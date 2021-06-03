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星爺與萬梓良交惡廿年真相大白 田雞曾跪低做和事佬

東方新地 - 娛聞

星爺周星馳跳出電視圈前，曾與萬梓良合作無間，二人在無綫電視劇《他來自江湖》擦出火花，又合作拍過電影《捕風浪子》，有傳當年周星馳開拍電影《喜劇之王》，場務一角本來由萬梓良演出，不過電影播映時萬梓良的戲份被全部刪晒，角色最後由吳孟達頂上。星爺與萬梓良被指反面收場，之後再無合作過，事隔22年，田雞舊事重提，原來又關佢事！

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、無綫劇集截圖、萬梓良微博圖片

星爺曾搵萬子拍《喜劇之王》

當年星爺開《喜劇之王》，戲中場務一角原本由萬梓良擔當，但電影出街後，成部戲都唔見萬梓良，但片尾出又見到「特別鳴謝：萬梓良」，真是耐人尋味，之後星爺與萬梓良的不和傳聞就甚囂塵上。

星爺
當年在無綫劇《他來自江湖》，萬梓良與星爺的演出大受觀眾歡迎。

田雞拆彈兼解畫

《喜劇之王》在99年上映，事隔22年，當年有份參與電影的田雞(田啟文)重提不和事件，他承認當年電影開拍時的確是由萬梓良去演場務一角，因為當時萬梓良在港入住酒店，有次通告由早班變夜班，製片直接搵唔到萬梓良，就通知酒店員工代通知，點知萬梓良當晚傾完生意冇返酒店瞓，一早直接去片場開工，見到人影都冇隻火都嚟。

星爺
當年合作完《他來自江湖》後，萬梓良知道星爺想在電影圈發展，於是將他推薦給了李修賢，李修賢簽了星爺，才造就成了日後享譽華語影壇的「星爺」。
星爺
在《喜劇之王》中原本屬於萬梓良的場務一角，最後由吳孟達頂上。

田雞跪低認衰

田雞收到製片求救才知出事，極速飛去片場拆彈，一落車就見到周星馳同萬梓良已經棟咗喺度，其他人都鴉雀無聲，氣氛恐怖。田雞急步而上仆咗落地，咁啱跪正萬梓良身邊，萬梓良就問佢︰「點解跪我？」田雞打蛇隨棍上：「我做錯事跪你係好應該嘅。」就係咁田雞認衰，萬梓良條氣順晒。

星爺
田雞當年為了息事寧人，食了好大隻死貓。
星爺
田雞多年來跟星爺搵食，每次遇上麻煩事，他都要幫手拆彈。

星爺主動提出易角

田雞表示改通告事件發生時，電影已拍了一大半，但由於萬梓良開拍前已講明完工日期，要飛去外地為姪女做主婚人，點知拍攝期間進度受阻一改再改，加上賀歲檔期逼近，星爺等唔切萬梓良返港再補拍，最後星爺出面親自同萬梓良講要易角，不過萬梓良有收足片酬，而周星馳亦在片尾出番特別鳴謝畀萬梓良，話就話和氣收場，真相只有當事人才最清楚。

星爺
星爺多年來獨行獨斷，曾與不少人合作過後傳不和。
星爺
萬梓良出名火爆，自《喜劇之王》後在公在私都再沒見他與星爺有往來。

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