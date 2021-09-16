星空下的仁醫│10開播！最新預告片流出 大量手術場面震撼 鄭嘉穎爆喊演出 何依婷病樣坐輪椅
撰文：東方新地 圖片：《星空下的仁醫》劇照、預告片截圖
這套被喻為2021年無綫重頭製作的醫療電視劇，有大量手術場面似足早年的美國劇集《仁心仁術》，至於演員方面，鄭嘉穎與鍾嘉欣在劇中都有不少深情演出，賺人熱淚，不過講到搶fo，備受無綫力捧的花旦何依婷就好有發揮，在預告片中見她以病樣示人，仲要坐輪椅！
《星空下的仁醫》劇名一改再改
《星空下的仁醫》去年在疫情最嚴峻時開拍，兩位人父鄭嘉穎同羅子溢都拍得好小心，每次返家都嚴陣以待，鍾嘉欣更冒住疫情返港拍劇，與一對年幼子女分開幾個月，日日牽腸掛肚，一拍完即飛返去湊仔。開拍後劇名一改再改，到近日內地版海報流出，原來最後改成《星空下的仁醫》。
《星空下的仁醫》成為2021年最矚目劇集
《星空下的仁醫》可謂是今年演員陣容最强、令人期待的劇集，鄭嘉穎返娘家拍劇，與09年合作拍《鐵馬尋橋》成為好兄弟的馬國明，相隔十一年再合作 ，兩位視帝同劇必定有火花。雖然香港尚未有任何消息會在短期內播出，但劇集的内地版海報已經先行流出。海報上已換了新劇名《星空下的仁醫》而非《兒科醫生》，還有兩張馬國明做手術的劇照，劇中因有大量做手術的場面，血淋淋的畫面被指似足早年的美國劇集《仁心仁術》。
《星空下的仁醫》預告片劇力萬鈞
無綫首次拍以兒童醫院為題材的劇集，《星空下的仁醫》劇情除了有温情之外，在預告片中亦看到劇情很緊湊，鄭嘉穎演的熱血兒科醫生充滿愛心，已成為兩子之父的他有不少內心戲，其中一場爆喊更七情上面；女主角方面，久違了的鍾嘉欣固然令人期待，不過新晉花旦何依婷都不容忽視，劇情講她因為一場大病而雙腳不良於行，跌落谷底的她怎樣克服困難重新振作成為兒科醫生，角色與她過去的演出好唔同，演技大爆發。
仙氣實習醫生何依婷
入行三年幾的何依婷，短短日子已成為當紅花旦，今次在《星空下的仁醫》飾演實習醫生，面對對白中的艱深專業用語，未有把她難倒，她稱當中有一些手術室的場面，初時也有點膽顫心驚，因為現場有抽血場口，是真的抽血，不是假扮，何依婷笑言好彩不用她負責抽，是交由專業醫護抽，不過她看見都擔心個病人會覺得痛。她又指今次角色挑戰性大，因為有不少內心戲，拍攝前已努力學習如何處理。
《星空下的仁醫》海外版預告片搶先睇
無綫新劇《星空下的仁醫》（前名兒科醫生）參演的演員卡士十分強勁，有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢以及重返無綫拍劇的周家怡，亦有郭少芸、龔慈恩、陳自瑤等幾位好戲之人，期待度超高。