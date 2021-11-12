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星空下的仁醫｜姜麗文訂製老竇「顏爺」耳機外殼 網友神回：你大我呀！

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撰文：東方新地

秦沛女兒姜麗文（Lesley）在無綫電視劇《星空下的仁醫》中，演技脫胎換骨備受觀眾讚賞。Lesley近日在IG分享新搞作，竟然自製父親秦沛的經典電影角色「顏爺」耳機外殼，結果獲網友極速神回：「你大我呀」！

文：東方新地 ｜圖：姜麗文 [email protected]、TVB《星空下的仁醫》截圖

星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
姜麗文自製「顏爺」耳機外殼 。（圖片來源：姜麗文 [email protected]

自製「顏爺」耳機外殼

秦沛女兒姜麗文（Lesley）至今已入行近10年，雖然星途一直浮浮沉沉，不過她因為早前在無綫電視劇《星空下的仁醫》中的一場喊戲，獲網民大讚演技大躍進，更人氣急升。Lesley近日就在IG分享新搞作，竟然搞笑地將父親秦沛在電影《五億探長雷洛傳》的經典角色「顏爺」相片，放在新耳機的外殻上，並留言道：「各位觀眾我的新耳機！！！依家唱歌永遠都會聽到阿爸同我講「你大～聲啲！」，獲網友大讚有創意，紛紛留言：「你大我呀」、「你沛得起」、「聽爸爸的話」等等。

星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
秦沛女兒姜麗文（Lesley）至今已入行近10年，雖然星途一直浮浮沉沉。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
不過Lesley在無綫電視劇《星空下的仁醫》中的一場喊戲，獲觀眾大讚演技脫胎換骨。（圖片來源：姜麗文 IG@lesleychianglove）
不過Lesley早前在無綫電視劇《星空下的仁醫》中一場喊戲，獲觀眾大讚演技脫胎換骨。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
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姜麗文與爸爸秦沛一向父女情深。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
Lesley近日在IG分享新搞作，竟然自製老竇經典角色「顏爺」耳機外殼。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
Lesley仲笑稱：永遠都會聽到阿爸同我講「你大～聲啲」。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
秦沛在電影《五億探長雷洛傳》的經典角色「顏爺」形象深入民心。（圖片來源：電影《五億探長雷洛傳》截圖）
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姜麗文在IG留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]
星空下的仁醫｜姜麗文自製老竇「顏爺」耳機外殼 網友極速神回：你大我呀！
網民留言。（圖片來源：姜麗文 [email protected]

姜麗文演技備受肯定

姜麗文在無綫電視劇《星空下的仁醫》中「喊出彩虹」！話說其中一場鄭嘉穎向姜麗文剖白其在手術室的女兒返魂乏術的戲碼中，不顧形象七情上面流下兩行熱淚，同樣大受觀眾讚賞，無不表示被姜麗文的眼淚感動而喊埋一份，事後姜麗文亦有在 IG限時動態中分享多則「表揚文」。

（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
姜麗文真係畀人一種好傷心嘅感覺。（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
姜麗文七情上面。（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
連滴眼淚都有戲！（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）
睇到心都痛埋。（圖片來源：TVBUSA YouTube截圖）

當喊包感動喊包

姜麗文演技受肯定固然值得開心，但她亦不忘發文感激同場的鍾嘉欣，表示與她一起工作時感覺很好，又大讚對方很溫柔，亦很尊重自己，令姜麗文在容易受影響的環境下感到舒適和安全。繼而又將自己與嘉欣的對話截圖在社交網站上分享，原來嘉欣亦被姜麗文的演出感動到，仲話睇到喊添！

以英文向各位致謝，坤哥仲留言話佢今年有望攞獎！（圖片來源：IG@lesleychianglove）
以英文向各位致謝，坤哥仲留言話佢今年有望攞獎！（圖片來源：[email protected]
喊包與喊包對話截圖。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
喊包與喊包對話截圖。（圖片來源：[email protected]
仲有分享合照。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
仲有分享合照。（圖片來源：[email protected]

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