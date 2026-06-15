晚吹｜港女怒數AA制男友3宗罪 買安全套拒埋單1句話極荒謬
Gaby揭同居劏房生活鼠蟻橫行環境惡劣
Gaby透露自己18歲時因與家人關係欠佳，決定與當時仍在讀大學的男友搬出同居。兩人先後住過九龍城唐樓及紅磡曲街天台僭建屋，環境極度惡劣。九龍城唐樓單位被劏成近十個床位，她是唯一女性租客，共用廁所骯髒到她寧願到商場或快餐店梳洗。搬到紅磡天台屋後，晾衫時經常有老鼠從對面樓跳過來，最多試過一次見到三、四隻，鼠蟻橫行的畫面令人毛骨悚然。
室友當面要求嘔兩萬蚊男友全程軟弱無聲
男友後來於銀行工作，經濟狀況稍有改善，但噩夢並未結束。Gaby憶述在紅磡天台屋時期，男友的兩名男室友某晚將男友叫出密談，要求Gaby「嘔返兩萬蚊出嚟」，否則不准她繼續居住。Gaby忍無可忍衝出房間反駁：「就算我畀，我都係畀我條仔啦，畀你兩個做乜嘢啊？」對方竟回應「男人講嘢女人唔好插嘴」。最令她心寒的是，男友全程只懦弱地說「唔好吵啦」，完全沒有站出來保護她，兩人最終被迫連夜離開，連上期按金都沒有取回。
買安全套被要求AA制送情趣玩具態度冷漠
隨著Gaby開始經營水晶網店事業漸有起色，男友卻在金錢上越來越斤斤計較，所有開支都要求AA制。最荒謬的一次，兩人去買安全套，到付款時男友拿出卡卻不動，然後說：「其實我諗諗下，有需要嗰個係你，又唔係我，不如你畀啦。」Gaby形容自己當刻呆住，「我覺得我連雞都不如」。更離譜的是，男友某日帶回一個包裹，Gaby滿心歡喜以為是禮物，拆開竟是一個情趣玩具，男友冷冷拋下一句：「你自己搞掂啦，我滿足唔到你㗎。」兩年間兩人僅有過一次親密行為，Gaby曾特意購買空姐制服嘗試挽救，男友看完後依然毫無反應。
五年感情因一句飲熱水徹底心死
Gaby與男友的感情維持了五年，期間她一直嘗試接受對方的性冷感問題。直到某日她在大學附近突然胃痛暈倒，被途人送往保健室後致電男友求助，對方只冷淡回應：「胃痛啊，飲熱水囉。」Gaby收線後望著天花板，五年的委屈一次過湧上心頭，她心想「我同一個咁樣嘅人結婚有咩意思呢」，當日回家便收拾所有物品搬回原生家庭，正式提出分手。現時Gaby全力經營個人事業及社交媒體，三個月內吸粉10萬，從港大護理系退學後走出一條屬於自己的路。
網民轟男方極品行為齊勸女生愛自己
節目播出後隨即引起網民熱議，不少人對Gaby的遭遇表示同情與憤怒。有網民留言「買condom都要AA，呢個男人係咪有病」、「性冷感唔係問題，但態度咁差就係人品問題」。亦有人批評男友面對室友欺負女友時的軟弱表現，「連保護女朋友都做唔到，要嚟做咩」。更多網民大讚Gaby最終選擇離開的決定，「捱咗五年先走已經好忍得」、「依家自己搵到錢仲靚過以前，最好嘅報復就係活得好」。