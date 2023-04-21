前星夢一姐菊梓喬不再失威！演唱會飛一晚內售完要加場！

早前有傳前「星夢一姐」菊梓喬(Hana)失威，但今次就威到盡啦！「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」將於5.20假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行，據知今次演唱會反應熱烈，早前(18日)下午2時開始公開發售後，一日內門票就搶購一空，難怪一姐菊梓喬心情靚爆，就連主辦方尚梯娛樂集團昨日(20日)都宣布加開5月21日一場，菊姐果然厲害不愧一姐！