晚吹怨女俱樂部｜HKU落選港姐數臭直升機父母 2大原因揭背後心結

法律系高材生淪為「監躉」！2024港姐落選佳麗Akiko日前在《晚吹 – 怨女俱樂部》節目中大爆家醜，控訴母親24小時全方位「地獄級監控」，連去唱K都要搞到報警咁大件事，令人震驚的監控程度簡直去到魔鬼級別！