晚吹怨女俱樂部｜女優浜崎真緒大談引退真正原因 自爆為1事狂飲十公升水險中毒

ViuTV節目《晚吹怨女俱樂部》每集都會邀請唔同嘉賓現身，並大談面對某些事件時嘅怨氣。今晚（9日）節目就邀得已退役的日本人氣女優浜崎真緒登場，除咗揭秘她引退嘅真相外，更會大爆浜崎真緒為咗1件事需每日飲高達十公升的水，兼險些搞到中毒嘅經歷……