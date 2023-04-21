前星夢一姐菊梓喬不再失威！演唱會飛一晚內售完要加場！
一姐菊梓喬為演唱會搏到盡 性感海報曝光
前「星夢一姐」菊梓喬(Hana)嘅「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」將於5.20假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行，難得今次演唱會大搞，菊梓喬都不再密實，為影演唱會海報搏到盡，大騷性感身材獲網民讚賞：「絕對正妹！」菊梓喬敬業謙虛，就算面對網民大力讚賞都唔鬆毛鬆翼，仲話只是露個膊頭，冇乜大不了！菊梓喬指海報中自己小小嘅紅唇最性感，承諾演唱會一定交足滿分功課！
菊梓喬演唱會反應熱烈要加場 興奮多謝粉絲
今次演唱會反應熱烈，早前(18日)下午2時開始公開發售後，一日內門票就搶購一空，就連主辦方尚梯娛樂集團昨日(20日)都宣布加開5月21日一場！菊梓喬知悉消息後異常興奮，仲開心答謝一直支持佢嘅粉絲們：「好多謝大家！好多謝大家！ 5.20是非常好的日子，所有門票在24小時內全部售罄，好多謝大家對我的支持！（重要事情要重複講三次）為表大家對我的支持，我們決定在5月21日加開一場。」
菊梓喬 未圓紅館夢
菊梓喬將於下月20同21日舉行演唱會，相隔四年再度在港開騷的她，兩次個唱都在同一場地，2021年曾揚言向紅館入紙申請，還是未能圓紅館夢。相隔四年再開騷，菊梓喬由拍攝海報、出席記者會以至訪問，都帶畀大家十級驚喜，日前公開拍攝海報的花絮片段及海報，激罕晒出事業線，被爆原來同吳卓羲的兩年戀情已告終，立即來個大解放！
菊梓喬撞樣林夏薇！？
菊梓喬分享拍攝個唱海報的化粧相，留言：「這次，來點特別的」，相中的她大騷事業線，而正在化粧的菊梓喬側面上鏡，鼻高、下巴尖如刀插，眼睛又大又精靈，由造型以至粧容大變化，連紛絲都不能即時認出是菊梓喬，大讚她愈大愈靚女，年過四十還能「發育」，又逆齡變靚，認真神奇！
有紛絲驚訝菊梓喬由清純、高冷、密實路線，忽然改行妖艷性感路線，留言指睇唔慣，更指她變粧後跟視后林夏薇離奇撞樣。
菊梓喬與吳卓羲兩年情玩完
菊梓喬為宣傳演唱會，接受不同傳媒訪問，日前接受自己台無綫娛樂新聞台訪問，被主持問到要向邊個示愛，而揀520這個特別日子開騷？菊梓喬答：「係唔要你呀，因為我太耐無見大家，啲fans就嚟唔要我，所以開騷希望佢哋唔好唔要我！」她又指今次個唱舞台好特別，「今次個舞台真係好靚，如果唔係菊梓喬，大家都去睇吓個舞台，真係值嘅，不過當然睇埋菊梓喬都唔介意，因為送嘅，真係要入場睇！」
菊梓喬火速搭上有米新歡！？
提到會否邀請緋聞男友吳卓羲任嘉賓，菊梓喬答要睇公主安排，問到會否邀請對方看騷，菊梓喬口窒窒答：「會請朋友嘅，（吳卓羲呢？）會請識嘅朋友！」問到現時單身還是戀情中，菊梓喬竟然答唔知道！菊梓喬跟吳卓羲2021年爆戀情，兩年情玩完，不過有傳菊梓喬已有新歡，男友屋企有米。
菊梓喬入行7年大改造：
2016年入行的菊梓喬，加入無綫星夢後被力捧，火速取代吳若希成為新一代「星夢一姐」，不過自從2022年無綫大變動，余詠珊離巢後，菊梓喬人氣不及當年！近年甚少曝光的菊梓喬一出現就帶給大家驚喜，睇睇七年大進化！
2013未入行 豬膽鼻闊臉
2016年 初入行 清純文清女
2018年 上J2節目 包包臉小眼睛
2020年 圓臉鼻頭大
2023年2月澳門開騷驚變韓星
菊梓喬笑容僵硬做訪問：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！