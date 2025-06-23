晚吹怨女俱樂部｜靚女嘉賓自爆16歲幫襯日本牛郎店 重提沉迷原因兼為牛郎轉做1職業
晚吹怨女俱樂部｜靚女嘉賓Chloe最高紀錄1日幫襯6間牛郎店
Chloe透露自己16歲便開始光顧日本牛郎店，三位主持聞言皆大感震驚。她解釋當時日本牛郎店的管制未如現今嚴格，而自己當時年輕好奇，勇於嘗試新鮮的刺激體驗。Howard問及Chloe曾否見過著名牛郎羅蘭，Chloe表示自己曾與未成名的羅蘭見面，更透露自己當時最高紀錄一日光顧五至六間牛郎店，可見她成癮程度之深。
晚吹怨女俱樂部｜Chloe自爆沉迷牛郎店原因
Chloe坦言自己沉迷牛郎店的原因，最初源於一段與日本男友的痛苦戀情。當時男友不僅不願為她買蛋糕慶祝生日，更經常以暴力相向，令她遭受長達兩年的虐待，最終導致她患上抑鬱和焦慮症，甚至出現恐慌症狀，無法正常上學，需接受藥物治療。Chloe曾嘗試分手，但男友卻以「上天台拍照威脅自殺」進行情緒勒索。當Chloe向三位主持展示前男友照片時，余迪偉打趣稱：「隨便一個牛郎隨時都好過佢啦！」Chloe苦笑回應：「所以我之後咪去搵牛郎囉。」她透露當時依賴牛郎傾訴心事，以填補情感空虛，更一度因戀愛腦而深深愛上一名日本牛郎，不惜花費大量金錢支持對方。
晚吹怨女俱樂部｜Chloe揭與牛郎做1事真實收費
主持們查看Chloe所愛牛郎的照片後，余迪偉表示：「以牛家族標準算高質。」但Adams卻搖頭反駁，並笑言：「黐線，換咗啲主持，佢哋啲口味真係奇怪。」Chloe提到該牛郎對她非常溫柔，甚至聲稱「唔使你俾任何錢」，反而令她產生憐惜，更加大方支持對方，主持們皆認為這是一種公關手段。余迪偉好奇問Chloe與牛郎「上床」是否需要額外付費，Chloe直言不需額外費用。Howard則問她能否接受與其他女性客人共享同一位牛郎，Chloe坦言：「其實我唔介意喺鋪頭入面Share，我覺得最嘔心係佢要同啲阿嬸裝模作樣，我唔知佢哋有無搞嘢。」
晚吹怨女俱樂部｜Chloe曾為牛郎做陪酒女郎
後來，Chloe甚至一度以為自己正式成為該牛郎的女朋友，對方更幫她驅走暴力前男友。之後Chloe每天陪同該牛郎上班見面，期間花費高達二十萬港元，為應付龐大開支，她甚至轉為陪酒女郎，出席私人飯局賺取小費。她回憶道，有些客人態度極差，不滿意時甚至當場掌摑羞辱她。最後，由於無法再忍受該牛郎與其他女性客人的曖昧互動，Chloe終於決定結束這段感情關係。