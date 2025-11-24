晚吹怨女俱樂部｜上市公司千金一夜變平民 自稱「蘇蘇公主」背後竟有一原因

ViuTV《晚吹．怨女俱樂部》最新一集請來嘉賓 Cynthia，她昔日曾是董事長爸爸的掌上明珠，人生一路順風。然而家道突然中落，生活急轉直下。Cynthia 在節目上回憶這段經歷時，一度情緒失控爆喊，場面相當心酸。