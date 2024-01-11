星夢一姐 菊梓喬

37歲「星夢一姐」菊梓喬被冷待多時 終宣布離巢兼且句句有骨

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曾被冠以「星夢一姐」稱號的菊梓喬（Hana），近年人氣比不上全盛時期，再加上「新勢力」如炎明熹以及《中年好聲音》等新晉歌手，光芒逐漸被遮蔽，去年已有傳言指出她對於被冷落的處境感到不甘，因此決定離開並尋求新的發展機會。昨晚（10/1），菊梓喬在Instagram上終於證實了這消息…..

菊梓喬IG宣布離巢

菊梓喬曾經為TVB多部人氣電視劇如《溏心風暴3》、《宮心計2深宮計》等演唱主題曲，攀上事業高峰，宣布離開她亦非常感觸，在IG以黑背景寫出心聲：「感謝這2555天，終於來到這一天，這段時間，一直回憶著過去，很不舍（捨），有喜有悲，百感交集。」隨後她又表示：「還是需要時間來消化……」

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬近年幾乎絕跡TVB，日前宣布已經離巢。
菊梓喬近年幾乎絕跡TVB，日前宣布已經離巢。（圖片來源：IG@hana_kuk）
星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬對於離巢一事大感不捨。
菊梓喬對於離巢一事大感不捨。（圖片來源：IG@hana_kuk）

菊梓喬人氣不及當年 擬成立工作室再出發

2016年入行的菊梓喬，翌年加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊、何哲圖離巢後，菊梓喬人氣不及當年！

在「舊老細」離任前，她的歌星約被要求加簽2年，並將於本年底正式屆滿。消息指，年初無綫已跟她傾談續約安排，不過有樣有實力的Hana仍未動筆，反而希望轉做自由身，成立工作室再發展音樂事業。

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 消息指，年初無綫已跟她傾談續約安排，不過Hana仍未動筆，有指她希望轉做自由身，成立工作室再發展音樂事業。
消息指，年初無綫已跟她傾談續約安排，不過Hana仍未動筆，有指她希望轉做自由身，成立工作室再發展音樂事業。（圖片來源：FB＠菊梓喬）

菊梓喬IG移除所屬的唱片公司資料

2016年入行的Hana，翌年加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊、何哲圖離巢後，Hana人氣不及當年！當被問是否跟TVB快約滿，她只謂仍有約，不過網民留意到其社交平台移除所屬的唱片公司TVB Music Group，或與無綫有關的聯絡人資料，種種跡象疑已低調離巢。

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 斷腳
（圖片來源：IG@hana_kuk）

TVB寧願捧谷婭溦唱劇集歌

要數風光時期，Hana曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續3度蟬聯「最受歡迎女歌星」，風頭一時無兩，更將她打造成「劇集歌天后」，不過現時已難以再聽到她唱劇集歌，最近《長風渡》，《破毒強人》同《你好，我的大夫》片尾曲都交由谷婭溦，Hana失勢，連「劇集歌天后」之位都被谷婭溦奪走！

星夢一姐 菊梓喬 Hana曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續3度蟬聯「最受歡迎女歌星」。
Hana曾在《勁歌金曲頒獎禮》連續3度蟬聯「最受歡迎女歌星」。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 Hana失勢，連「劇集歌天后」之位都被谷婭溦奪走！
Hana失勢，連「劇集歌天后」之位都被谷婭溦奪走！（圖片來源：IG@viviankoomei）

炎明熹、《中年好聲音》唱將氣勢凌厲

Hana被打入冷宮後，聲勢更被「後浪」蓋過！先有《聲夢傳奇》歌手炎明熹、姚焯菲年輕唱將，之後又被《中年好聲音》實力老唱將狙擊，TVB又再添食開第二季，明顯將重心放在這兩大節目上。

Hana出道7年由「最受歡迎」慘成「過氣一姐」，近兩年即使TVB自家製的音樂節目或大型綜藝騷，也甚少見到Hana。而Hana一直想拍劇，無奈只得極少機會，僅獲安排在劇集《逆天奇案2》客串其中兩集。

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 炎明熹 演唱會 炎明熹 有網民認為「打手」行為幼稚兼無謂。
「樂壇小天后」炎明熹人氣的確夠曬強勁。（圖片來源：IG@yiminghay）
星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 中年好聲音 12強 中年好聲音 《中年好聲音》12強已誕生，評審之一的音樂人伍仲衡表示位位都是勝利者。
中年好聲音》搞得有聲有色，已經火速添食開第二季。（圖片來源：IG@harryngchunghang）

菊梓喬不及「親生女」得寵

另一方面，Hana雖然是星夢旗下歌手，但亦是創富文化藝人，兩邊有經理人合約在身，只屬半個「親生女」。而同公司的吳若希（Jinny）是TVB百分百「親生女」，既有經理人合約，也有歌手合約，而除了連詩雅只有唱片合約外，其他星夢歌手全是「親生仔女」，比較之下，Hana當然冇咁得寵啦！

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 吳若希一直同菊梓喬鬥來鬥去
吳若希一直同菊梓喬鬥來鬥去。（圖片來源：IG@jinnyng）
星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 有指前「星夢一姐」36歲菊梓喬人氣不及當年，心灰意冷決定走人！
菊梓喬曾經是公認的「星夢一姐」。（圖片來源：FB＠菊梓喬）

菊梓喬未圓紅館夢

菊梓喬於5月20同21日在九展舉行演唱會，相隔四年再度在港開騷的她，兩次個唱都在同一場地，2021年曾揚言向紅館入紙申請，不過還是未能圓紅館夢。另外，對於有意離巢一事，Hana目前未有回覆。

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菊梓喬於5月20同21日在九展舉行演唱會（圖片來源：「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」海報）

重溫菊梓喬入行7年大改造：

2013未入行 豬膽鼻闊臉

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 菊梓喬 未入行前的菊梓喬叫陳曉怡，不時參加歌唱比賽。
未入行前的菊梓喬叫陳曉怡，不時參加歌唱比賽。（圖片來源：FB＠金牌麥克風）

2016年 初入行 清純文清女

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 菊梓喬 早前菊梓喬分享2016年時初出道的照片。
早前菊梓喬分享2016年時初出道的照片。（圖片來源：FB＠菊梓喬）

2018年 上J2節目 包包臉小眼睛

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 菊梓喬
（圖片來源：J2截圖）

2020年 圓臉鼻頭大

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（圖片來源：FB＠菊梓喬）

2023年2月澳門開騷驚變韓星

星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 菊梓喬 兩個月前菊梓喬經大改造在澳門開騷！
兩個月前菊梓喬經大改造在澳門開騷！（圖片來源：FB＠菊梓喬）
星夢一姐 菊梓喬 菊梓喬 離巢 菊梓喬 兩個月前變靚啲的菊梓喬，近日明顯再進化！
兩個月前變靚啲的菊梓喬，近日明顯再進化！（圖片來源：FB＠菊梓喬）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：FB＠菊梓喬、IG@viviankoomei、IG@yiminghay

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