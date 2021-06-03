星爺與萬梓良交惡廿年真相大白 田雞曾跪低做和事佬
星爺周星馳跳出電視圈前，曾與萬梓良合作無間，二人在無綫電視劇《他來自江湖》擦出火花，又合作拍過電影《捕風浪子》，有傳當年周星馳開拍電影《喜劇之王》，場務一角本來由萬梓良演出，不過電影播映時萬梓良的戲份被全部刪晒，角色最後由吳孟達頂上。星爺與萬梓良被指反面收場，之後再無合作過，事隔22年，田雞舊事重提，原來又關佢事！
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、無綫劇集截圖、萬梓良微博圖片
星爺曾搵萬子拍《喜劇之王》
當年星爺開《喜劇之王》，戲中場務一角原本由萬梓良擔當，但電影出街後，成部戲都唔見萬梓良，但片尾出又見到「特別鳴謝：萬梓良」，真是耐人尋味，之後星爺與萬梓良的不和傳聞就甚囂塵上。
田雞拆彈兼解畫
《喜劇之王》在99年上映，事隔22年，當年有份參與電影的田雞(田啟文)重提不和事件，他承認當年電影開拍時的確是由萬梓良去演場務一角，因為當時萬梓良在港入住酒店，有次通告由早班變夜班，製片直接搵唔到萬梓良，就通知酒店員工代通知，點知萬梓良當晚傾完生意冇返酒店瞓，一早直接去片場開工，見到人影都冇隻火都嚟。
田雞跪低認衰
田雞收到製片求救才知出事，極速飛去片場拆彈，一落車就見到周星馳同萬梓良已經棟咗喺度，其他人都鴉雀無聲，氣氛恐怖。田雞急步而上仆咗落地，咁啱跪正萬梓良身邊，萬梓良就問佢︰「點解跪我？」田雞打蛇隨棍上：「我做錯事跪你係好應該嘅。」就係咁田雞認衰，萬梓良條氣順晒。
星爺主動提出易角
田雞表示改通告事件發生時，電影已拍了一大半，但由於萬梓良開拍前已講明完工日期，要飛去外地為姪女做主婚人，點知拍攝期間進度受阻一改再改，加上賀歲檔期逼近，星爺等唔切萬梓良返港再補拍，最後星爺出面親自同萬梓良講要易角，不過萬梓良有收足片酬，而周星馳亦在片尾出番特別鳴謝畀萬梓良，話就話和氣收場，真相只有當事人才最清楚。