晚吹怨女俱樂部｜靚女嘉賓自爆16歲幫襯日本牛郎店 重提沉迷原因兼為牛郎轉做1職業

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ViuTV節目《晚吹-怨女俱樂部》每集都有唔同主題，今晚（23日）就邀請到資深日本牛郎店玩家Chloe擔任嘉賓，並在節目中分享佢同日本牛郎嘅獨特故事以及成癮經過。除咗透露初踏牛郎店嘅年齡外，Chloe仲會自爆因為1件事令佢點解咁沉迷牛郎店……

晚吹怨女俱樂部｜靚女嘉賓Chloe最高紀錄1日幫襯6間牛郎店

Chloe透露自己16歲便開始光顧日本牛郎店，三位主持聞言皆大感震驚。她解釋當時日本牛郎店的管制未如現今嚴格，而自己當時年輕好奇，勇於嘗試新鮮的刺激體驗。Howard問及Chloe曾否見過著名牛郎羅蘭，Chloe表示自己曾與未成名的羅蘭見面，更透露自己當時最高紀錄一日光顧五至六間牛郎店，可見她成癮程度之深。

晚吹怨女俱樂部 Chloe 靚女嘉賓Chloe自爆16歲起開始光顧日本牛郎店。（圖片來源：ViuTV）
靚女嘉賓Chloe自爆16歲起開始光顧日本牛郎店。（圖片來源：ViuTV）
晚吹怨女俱樂部 Chloe Chloe更透露自己當時最高紀錄一日光顧五至六間牛郎店！（圖片來源：ViuTV）
Chloe更透露自己當時最高紀錄一日光顧五至六間牛郎店！（圖片來源：ViuTV）

晚吹怨女俱樂部｜Chloe自爆沉迷牛郎店原因

Chloe坦言自己沉迷牛郎店的原因，最初源於一段與日本男友的痛苦戀情。當時男友不僅不願為她買蛋糕慶祝生日，更經常以暴力相向，令她遭受長達兩年的虐待，最終導致她患上抑鬱和焦慮症，甚至出現恐慌症狀，無法正常上學，需接受藥物治療。Chloe曾嘗試分手，但男友卻以「上天台拍照威脅自殺」進行情緒勒索。當Chloe向三位主持展示前男友照片時，余迪偉打趣稱：「隨便一個牛郎隨時都好過佢啦！」Chloe苦笑回應：「所以我之後咪去搵牛郎囉。」她透露當時依賴牛郎傾訴心事，以填補情感空虛，更一度因戀愛腦而深深愛上一名日本牛郎，不惜花費大量金錢支持對方。

晚吹怨女俱樂部 Chloe Chloe在節目中重提與日本男友嘅痛苦戀情，對方更經常以暴力相向，令她遭受長達兩年的虐待，最終導致她患上抑鬱和焦慮症，甚至出現恐慌症狀，無法正常上學，需接受藥物治療。（圖片來源：ViuTV）
Chloe在節目中重提與日本男友嘅痛苦戀情，對方更經常以暴力相向，令她遭受長達兩年的虐待，最終導致她患上抑鬱和焦慮症，甚至出現恐慌症狀，無法正常上學，需接受藥物治療。（圖片來源：ViuTV）
晚吹怨女俱樂部 Chloe Chloe隨後仲公開與該日本前男友嘅合照。（圖片來源：ViuTV）
Chloe隨後仲公開與該日本前男友嘅合照。（圖片來源：ViuTV）

晚吹怨女俱樂部｜Chloe揭與牛郎做1事真實收費

主持們查看Chloe所愛牛郎的照片後，余迪偉表示：「以牛家族標準算高質。」但Adams卻搖頭反駁，並笑言：「黐線，換咗啲主持，佢哋啲口味真係奇怪。」Chloe提到該牛郎對她非常溫柔，甚至聲稱「唔使你俾任何錢」，反而令她產生憐惜，更加大方支持對方，主持們皆認為這是一種公關手段。余迪偉好奇問Chloe與牛郎「上床」是否需要額外付費，Chloe直言不需額外費用。Howard則問她能否接受與其他女性客人共享同一位牛郎，Chloe坦言：「其實我唔介意喺鋪頭入面Share，我覺得最嘔心係佢要同啲阿嬸裝模作樣，我唔知佢哋有無搞嘢。」

晚吹怨女俱樂部 Chloe Chloe亦大方展示其牛郎前男友嘅照片。（圖片來源：ViuTV）
Chloe亦大方展示其牛郎前男友嘅照片。（圖片來源：ViuTV）

晚吹怨女俱樂部｜Chloe曾為牛郎做陪酒女郎

後來，Chloe甚至一度以為自己正式成為該牛郎的女朋友，對方更幫她驅走暴力前男友。之後Chloe每天陪同該牛郎上班見面，期間花費高達二十萬港元，為應付龐大開支，她甚至轉為陪酒女郎，出席私人飯局賺取小費。她回憶道，有些客人態度極差，不滿意時甚至當場掌摑羞辱她。最後，由於無法再忍受該牛郎與其他女性客人的曖昧互動，Chloe終於決定結束這段感情關係。

晚吹怨女俱樂部 Chloe Chloe曾一度以為自己正式成為該牛郎嘅女朋友，除咗每天陪同該牛郎上班見面外，期間更花費高達二十萬港元，令Chloe甚至轉做陪酒女郎為應付龐大開支。（圖片來源：ViuTV）
Chloe曾一度以為自己正式成為該牛郎嘅女朋友，除咗每天陪同該牛郎上班見面外，期間更花費高達二十萬港元，令Chloe甚至轉做陪酒女郎為應付龐大開支。（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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