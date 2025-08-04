晚吹怨女俱樂部｜何雁詩重提愛子確診天使綜合症經過 與鄭俊弘睇見1事傷心爆喊
晚吹怨女俱樂部｜何雁詩打定輸數仔仔患天使綜合症
一向喜歡小朋友的Stephanie憶述4年前得知自己懷孕時大感驚喜和幸福，當時產前檢查BB一切正常，但BB出世後9個月卻仍未懂得坐和爬，直至歲半時帶他看發展科醫生，醫生卻告知懷疑囝囝患有基因病，要再作進一步基因測試。Stephanie當時即刻上網翻查，當看到「天使綜合症」時，已直覺地覺得跟囝囝的徵狀很似：「解釋唔到點解佢咁開心啦，唔識講嘢、發展遲緩、有腦癇，全部都係我個仔嚟㗎。」Stephanie坦言等報告的日子非常煎熬，當得知鍾意水亦是其中一個症狀時，老公鄭俊弘還會抱著兒子在廚房鋅盤，開著水喉說：「睇吓，佢都唔係好鍾意水啫！正常玩吓水之嘛，唔算好鍾意吖！」雖然當時大家仍抱著一絲希望，但其實自己心中已打定輸數。
晚吹怨女俱樂部｜何雁詩鄭俊弘睇見1事傷心爆喊
聽報告一刻，當醫生告知囝囝真的患有「天使綜合症」，Stephanie當刻覺得：「噢！原來我哋個生命係從此唔同喇！」面對重創的頭一個月，無論是自己和 Fred，甚至整個屋企氣氛都很不開心，感覺天空和所有東西都是灰色。Stephanie更指Fred曾怪責自己：「佢一直都想做一個100分嘅爸爸，當佢知道阿仔有呢個syndrome嘅時間，佢有啲怪責自己，點解爸爸會帶你嚟呢個世界上，令到你受苦。」而記憶中自己只有一次跟Fred一齊喊：「我哋屋企望到一間幼稚園，一直都係想BB去上嗰間幼稚園嘅，已經plan曬，已經考埋收咗，跟住畀埋deposit，之後我哋話阿仔原來唔會上到呢間學校，唔會有我哋plan畀佢嘅future，佢唔會識得彈結他，佢唔會識得打golf，我哋對佢嘅呢啲expectation要放底。」Stephanie感覺是要將曾經幻想中的小朋友取消，去迎接新的未知之數。余迪偉聞言覺得：「識得講出嚟，兩公婆分享都係一個好好的療癒的方法，唔講唔講仲谷住啦。」
晚吹怨女俱樂部｜何雁詩自爆沖涼時會偷喊
到現在，Stephanie不諱言間中還會喊：「我擺出嚟呢個正面呢，係我必須要嘅。因為我唔覺得我需要喺人哋面前喊啦。咁但係我都有情緒，我都需要發洩，咁呢個時候我就可能 喺沖涼嘅時候囉。我最鍾意沖涼喊，係一個expertise呀，好叻㗎我沖涼喊。我會同自己講我洗頭喊，我搽完 conditioner就要停喇，因為我覺得唔開心係要set一個限期嘅。我作為人母，我要堅強，所以我要畀一個限期自己，沖完涼就夠喇。」