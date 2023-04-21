菊梓喬

前星夢一姐菊梓喬不再失威！演唱會飛一晚內售完要加場！

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早前有傳前「星夢一姐」菊梓喬(Hana)失威，但今次就威到盡啦！「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」將於5.20假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行，據知今次演唱會反應熱烈，早前(18日)下午2時開始公開發售後，一日內門票就搶購一空，難怪一姐菊梓喬心情靚爆，就連主辦方尚梯娛樂集團昨日(20日)都宣布加開5月21日一場，菊姐果然厲害不愧一姐！

菊梓喬
（圖片來源：「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」海報）

一姐菊梓喬為演唱會搏到盡 性感海報曝光

前「星夢一姐」菊梓喬(Hana)嘅「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」將於5.20假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行，難得今次演唱會大搞，菊梓喬都不再密實，為影演唱會海報搏到盡，大騷性感身材獲網民讚賞：「絕對正妹！」菊梓喬敬業謙虛，就算面對網民大力讚賞都唔鬆毛鬆翼，仲話只是露個膊頭，冇乜大不了！菊梓喬指海報中自己小小嘅紅唇最性感，承諾演唱會一定交足滿分功課！

菊梓喬 菊姐指海報中自己小小嘅紅唇最性感！
菊姐指海報中自己小小嘅紅唇最性感！（圖片來源：[email protected]_kuk）
菊梓喬
（圖片來源：[email protected]_kuk）

菊梓喬演唱會反應熱烈要加場 興奮多謝粉絲

今次演唱會反應熱烈，早前(18日)下午2時開始公開發售後，一日內門票就搶購一空，就連主辦方尚梯娛樂集團昨日(20日)都宣布加開5月21日一場！菊梓喬知悉消息後異常興奮，仲開心答謝一直支持佢嘅粉絲們：「好多謝大家！好多謝大家！ 5.20是非常好的日子，所有門票在24小時內全部售罄，好多謝大家對我的支持！（重要事情要重複講三次）為表大家對我的支持，我們決定在5月21日加開一場。」

菊梓喬 菊梓喬知悉消息後異常興奮，仲開心答謝一直支持佢嘅粉絲們！
菊梓喬知悉消息後異常興奮，仲開心答謝一直支持佢嘅粉絲們！（圖片來源：[email protected]_kuk）
菊梓喬
（圖片來源：[email protected]_kuk）
菊梓喬
（圖片來源：[email protected]_kuk）

菊梓喬 未圓紅館夢

菊梓喬將於下月20同21日舉行演唱會，相隔四年再度在港開騷的她，兩次個唱都在同一場地，2021年曾揚言向紅館入紙申請，還是未能圓紅館夢。相隔四年再開騷，菊梓喬由拍攝海報、出席記者會以至訪問，都帶畀大家十級驚喜，日前公開拍攝海報的花絮片段及海報，激罕晒出事業線，被爆原來同吳卓羲的兩年戀情已告終，立即來個大解放！

菊梓喬 正在化粧的菊梓喬為拍演唱會海報，激罕大晒事業線！
正在化粧的菊梓喬為拍演唱會海報，激罕大晒事業線！（圖片來源：FB＠菊梓喬）
菊梓喬 菊梓喬被讚靚到認唔到！
菊梓喬被讚靚到認唔到！（圖片來源：FB＠菊梓喬）

菊梓喬撞樣林夏薇！？

菊梓喬分享拍攝個唱海報的化粧相，留言：「這次，來點特別的」，相中的她大騷事業線，而正在化粧的菊梓喬側面上鏡，鼻高、下巴尖如刀插，眼睛又大又精靈，由造型以至粧容大變化，連紛絲都不能即時認出是菊梓喬，大讚她愈大愈靚女，年過四十還能「發育」，又逆齡變靚，認真神奇！

