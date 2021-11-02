星空下的仁醫｜張寶兒曝光絕密拍攝場景 「安妮醫院」只有一樣唔係道具
TVB台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演，此劇不單只主演陣容強大，連配角都超級豪華，包括早前一喊成名的姜麗文、郭少芸、張寶兒、何依婷以及海俊傑等等。要襯得起呢個陣容，劇組製作亦絕不馬虎，相信不少看過此劇的觀眾都無不讚歎《星》劇的拍攝場景真實到幾可亂真，近日張寶兒就分享了一段《星》劇場景「安妮醫院」的導賞團影片，帶網友一探究竟！
撰文：東方新地 圖片：張寶兒YouTube頻道
張寶兒素顏上陣行勻全景
相信大家都非常明白拍劇的時間有多麼趕急，平時車水馬龍的拍攝場地又豈能任意走動呢！所以張寶兒就趁住開工前嘅一段時間，提早回到拍攝場地一探究竟！當時原來是大約凌晨5點鐘，場地一個人都有冇，剛睡醒又未化妝的張寶兒不惜素顏上陣開展導賞之旅！
「安妮醫院」係真實場地！
其實《星》劇場景「安妮醫院」的位置正正是香港啟德新落成的香港兒童醫院，不過拍攝的地方並非醫童醫院真實內部，而是同一幢大廈的「租借數層」。而今次「安妮醫院」佈置的真實又仔細，就連告示版上的字條、醫科通告都非常認真。另一方面，由於場地是真實地方，所以劇中的窗外風景都真實的景觀，面對住維港海景，難怪《星》劇總帶點電影感覺，亦都係全個拍攝場地唯一一個唔係「道具」嘅元素！