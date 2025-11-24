晚吹怨女俱樂部｜上市公司千金一夜變平民 自稱「蘇蘇公主」背後竟有一原因
ViuTV《晚吹．怨女俱樂部》最新一集請來嘉賓 Cynthia，她昔日曾是董事長爸爸的掌上明珠，人生一路順風。然而家道突然中落，生活急轉直下。Cynthia 在節目上回憶這段經歷時，一度情緒失控爆喊，場面相當心酸。
晚吹怨女俱樂部｜上市公司千金一夜變平民
Cynthia 在節目中表示，自己曾經有一位「國王般的爸爸」，一直給予她「公主般的待遇」。她透露，爸爸當年是上市公司董事，但在自己 18 歲生日那天，爸爸突然拿着一疊文件，對她說了一句震撼心靈的說話：「阿女，我真係好想跳落去死咗去算。」
這場巨變亦令媽媽受到沉重打擊。Cynthia 指，兩人之後到迪士尼樂園散心時，媽媽途中突然向她透露一番驚人言論。講到這一段時，Cynthia 在節目中情緒失控，忍不住崩潰大哭。
Cynthia港大出身 自稱「蘇蘇公主」
Cynthia 在社交平台相當活躍，經常上載唱歌片段，亦不時大曬身材打卡照。從她的社交內容可見，Cynthia 畢業於香港大學，平日會參加歌唱比賽及擔任活動主持，形象自信又多才多藝。
她亦曾拍片解釋，為何會自稱「蘇蘇公主」。Cynthia 指，自己經歷過家庭破碎和情緒低谷後，終於明白「公主」並不是病、不是身份，而是一種態度，一種憑自己雙手重新打造人生的態度。
