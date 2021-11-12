星空下的仁醫｜姜麗文訂製老竇「顏爺」耳機外殼 網友神回：你大我呀！

秦沛女兒姜麗文（Lesley）在無綫電視劇《星空下的仁醫》中，演技脫胎換骨備受觀眾讚賞。Lesley近日在IG分享新搞作，竟然自製父親秦沛的經典電影角色「顏爺」耳機外殼，結果獲網友極速神回：「你大我呀」！

文：東方新地 ｜圖：姜麗文 [email protected]、TVB《星空下的仁醫》截圖