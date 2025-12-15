晚吹怨女俱樂部｜前性工作者豆漿爆行內秘聞 遇天賦異稟客下巴甩骹
前性工作者豆漿入行經過超戲劇性
豆漿透露自己的入行經過頗為戲劇性，她原本只是在「馬檻」擔任清潔工，期間曾被同場其他性工作者質疑外表與吸引力。基於強烈的好勝心，加上自言沒有太多道德掙扎，豆漿決定轉行「下海」，加入相關行業去證明自己。談到行業內的「秘辛」，豆漿透露不少性工作者為了令身材更有看頭，基本上都會使用俗稱「缽仔糕」的隱形胸圍「裝假狗」。她直言自己的最大賣點是真實與直接，面對不喜歡的客人，她會即時「黑面」甚至裝啞巴，被老闆形容為「懶散型員工」。
洗車式服務不除戒指 遇迷你客人爆金句
提到服務細節，主持人問及如何幫客人清潔身體。豆漿形容自己替客人清潔身體的方式如同「洗車式沖洗」，甚至連手上的戒指都不會脫下。若遇上態度惡劣的客人，她更會不留情面地黑面質問：「完未㗎？」、「得未㗎？」，非常有性格。閱人無數的她更分享趣聞，指有時遇上條件較為「迷你」的客人，會忍不住直接點評：「先生，你都幾細喎！」當主持迪偉追問她見過最小的尺寸是如何，豆漿爆出全場金句，形容那種感覺就像：「在大森林裏面尋找芝士腸。」引發全場爆笑。
客人曾令下巴甩骹 箍牙鐵線鬆脫令客人流血
豆漿亦分享了「職業傷害」，試過箍牙時因鐵線鬆脫，服務期間不慎令客人流血，但對方竟不怒反給好評。她更曾遇過「天賦異稟」的客人，令她中途張口過度致下巴「甩骹」，要靠姊妹們即場幫忙「硬喬」復位。主持人迪偉亦分享曾在韓國澡堂見過男士下體鑲滿「珍珠」的特殊身體改造情況。豆漿隨即附和，指曾有新入行的姊妹，第一天上班就接待了這類客人，結果嚇得第二天就離職失蹤。
豆漿爆料遇過藝人客人同行 堅守職業道德拒透露姓名
當主持Adams單刀直入問豆漿有沒有遇過藝人做同行或客人時，豆漿大爆：「兩者皆有！」雖然三位主持不斷追問，但即使面對逼供，豆漿仍堅守職業道德，堅決不肯透露半個名字。這個爆炸性消息立即成為節目焦點，讓觀眾對娛樂圈的神秘面紗更加好奇，但豆漿的專業操守也贏得不少網民讚賞。
連續七天工作無休致下體腫脹
歡笑背後卻有著不為人知的辛酸。豆漿試過連續七天工作無休，導致下體腫脹需要停工休息。為了在月經期間仍能「勤力搵錢」，她會使用「月經海棉」塞入體內防止經血流出，以繼續接客。她憶述曾有驚險經歷，有同事工後未能自行取出海棉，但因尷尬不敢求醫，最終要由幾位姊妹合力用微型鉗子，才成功將體內的海棉夾出來。這些細節揭示了行業背後的健康風險和從業者的無奈。
恐怖前度情緒勒索家暴 虐貓行為令豆漿情緒崩潰
談到感情經歷，豆漿分享了一段令她崩潰的戀情。她指曾有一位恐怖前度，交往初期表明接受她的職業，但後來情緒勒索，心情差時便會找晦氣，辱罵她是妓女且「唔乾淨」，甚至對她進行「揼釘式」的家暴毆打。豆漿為了對方曾主動提出轉行，不再從事性工作，怎料對方變本加厲。最令她心碎的是，男方後來將暴力升級，將傷害對象轉移至她家中的貓。眼見愛貓受虐，令豆漿情緒徹底崩潰，最終選擇結束這段恐怖關係。