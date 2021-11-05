星空下的仁醫｜何依婷癱上位 素顏演出受讚 成「飛躍進步女藝人」最佳人選

何依婷入行4年就升呢做女一，最近在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮，素顏喊功出齊，演技大爆發，早前她更擔正新版《十月初五的月光》，重演佘詩曼「祝君好」角色，劇集更被安排在今個台慶月播出。行緊事業運的何依婷，劇接劇人氣咁旺，被指有望攞今年台慶頒獎禮的「飛躍進步女藝人」。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]羅天宇、[email protected]、東方新地資料庫、無綫電視影片截圖