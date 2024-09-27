《剪裁魔法師》星級設計師與藝人大對決 星級評審勁有睇頭！

香港電視界迎來了一個創新節目《剪裁魔法師》（28日）起每周六晚上八點在翡翠台播出。這個節目由著名演員胡定欣和袁偉豪聯手主持，並邀請了一眾星級評審參與，包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）和造型師郭慶彬（Ricky）等。他們將共同見證一場時尚與創意的盛宴。

