《剪裁魔法師》星級設計師與藝人大對決 星級評審勁有睇頭！
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香港電視界迎來了一個創新節目《剪裁魔法師》（28日）起每周六晚上八點在翡翠台播出。這個節目由著名演員胡定欣和袁偉豪聯手主持，並邀請了一眾星級評審參與，包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）和造型師郭慶彬（Ricky）等。他們將共同見證一場時尚與創意的盛宴。
星級設計師與新秀激烈對決
節目中，資深設計師將與新進設計師展開激烈的對決，首輪比賽涵蓋了「中式」和「環保」兩大主題。參賽的設計師與藝人配對包括王韜棋（Toki）與張馳豪、王竣鋐（Jackson）與李爾晨、方思敏（Mandy）與陳懿德、姚子裕（Kev）與陳楨怡、盧韋謙（Timbee）與王嘉慧。這些配對在資深設計師的指導下，為藝人打造出令人驚喜的全新形象。
港姐級別陳楨怡與陳懿德成焦點
特別值得關注的是，陳楨怡（Celina）和陳懿德（德德）這兩位港姐級別的藝人在節目中大放異彩。「為Celina進行大改造的，是入行資歷長達17年的姚子裕Kev，本身已是星級設計師系列的Kev，擅長創作婚紗、晚裝及演唱會服飾，並以閃亮Bling Bling見稱。笑指自己中式及環保皆不擅長的Kev，為了增加Celina兩大造型的連貫性，竟想出了「水火相融」概念，分別以動用至少過萬針及過萬粒水晶打造、以火形刺繡為主調的「東方火美人」造型，及集水晶纏身+立體感十足的「水美人」造型；兩個造型都以「短打」為主，充份凸顯Celina逆天長腿的優點，加上Celina本身樣子別具東方美，完全符合Kev想要帶出的「東方華麗感」，二人合作堪稱天衣無縫。值得留意的是，Celina的環保閃亮水美人造型，除了選用透明膠湯匙這個特別素材，Kev還以熱風槍將酸菜魚膠盒打造成立體感十足的水形態，將Celina打造成半帶透視感及靜態動態兼備的「海洋女王」，Celina亦笑言自己穿上戰衣後恍如化身迪士尼公主。港姐級Model大改造逐格睇：
圖片來源：TVB