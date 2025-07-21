晚吹怨女俱樂部｜40路選美冠軍大爆悔婚真相 揭1誇張情節 變態前未婚夫騷擾足5年
仙迪大爆婚禮前半年突悔婚原因
今晚（21日）節目特別邀請嘉賓──美麗40路冠軍仙迪（陳雅慧），分享她在婚禮前半年突然決定悔婚的原因。當Adams自稱是結婚主意者時，仙迪認真反問：「你有無諗過點解要結婚？你以為會好開心咋喎！」節目中仙迪更首次穿上原本為婚禮準備的婚紗，余迪偉笑言：「終於今日用咗一次，唔好嘥！」仙迪表示其實交往半年後便已有問題跡象，當時男朋友因投資股票而性情大變，不論盈虧皆會向她發洩。拍拖5年後面對男友的「大龍鳳」求婚，她當下只能「Say Yes」，事後反思才明白只是害怕成為「籮底橙」並擔心年齡因素而勉強答應。
變態前未婚夫更騷擾足5年至今
她進一步透露，悔婚原因是未婚夫要求她在後輩的婚禮上飲「長輩茶」，仙迪拒絕後令未婚夫感到「落面」而大發雷霆，更要她離開住所。回家時仙迪竟被保安禁止進入，未婚夫更跑去向仙迪父母投訴她「有病」，使她決心悔婚。當她收拾行李離開時，保安更勸告：「陳小姐，唔好返轉頭啊！」主持們笑言此事非常「Dramatic」。
仙迪坦言悔婚5年來仍需提防前未婚夫的騷擾，直至今年生日仍受其困擾，只能無奈祝福對方早日找到新伴侶。余迪偉擔憂地問仙迪：「今日拍完嘢會唔會喺ViuTV樓下見到佢？」仙迪苦笑回應：「都有機會架，只希望快啲完。」
ViuTV選美節目《美麗40路》決賽「最美一夜」9月29日晚播出，其中39歲的仙迪陳雅慧大熱奪得冠軍。顏值身材好又有反差萌的仙迪，原來曾經出演過多套TVB劇集，更曾經一度猶豫要否報名參加《美麗40路》。
39歲仙迪陳雅慧獲封三甲大熱
19號佳麗陳雅慧現年39歲，別名仙迪老師，身材Keep得最好。不少網民都留言大讚仙迪雖然一開始表現得比較內斂，但隨著節目播出，仙迪都越來越放，反而顯得仙迪有反差萌，睇好佢會入三甲：「仙迪反差萌好好笑又越嚟越玩得，好好睇」「仙迪一定係三甲人選」等。
曾客串多套TVB劇集
39歲的仙迪身兼多職，又係演員又教瑜伽、普拉提等等。仙迪在參加《美麗40路》前曾經客串多套TVB劇集，包括《愛回家》、《再見枕邊人》及《廉政行動2022》，更曾經同黃宗澤在《疊影追擊》中同框出鏡。
一度猶豫要否報名《美麗40路》
不過仙迪在日前接受傳媒訪問時，就指曾經考慮要否參加《美麗40路》，因為大年紀對無名演員是致命傷，假如報名參加了《美麗40路》，就等如向外界宣佈自己已經是35歲以上，自此能夠擔任的角色就比較少，只能停留做「路人甲、阿媽」等角色。
仙迪又指在TVB擔任特約演員是，無論演得再好，都會輸給受力捧的年輕藝人。仙迪憶指當年曾經要在蘭桂芳上雲咸街條樓梯扮屍體，雖然拍攝地方又骯髒又有玻璃樽，但一開拍仙迪依然秒速進入角色，仙迪感歎原來自己真的很熱愛此工作。
網民反應兩極 因講錯1成語被鬧爆
雖然大部分網民都睇好仙迪能夠躋身三甲，但亦有部分網民認為仙迪太造作，特別是在「Johnny Bid」環節中太過浮誇，留言狠批：「超唔like仙迪！😒咁扮野參加造星把啦！」此外，亦有網民批評仙迪將「孑然一身」讀錯：「淨係記得有個訪問，個仙廸將「孑然一身」講成「孜然一身」，聽到嗰吓真係呆咗。唔識就唔好亂拋書包😅」仙迪都非常大方留言回應：「多謝指導～真係要學下野」。