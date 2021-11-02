星空下的仁醫｜何依婷唔開心唔識表達 自覺患上情緒失語症

何依婷入行4年就升呢做女一，之前拍完《十月初五的月光》重演佘詩曼的「君好」角色，最近又在《星空下的仁醫》演實習醫生大有發揮，行緊事業運的她，卻在訪問中自嘲冇人追，因為唔識處理人際關係，甚至疑似患上情緒失語症。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]羅天宇、[email protected]、東方新地資料庫