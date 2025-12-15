晚吹怨女俱樂部｜前性工作者豆漿爆行內秘聞 遇天賦異稟客下巴甩骹

ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》今晚播出震撼一集，前性工作者豆漿首度公開分享行內驚人秘聞，從奇葩客人到職業傷害，再到恐怖戀情，每個細節都令人瞠目結舌！她更爆出曾遇過藝人客人和同行，但堅守職業道德拒絕透露姓名。節目中豆漿以幽默直率的方式，分享了這個神秘行業不為人知的辛酸與荒誕，引發全場爆笑之餘，也讓觀眾看到背後的血淚故事。