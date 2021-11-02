星空下的仁醫｜張寶兒曝光絕密拍攝場景 「安妮醫院」只有一樣唔係道具

TVB台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演，此劇不單只主演陣容強大，連配角都超級豪華，包括早前一喊成名的姜麗文、郭少芸、張寶兒、何依婷以及海俊傑等等。要襯得起呢個陣容，劇組製作亦絕不馬虎，相信不少看過此劇的觀眾都無不讚歎《星》劇的拍攝場景真實到幾可亂真，近日張寶兒就分享了一段《星》劇場景「安妮醫院」的導賞團影片，帶網友一探究竟！

撰文：東方新地 圖片：張寶兒YouTube頻道