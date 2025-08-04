晚吹怨女俱樂部｜何雁詩重提愛子確診天使綜合症經過 與鄭俊弘睇見1事傷心爆喊

ViuTV 節目《晚吹－怨女俱樂部》集集都會邀請唔同嘉賓現身，並會於節目上分享佢哋嘅故事。今晚（4 日）播出一集，就請來何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓，除咗分享佢誕下患有罕見病兒子的心路歷程外，更會重提愛子確診時，自己與老公鄭俊弘（Fred）因睇見1事而齊齊爆喊……