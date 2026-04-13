晚吹怨女俱樂部｜HKU落選港姐數臭直升機父母 2大原因揭背後心結
Akiko唱K被父母殺到現場職員逐房敲門
Akiko在節目中爆出最誇張的一次經歷，話說當時她大學一年級暑假回港，與英國朋友去唱卡拉OK，本來是很正常的聚會活動。豈料到了凌晨12點多，媽媽開始瘋狂找她，因為她認為「過了11點肝臟要休息」，而且「你還是女生，你不可以叫東西」。由於Akiko在唱K時沒有即時回覆電話，媽媽竟然直接殺到卡拉OK現場，與爸爸一起在房間外等候。最離譜的是，職員要逐家逐戶逐個房間敲門問「有沒有一個叫Akiko，你爸爸媽媽在外面等你」，整件事令Akiko在朋友面前顏面盡失，最終被迫丟下朋友離開。
媽媽瘋狂打42個電話威脅報警
Akiko另一次慘痛經歷發生在她第一次去Club的時候，雖然事前已經告知媽媽去向，但媽媽可能不知道Club是什麼地方，於是開始瘋狂打電話給她。「可能隔五分鐘就打一次，我見到她真的太多錯誤，已經42個了」，Akiko無奈地說道。最後媽媽更威脅「你不回覆我，我報警」，令她迫於無奈要丟下朋友，上去搭的士離開。這種極端的控制行為不但影響了Akiko的社交生活，更令她的朋友都開始質疑「其實你媽媽為什麼會這麼擔心」，甚至有讀心理學的朋友都覺得這種行為不正常。
冒充女兒發訊息趕走男同學
更令人咋舌的是，媽媽竟然會偷看Akiko的WhatsApp紀錄，發現她與男同學有聊天後，直接用女兒的電話發訊息給對方：「我現在要專心讀書，還有我媽媽不太喜歡我和異性接觸，所以你還是暫時不要找我。」當時還是中二的Akiko完全不知情，直到男同學突然不再聯絡她，打電話詢問時對方才讀出那段訊息，她才發現媽媽的所作所為。
英國讀書都逃不出魔掌安裝攝錄機監控
即使遠赴英國讀書，Akiko依然逃不出媽媽的監控魔掌。媽媽不但要求她定期匯報時間表，更在她的宿舍房間安裝攝錄機，美其名是因為宿舍外面發生過stabbing事件而擔心安全。然而這種24小時監控的做法明顯已經超越了正常的關心範圍，令人質疑到底是保護還是控制。更誇張的是，媽媽還會為了監控女兒而日夜顛倒，配合英國時差來查看她的動向，一旦發現異常就會立即質問「為什麼你還在家」。
工作都要帶兩部電話防止失聯
Akiko畢業後開始工作，但媽媽的監控行為依然沒有收斂。有一次她因為電話沒電而無法被追蹤位置，回家後發現媽媽一直在找她，更被質問「是不是故意隱瞞我，我是不是已經壞了」。最終的解決方案竟然是Akiko要帶多一個電話包，確保媽媽隨時都能聯絡到她。這種極端的控制慾已經嚴重影響了Akiko的正常生活和工作，連她自己都忍不住與媽媽吵架，但結果依然是要妥協於媽媽的要求。
童年差點被拐成媽媽過度保護根源
Akiko在節目中也解釋了媽媽會變成這樣的原因，原來在她三、四歲的時候，曾經在酒樓外看魚時被陌生叔叔帶走，雖然最後安全回到父母身邊，但這件事在媽媽心中留下了巨大陰影。「她從小到大都覺得我很容易被人騙」，Akiko無奈地說道，這個童年創傷事件成為了媽媽過度保護的根源。另外，Akiko在成年後也曾遇過色狼跟蹤事件，在小巴上被陌生男子貼身坐著，下車後更被跟蹤到家樓下，這些經歷都加深了媽媽的恐懼和控制慾。
法律系高材生背景曝光曾被譽為麥明詩2.0
Akiko本名不詳，但據了解她是英國諾定咸大學法律系畢業，現正就讀香港大學法律系碩士課程，學歷相當優秀。她自小就讀傳統名校德望學校，中小學都是在名校環境下成長，更曾在年幼時參與廣告拍攝，對鏡頭並不陌生。在2024年港姐競選首輪面試時，她曾被媒體譽為「麥明詩2.0」，因為同樣擁有法律系背景和出眾氣質，可惜最終未能成功入選。如今她在《怨女俱樂部》節目中的爆料，讓大家看到這位高材生背後不為人知的家庭壓力。
網民兩極化反應有人同情有人批評
節目播出後引發網民激烈討論，意見呈現兩極化。支持Akiko的網民紛紛留言：「咁樣真係好可憐，連基本自由都冇」、「呢個媽媽真係控制狂，女兒都25歲啦」、「難怪佢要上節目爆料，實在太壓抑」。然而也有網民認為媽媽的做法情有可原：「始終係女仔，媽媽擔心都正常」、「佢細個俾人拐過，媽媽有陰影都理解」、「雖然過分咗啲，但都係出於愛護」。更有網民直言：「佢自己都有責任，點解唔反抗，一味順從咪養成咗媽媽咁樣」，認為Akiko本身也要承擔部分責任。這種兩極化的反應反映出社會對於「管教邊界」和「過度保護」的不同看法。