菊梓喬 菊梓喬日前分享接受HOYTV台訪問片段，妖冶粧容，跟以往有很大不同！
菊梓喬日前分享接受HOYTV台訪問片段，妖冶粧容，跟以往有很大不同！（圖片來源：FB＠菊梓喬影片截圖）
菊梓喬 菊梓喬高聳鼻樑和刀削面，成為焦點！
菊梓喬高聳鼻樑和刀削面，成為焦點！（圖片來源：FB＠菊梓喬）
菊梓喬 五官忽然立體！
五官忽然立體！（圖片來源：FB＠菊梓喬）

有紛絲驚訝菊梓喬由清純、高冷、密實路線，忽然改行妖艷性感路線，留言指睇唔慣，更指她變粧後跟視后林夏薇離奇撞樣。

菊梓喬 林夏薇都曾被指愈大愈靚女！
林夏薇都曾被指愈大愈靚女！（圖片來源：FB＠林夏薇）

菊梓喬與吳卓羲兩年情玩完

菊梓喬為宣傳演唱會，接受不同傳媒訪問，日前接受自己台無綫娛樂新聞台訪問，被主持問到要向邊個示愛，而揀520這個特別日子開騷？菊梓喬答：「係唔要你呀，因為我太耐無見大家，啲fans就嚟唔要我，所以開騷希望佢哋唔好唔要我！」她又指今次個唱舞台好特別，「今次個舞台真係好靚，如果唔係菊梓喬，大家都去睇吓個舞台，真係值嘅，不過當然睇埋菊梓喬都唔介意，因為送嘅，真係要入場睇！」

菊梓喬 菊梓喬接受無綫娛樂新聞台訪問時，臉容僵硬！
菊梓喬接受無綫娛樂新聞台訪問時，臉容僵硬！（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
菊梓喬 菊梓喬與主持暢談甚歡，不過卻肉笑皮不笑，面部表情奇怪！
菊梓喬與主持暢談甚歡，不過卻肉笑皮不笑，面部表情奇怪！（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

菊梓喬火速搭上有米新歡！？

提到會否邀請緋聞男友吳卓羲任嘉賓，菊梓喬答要睇公主安排，問到會否邀請對方看騷，菊梓喬口窒窒答：「會請朋友嘅，（吳卓羲呢？）會請識嘅朋友！」問到現時單身還是戀情中，菊梓喬竟然答唔知道！菊梓喬跟吳卓羲2021年爆戀情，兩年情玩完，不過有傳菊梓喬已有新歡，男友屋企有米。

菊梓喬入行7年大改造：

2016年入行的菊梓喬，加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊離巢後，菊梓喬人氣不及當年！近年甚少曝光的菊梓喬一出現就帶給大家驚喜，睇睇七年大進化！

2013未入行 豬膽鼻闊臉

菊梓喬 未入行前的菊梓喬叫陳曉怡，不時參加歌唱比賽。
未入行前的菊梓喬叫陳曉怡，不時參加歌唱比賽。（圖片來源：FB＠金牌麥克風）

2016年 初入行 清純文清女

菊梓喬 早前菊梓喬分享2016年時初出道的照片。
早前菊梓喬分享2016年時初出道的照片。（圖片來源：FB＠菊梓喬）

2018年 上J2節目 包包臉小眼睛

菊梓喬
（圖片來源：J2截圖）

2020年 圓臉鼻頭大

菊梓喬
（圖片來源：FB＠菊梓喬）

2023年2月澳門開騷驚變韓星

菊梓喬 兩個月前菊梓喬經大改造在澳門開騷！
兩個月前菊梓喬經大改造在澳門開騷！（圖片來源：FB＠菊梓喬）
菊梓喬 兩個月前變靚啲的菊梓喬，近日明顯再進化！
兩個月前變靚啲的菊梓喬，近日明顯再進化！（圖片來源：FB＠菊梓喬）

菊梓喬笑容僵硬做訪問：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地編輯部（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」海報、[email protected]_kuk、FB＠菊梓喬、無綫娛樂新聞台截圖資料或影片來源：無綫娛樂新聞台

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