Hana。而Hana一直想拍劇，無奈只得極少機會，僅獲安排在劇集《逆天奇案2》客串其中兩集。
菊梓喬不及「親生女」得寵
另一方面，Hana雖然是星夢旗下歌手，但亦是創富文化藝人，兩邊有經理人合約在身，只屬半個「親生女」。而同公司的吳若希（Jinny）是TVB百分百「親生女」，既有經理人合約，也有歌手合約，而除了連詩雅只有唱片合約外，其他星夢歌手全是「親生仔女」，比較之下，Hana當然冇咁得寵啦！
菊梓喬未圓紅館夢
菊梓喬於5月20同21日在九展舉行演唱會，相隔四年再度在港開騷的她，兩次個唱都在同一場地，2021年曾揚言向紅館入紙申請，不過還是未能圓紅館夢。另外，對於有意離巢一事，Hana目前未有回覆。
重溫菊梓喬入行7年大改造：
2013未入行 豬膽鼻闊臉
2016年 初入行 清純文清女
2018年 上J2節目 包包臉小眼睛
2020年 圓臉鼻頭大
2023年2月澳門開騷驚變韓星
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