星空下的仁醫｜姜麗文訂製老竇「顏爺」耳機外殼 網友神回：你大我呀！
秦沛女兒姜麗文（Lesley）在無綫電視劇《星空下的仁醫》中，演技脫胎換骨備受觀眾讚賞。Lesley近日在IG分享新搞作，竟然自製父親秦沛的經典電影角色「顏爺」耳機外殼，結果獲網友極速神回：「你大我呀」！
文：東方新地 ｜圖：姜麗文 [email protected]、TVB《星空下的仁醫》截圖
自製「顏爺」耳機外殼
秦沛女兒姜麗文（Lesley）至今已入行近10年，雖然星途一直浮浮沉沉，不過她因為早前在無綫電視劇《星空下的仁醫》中的一場喊戲，獲網民大讚演技大躍進，更人氣急升。Lesley近日就在IG分享新搞作，竟然搞笑地將父親秦沛在電影《五億探長雷洛傳》的經典角色「顏爺」相片，放在新耳機的外殻上，並留言道：「各位觀眾我的新耳機！！！依家唱歌永遠都會聽到阿爸同我講「你大～聲啲！」，獲網友大讚有創意，紛紛留言：「你大我呀」、「你沛得起」、「聽爸爸的話」等等。
姜麗文演技備受肯定
姜麗文在無綫電視劇《星空下的仁醫》中「喊出彩虹」！話說其中一場鄭嘉穎向姜麗文剖白其在手術室的女兒返魂乏術的戲碼中，不顧形象七情上面流下兩行熱淚，同樣大受觀眾讚賞，無不表示被姜麗文的眼淚感動而喊埋一份，事後姜麗文亦有在 IG限時動態中分享多則「表揚文」。
當喊包感動喊包
姜麗文演技受肯定固然值得開心，但她亦不忘發文感激同場的鍾嘉欣，表示與她一起工作時感覺很好，又大讚對方很溫柔，亦很尊重自己，令姜麗文在容易受影響的環境下感到舒適和安全。繼而又將自己與嘉欣的對話截圖在社交網站上分享，原來嘉欣亦被姜麗文的演出感動到，仲話睇到喊添！