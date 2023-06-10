「春卷」王寶葆近況曝光！受家族遺傳病困擾新形象示人曬自信美

近年轉型做KOL的陳凱琳（Grace），不時拍片分享日常生活，近日在IG發佈的一段新片中，不少人被Grace身旁一位以Skinhead造型上陣的靚女吸引到，紛紛猜測她的身分，原來她就是曾與李思捷拍拖4年的「春卷」王寶葆！