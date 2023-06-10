「春卷」王寶葆近況曝光！受家族遺傳病困擾新形象示人曬自信美
李思捷舊愛「春卷」王寶葆近況曝光
近年春卷轉型做飲食KOL，個人IG上亦滿滿都是美食短片，仲會拍片教大家煮動漫中的菜式，亦不時搞笑為主，她的個人IG坐擁超過11萬粉絲，近幾年她已一改過往性感形象，最近更以剷青Skinhead造型示人。
受家族遺傳病困擾 狠剃長髮散發自信美
原來剃光頭背後有苦衷，春卷直言因一直擔心家族遺傳的脫髮基因，近年髮量明顯變得無以前的豐厚，所以索性剪去一把長髮，以Skinhead示人，她亦認為內在美才是最重要，她亦有拍片紀錄剃頭髮的過程，另外又有拍片分享她的美妝過程，望落新形象的她全身散發著自信美，她坦言：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。我唔想因為美貌或缺乏安全感導致我分心，所以我決定完全剪下我把頭髮，一直令我有心理障礙，就係我會脫髮的遺傳基因。如果我可以接受自己冇頭髮，愛自己，甚至乎可以覺得冇頭髮都靚，我就沒有恐懼，我想徹底地去面對將來嘅擔憂。社會話畀所有女性聽完美就係有豐滿嘅頭髮，有無瑕嘅肌膚，同一個不太肥也不太瘦嘅身材。 我要找到真正嘅自己，就先要撇開社會對完美嘅睇法。 如果你察覺到有頭髮嘅我先至係靚，你就真係冇徹底地去認識我。如果你唔可以衝破社會對美嘅睇法，察覺唔到真正嘅我，你真係不配認識我。 呢個世界真係蒙蔽咗你眼睛，令你覺得靚就係一把長頭髮而唔係人嘅內在美。」
「春卷」王寶葆曾是嫩口天使
TVB經典煮食綜藝節目《美女廚房》成功捧紅了不少美女廚神外，當中一班「美味天使」更令人印象深刻，位位都是有身材的高質美女，其中一位就是第二輯亮相的「春卷」，憑超惹火身材成功突圍而出，再加上與李思捷的一段情更為人熟悉，她曾經都有參演過幾部電影，例如《Delete愛人》、《追龍II: 賊王》等。2009年春卷和與年長16歲的李思捷撻著，她更一直視對方為結婚對象，但最後難忍男方多次與異性密會，結束四年情。其後春卷一度因病退隱幕前，並到澳門幫男友打理飲食生意，於2017年她重返娛圈，更簽約王晶旗下成為「晶女郎」，她亦有到內地拍戲。
09年做《美女廚房》時嘅「春卷」，當時只得18歲，青春逼人，仲有唔少baby fat！
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