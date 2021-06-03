星爺與萬梓良交惡廿年真相大白 田雞曾跪低做和事佬

星爺周星馳跳出電視圈前，曾與萬梓良合作無間，二人在無綫電視劇《他來自江湖》擦出火花，又合作拍過電影《捕風浪子》，有傳當年周星馳開拍電影《喜劇之王》，場務一角本來由萬梓良演出，不過電影播映時萬梓良的戲份被全部刪晒，角色最後由吳孟達頂上。星爺與萬梓良被指反面收場，之後再無合作過，事隔22年，田雞舊事重提，原來又關佢事！

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、無綫劇集截圖、萬梓良微博圖片