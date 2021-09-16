星空下的仁醫

星空下的仁醫│10開播！最新預告片流出 大量手術場面震撼 鄭嘉穎爆喊演出 何依婷病樣坐輪椅

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撰文：東方新地

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演的《星空下的仁醫》落實今年的10月18日開播，全劇25集、香港啟德新落成的「兒童醫院」實地取景，劇集緊接《把關者們》，於晚上9:30時段播映。今年初前有內地版海報流出，劇名由最初《兒童醫院》變成《兒科醫生》，最後定為《星空下的仁醫》！

撰文：東方新地 圖片：《星空下的仁醫》劇照、預告片截圖

這套被喻為2021年無綫重頭製作的醫療電視劇，有大量手術場面似足早年的美國劇集《仁心仁術》，至於演員方面，鄭嘉穎與鍾嘉欣在劇中都有不少深情演出，賺人熱淚，不過講到搶fo，備受無綫力捧的花旦何依婷就好有發揮，在預告片中見她以病樣示人，仲要坐輪椅！

星空下的仁醫
內地版海報近日流出， 已改名為《星空下的仁醫》。
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馬國明與鍾嘉欣多年後再合作，默契仍在。

《星空下的仁醫》劇名一改再改

《星空下的仁醫》去年在疫情最嚴峻時開拍，兩位人父鄭嘉穎同羅子溢都拍得好小心，每次返家都嚴陣以待，鍾嘉欣更冒住疫情返港拍劇，與一對年幼子女分開幾個月，日日牽腸掛肚，一拍完即飛返去湊仔。開拍後劇名一改再改，到近日內地版海報流出，原來最後改成《星空下的仁醫》。

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劇照中身穿手術袍的馬國明，準備為病人做手術。
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馬國明專注地為病人開刀做手術。

《星空下的仁醫》成為2021年最矚目劇集

《星空下的仁醫》可謂是今年演員陣容最强、令人期待的劇集，鄭嘉穎返娘家拍劇，與09年合作拍《鐵馬尋橋》成為好兄弟的馬國明，相隔十一年再合作 ，兩位視帝同劇必定有火花。雖然香港尚未有任何消息會在短期內播出，但劇集的内地版海報已經先行流出。海報上已換了新劇名《星空下的仁醫》而非《兒科醫生》，還有兩張馬國明做手術的劇照，劇中因有大量做手術的場面，血淋淋的畫面被指似足早年的美國劇集《仁心仁術》。

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預告片中有不少做手術的震撼場面。
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網民睇完預告片，紛紛表示好期待。
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《星空下的仁醫》演員卡士非常吸引，全部都是好戲之人。圖片來源：周家怡IG圖片

《星空下的仁醫》預告片劇力萬鈞

無綫首次拍以兒童醫院為題材的劇集，《星空下的仁醫》劇情除了有温情之外，在預告片中亦看到劇情很緊湊，鄭嘉穎演的熱血兒科醫生充滿愛心，已成為兩子之父的他有不少內心戲，其中一場爆喊更七情上面；女主角方面，久違了的鍾嘉欣固然令人期待，不過新晉花旦何依婷都不容忽視，劇情講她因為一場大病而雙腳不良於行，跌落谷底的她怎樣克服困難重新振作成為兒科醫生，角色與她過去的演出好唔同，演技大爆發。

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為了救人，鄭嘉穎非常熱血。
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救唔到人，鄭嘉穎爆喊，視帝果然是視帝。
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兒科醫生的手術帽全是卡通圖案，好襯做了爸爸的鄭嘉穎。

仙氣實習醫生何依婷

入行三年幾的何依婷，短短日子已成為當紅花旦，今次在《星空下的仁醫》飾演實習醫生，面對對白中的艱深專業用語，未有把她難倒，她稱當中有一些手術室的場面，初時也有點膽顫心驚，因為現場有抽血場口，是真的抽血，不是假扮，何依婷笑言好彩不用她負責抽，是交由專業醫護抽，不過她看見都擔心個病人會覺得痛。她又指今次角色挑戰性大，因為有不少內心戲，拍攝前已努力學習如何處理。

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何依婷演慣港女、蒲女，首次飾演醫生角色。圖片來源：何依婷IG圖片
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仙氣實習醫生何依婷，劇情講她因病幾乎素顏演出，當知道自己雙腳不能再走路，傷心欲絕。
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何依婷一場爬地戲，非常催淚。
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預告片中何依婷要坐輪椅。
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羅子溢開劇時剛榮升人父，對住劇中的BB病人特別感同身受，有一場戲BB滿身貼晒急救貼，睇到羅子溢非常心痛。

《星空下的仁醫》海外版預告片搶先睇

無綫新劇《星空下的仁醫》（前名兒科醫生）參演的演員卡士十分強勁，有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢以及重返無綫拍劇的周家怡，亦有郭少芸、龔慈恩、陳自瑤等幾位好戲之人，期待度超高。

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