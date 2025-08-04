晚吹怨女俱樂部｜何雁詩重提愛子確診天使綜合症經過 與鄭俊弘睇見1事傷心爆喊

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ViuTV 節目《晚吹－怨女俱樂部》集集都會邀請唔同嘉賓現身，並會於節目上分享佢哋嘅故事。今晚（4 日）播出一集，就請來何雁詩（Stephanie）擔任嘉賓，除咗分享佢誕下患有罕見病兒子的心路歷程外，更會重提愛子確診時，自己與老公鄭俊弘（Fred）因睇見1事而齊齊爆喊……

晚吹怨女俱樂部｜何雁詩打定輸數仔仔患天使綜合症

一向喜歡小朋友的Stephanie憶述4年前得知自己懷孕時大感驚喜和幸福，當時產前檢查BB一切正常，但BB出世後9個月卻仍未懂得坐和爬，直至歲半時帶他看發展科醫生，醫生卻告知懷疑囝囝患有基因病，要再作進一步基因測試。Stephanie當時即刻上網翻查，當看到「天使綜合症」時，已直覺地覺得跟囝囝的徵狀很似：「解釋唔到點解佢咁開心啦，唔識講嘢、發展遲緩、有腦癇，全部都係我個仔嚟㗎。」Stephanie坦言等報告的日子非常煎熬，當得知鍾意水亦是其中一個症狀時，老公鄭俊弘還會抱著兒子在廚房鋅盤，開著水喉說：「睇吓，佢都唔係好鍾意水啫！正常玩吓水之嘛，唔算好鍾意吖！」雖然當時大家仍抱著一絲希望，但其實自己心中已打定輸數。

晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩囝囝歲半時確診患有「天使綜合症」。（圖片來源：ig@fredcheng83）
何雁詩囝囝歲半時確診患有「天使綜合症」。（圖片來源：ig@fredcheng83）
晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩坦言等待兒子基因測試報告的日子非常煎熬。（圖片來源：ViuTV）
何雁詩坦言等待兒子基因測試報告的日子非常煎熬。（圖片來源：ViuTV）
晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩知囝囝真的患有「天使綜合症」，覺得生命從此不一樣。（圖片來源：ViuTV）
何雁詩知囝囝真的患有「天使綜合症」，覺得生命從此不一樣。（圖片來源：ViuTV）

晚吹怨女俱樂部｜何雁詩鄭俊弘睇見1事傷心爆喊

聽報告一刻，當醫生告知囝囝真的患有「天使綜合症」，Stephanie當刻覺得：「噢！原來我哋個生命係從此唔同喇！」面對重創的頭一個月，無論是自己和 Fred，甚至整個屋企氣氛都很不開心，感覺天空和所有東西都是灰色。Stephanie更指Fred曾怪責自己：「佢一直都想做一個100分嘅爸爸，當佢知道阿仔有呢個syndrome嘅時間，佢有啲怪責自己，點解爸爸會帶你嚟呢個世界上，令到你受苦。」而記憶中自己只有一次跟Fred一齊喊：「我哋屋企望到一間幼稚園，一直都係想BB去上嗰間幼稚園嘅，已經plan曬，已經考埋收咗，跟住畀埋deposit，之後我哋話阿仔原來唔會上到呢間學校，唔會有我哋plan畀佢嘅future，佢唔會識得彈結他，佢唔會識得打golf，我哋對佢嘅呢啲expectation要放底。」Stephanie感覺是要將曾經幻想中的小朋友取消，去迎接新的未知之數。余迪偉聞言覺得：「識得講出嚟，兩公婆分享都係一個好好的療癒的方法，唔講唔講仲谷住啦。」

晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩在仔仔確診「天使綜合症」後，直言「原來我哋個生命係從此唔同喇」，更重提得知壞消息後嘅頭1個月，無論係自己同Fred，甚至整個屋企氣氛都好唔開心。（圖片來源：ViuTV）
何雁詩在仔仔確診「天使綜合症」後，直言「原來我哋個生命係從此唔同喇」，更重提得知壞消息後嘅頭1個月，無論係自己同Fred，甚至整個屋企氣氛都好唔開心。（圖片來源：ViuTV）
晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩更透露與鄭俊弘曾因為睇見為仔仔安排好嘅幼稚園而傷感落淚，並稱「我哋對佢嘅呢啲expectation要放底」。（圖片來源：ig@honganc）
何雁詩更透露與鄭俊弘曾因為睇見為仔仔安排好嘅幼稚園而傷感落淚，並稱「我哋對佢嘅呢啲expectation要放底」。（圖片來源：ig@honganc）

晚吹怨女俱樂部｜何雁詩自爆沖涼時會偷喊

到現在，Stephanie不諱言間中還會喊：「我擺出嚟呢個正面呢，係我必須要嘅。因為我唔覺得我需要喺人哋面前喊啦。咁但係我都有情緒，我都需要發洩，咁呢個時候我就可能 喺沖涼嘅時候囉。我最鍾意沖涼喊，係一個expertise呀，好叻㗎我沖涼喊。我會同自己講我洗頭喊，我搽完 conditioner就要停喇，因為我覺得唔開心係要set一個限期嘅。我作為人母，我要堅強，所以我要畀一個限期自己，沖完涼就夠喇。」

晚吹怨女俱樂部 何雁詩 何雁詩認為作為人母要堅強，所以自己只在沖涼時喊，沖完涼就夠喇。（圖片來源：ViuTV）
何雁詩認為作為人母要堅強，所以自己只在沖涼時喊，沖完涼就夠喇。（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、ig@honganc、ig@fredcheng83資料或影片來源：原文刊於新假期

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