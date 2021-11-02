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星空下的仁醫｜張寶兒曝光絕密拍攝場景 「安妮醫院」只有一樣唔係道具

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撰文：東方新地

TVB台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演，此劇不單只主演陣容強大，連配角都超級豪華，包括早前一喊成名的姜麗文、郭少芸、張寶兒、何依婷以及海俊傑等等。要襯得起呢個陣容，劇組製作亦絕不馬虎，相信不少看過此劇的觀眾都無不讚歎《星》劇的拍攝場景真實到幾可亂真，近日張寶兒就分享了一段《星》劇場景「安妮醫院」的導賞團影片，帶網友一探究竟！

撰文：東方新地　圖片：張寶兒YouTube頻道

張寶兒素顏上陣行勻全景

相信大家都非常明白拍劇的時間有多麼趕急，平時車水馬龍的拍攝場地又豈能任意走動呢！所以張寶兒就趁住開工前嘅一段時間，提早回到拍攝場地一探究竟！當時原來是大約凌晨5點鐘，場地一個人都有冇，剛睡醒又未化妝的張寶兒不惜素顏上陣開展導賞之旅！

早到嘅張寶兒素顏上陣。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
早到嘅張寶兒素顏上陣。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）

「安妮醫院」係真實場地！

其實《星》劇場景「安妮醫院」的位置正正是香港啟德新落成的香港兒童醫院，不過拍攝的地方並非醫童醫院真實內部，而是同一幢大廈的「租借數層」。而今次「安妮醫院」佈置的真實又仔細，就連告示版上的字條、醫科通告都非常認真。另一方面，由於場地是真實地方，所以劇中的窗外風景都真實的景觀，面對住維港海景，難怪《星》劇總帶點電影感覺，亦都係全個拍攝場地唯一一個唔係「道具」嘅元素！

事不宜遲，即跟張寶兒一探「安妮醫院」真實面貌！

首先係呢個臨時化妝間。所有人嘅戲服都喺呢度喇！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
首先係呢個臨時化妝間。所有人嘅戲服都喺呢度喇！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
不過換衫就要喺呢啲小型帳篷。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
不過換衫就要喺呢啲小型帳篷。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
不過呢電梯就係假嘅！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
不過呢電梯就係假嘅！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
仲有一個充滿愛心嘅零食區。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
仲有一個充滿愛心嘅零食區。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
經過走廊就可以去到「安妮醫院」。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
經過走廊就可以去到「安妮醫院」。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
一入到嚟就係護士站。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
一入到嚟就係護士站。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
其中一間兒童病房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
其中一間兒童病房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
個無敵海景係真㗎！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
個無敵海景係真㗎！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
又嚟到另一間。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
又嚟到另一間。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
呢間係私家病房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
呢間係私家病房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
再嚟就係茶水間。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
再嚟就係茶水間。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
呢啲食物都係真㗎！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
呢啲食物都係真㗎！（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
嚟到醫生嘅辦公室。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
嚟到醫生嘅辦公室。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
真係好仔細。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
真係好仔細。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
再嚟主管級醫生房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
再嚟主管級醫生房。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
鍾嘉欣呢間好有特色。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
鍾嘉欣呢間好有特色。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
樓盤介紹暫時係咁多。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）
樓盤介紹暫時係咁多。（圖片來源：張寶兒YouTube頻道）

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