晚吹怨女俱樂部｜靚女嘉賓自爆16歲幫襯日本牛郎店 重提沉迷原因兼為牛郎轉做1職業

ViuTV節目《晚吹-怨女俱樂部》每集都有唔同主題，今晚（23日）就邀請到資深日本牛郎店玩家Chloe擔任嘉賓，並在節目中分享佢同日本牛郎嘅獨特故事以及成癮經過。除咗透露初踏牛郎店嘅年齡外，Chloe仲會自爆因為1件事令佢點解咁沉迷牛郎店……