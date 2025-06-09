晚吹怨女俱樂部｜女優浜崎真緒大談引退真正原因 自爆為1事狂飲十公升水險中毒
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ViuTV節目《晚吹怨女俱樂部》每集都會邀請唔同嘉賓現身，並大談面對某些事件時嘅怨氣。今晚（9日）節目就邀得已退役的日本人氣女優浜崎真緒登場，除咗揭秘她引退嘅真相外，更會大爆浜崎真緒為咗1件事需每日飲高達十公升的水，兼險些搞到中毒嘅經歷……
晚吹怨女俱樂部｜浜崎真緒入行13年作品數量驚人
節目中，浜崎真緒亦大方分享自己從18歲入行至今，13年間拍攝了超過2000部作品。Adams與Howard即場驚訝推算她平均兩天便需拍一部作品，浜崎真緒更坦言有時甚至一日內需拍攝兩部。余迪偉驚訝問她身體是否能承受得來，浜崎真緒自信滿滿表示：「我可以的！」Howard隨即搞笑地透露自己觀看AV作品時會跳過所有女性片段，只看男優部分，浜崎真緒聞言感到驚訝，現場哄堂大笑。當被問及誰最有潛質成為AV男優時，浜崎真緒毫不猶豫地指向Howard，說他特別適合演強姦犯。Howard困惑回問是不是被女生強暴，余迪偉隨即取笑他面對女性時「硬不起來」。
晚吹怨女俱樂部｜浜崎真為1事狂飲十公升水險中毒
浜崎真緒坦言自己作為知名「潮吹」女優，每天必須喝高達十公升的水，以求拍攝效果真實，卻因此長期受膀胱炎和中水毒所困擾，只能以梅子補充鹽分來緩解。她更回憶起一次令她畢生難忘的經歷，自己在某次拍攝需要被綑綁在樹上，竟遇上地震，所有工作人員落慌而逃，留下她一個人吊在樹上十多分鐘，直到地震結束工作人員才驚覺她被遺忘。
晚吹怨女俱樂部｜浜崎真緒大談引退真正原因
談到真正退役原因，浜崎真緒亦分享一次前往台灣參加成人展的經歷，當時經理人臨時不能陪同，公司卻未安排替代人員，更錯誤登記她的機票姓名，導致她獨自在機場無助處理事件，而公司竟若無其事。最終浜崎真緒感到極度不受尊重，遂決定在台灣的成人展上公開宣佈引退，為自己的AV女優生涯畫下句點。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、ig@maohamasaki_official資料或影片來源：原文刊於新假期